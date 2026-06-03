Sánchez intenta salvarse del asedio de la corrupción y anuncia la tramitación de los Presupuestos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles que el Ejecutivo va a iniciar los trámites para presentar y aprobar Presupuestos Generales del Estado para el año 2027. «Esta misma semana se va a publicar la orden de elaboración en el BOE», ha dicho Sánchez, que no cuenta con los apoyos necesarios en el Congreso de los Diputados para aprobar Presupuestos, aunque asegura que tratará de «aprobar unas nuevas cuentas en coordinación con el resto de fuerzas parlamentarias».

Acorralado por los escándalos de corrupción que rodean tanto al PSOE como a su entorno familiar, Sánchez se anima tras cuatro años a anunciar que presentará Presupuestos Generales del Estado y que estos «van a ser unos Presupuestos sociales, para reforzar aún más nuestro Estado del bienestar». El presidente del Gobierno afirma, en declaraciones desde el Cercle d’Economía, que «la vivienda va a tener un peso prioritario, con el mayor despliegue de recursos públicos que se haya conocido jamás en nuestra historia democrática».

Sánchez, que no ha presentado Presupuestos Generales del Estado desde 2023 pese a que la Constitución le obliga a ello, asegura que su Gobierno va «a seguir en la línea de la responsabilidad fiscal» que ha venido «cultivando hasta ahora». En esta línea, el presidente del Gobierno presume de que seguirá «reduciendo el déficit público» y de «acabar esta legislatura con la deuda por debajo del 100% del PIB».

«Vamos a hacer todo esto, buscando una integración y coordinación cada vez más estrecha con la UE y unos vínculos cada vez más fuertes y diversificados con el exterior, con el refuerzo de la soberanía europea en energía, en tecnología, en defensa», ha aseverado, mientras que sobre los Presupuestos que dice que presentará para 2027, subraya que estarán «destinados a resolver también el problema de la financiación autonómica, culminando el camino que venimos recorriendo desde hace ya unos años».

A lo largo del mes de junio se actualizará el cuadro macro de estos presupuestos que según ha subrayado Sánchez serán sociales, ya que el objetivo del Gobierno es redistribuir la riqueza reforzando el Estado del bienestar para que los servicios públicos estén a la altura de lo que los ciudadanos demandan.