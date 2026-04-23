Última hora de la guerra de Irán, en directo hoy: alto al fuego, posibles negociaciones de Trump y noticias del estrecho de Ormuz

Sigue en directo en OKDIARIO la evolución del alto el fuego entre Estados Unidos, Israel e Irán, cuya vigencia expiraba este miércoles, pero que finalmente ha sido prorrogado de forma indefinida en las últimas horas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado la extensión del cese de bombardeos, una decisión que, según ha explicado, responde a una petición de Irán en el marco de las tensiones actuales.

El primer alto el fuego acordado entre las partes llegaba este miércoles a su fin en un contexto de máxima incertidumbre. Desde su inicio, la tregua ha estado marcada por su debilidad y por el temor constante a una posible reanudación de los ataques. La prórroga anunciada a última hora supone un intento de evitar una nueva escalada del conflicto.

Última hora de la guerra de Irán, en directo: alto al fuego, negociaciones con Trump y nuevos ataques