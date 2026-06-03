La Copa Mundial de fútbol 2026 se perfila como la mayor superficie de ataque global de la historia del entretenimiento

La Copa Mundial de Fútbol 2026 se convertirá en una de las mayores superficies de ataque digital jamás vistas en un evento global. Según un nuevo análisis de Unit 42, la unidad de inteligencia de amenazas de Palo Alto Networks, la magnitud internacional del torneo, su compleja infraestructura tecnológica y el actual contexto geopolítico convierten al campeonato en un objetivo prioritario para ciberdelincuentes, grupos hacktivistas y actores patrocinados por estados.

Este será el mayor torneo de fútbol organizado hasta la fecha: 104 partidos en 16 ciudades de Estados Unidos, México y Canadá, millones de aficionados desplazándose entre sedes y una audiencia global que alcanzará a cerca de la mitad de la población mundial. Esta dimensión multiplica la exposición digital del evento y amplía significativamente la superficie de ataque potencial. Unit 42 identifica tres grandes categorías de amenazas que podrían tener lugar durante el evento deportivo:

Disrupción y ataques contra infraestructuras

Unit 42 advierte del riesgo de operaciones disruptivas impulsadas por tensiones geopolíticas, especialmente en el contexto del conflicto entre Estados Unidos e Irán y del actual escenario de confrontación entre Rusia y la OTAN. Los expertos prevén ataques DDoS, sabotajes digitales y posibles campañas destructivas dirigidas contra infraestructuras críticas, servicios municipales y plataformas vinculadas al evento.

Señala específicamente el riesgo de ataques tipo «wiper» capaces de inutilizar sistemas completos, así como operaciones dirigidas contra servicios públicos esenciales como transporte, energía, agua o telecomunicaciones en ciudades anfitrionas.

Fraude y cibercrimen masivo

Unit 42 considera que la ciberdelincuencia con motivación económica será la amenaza más probable y de mayor volumen durante el campeonato. Entre los riesgos más relevantes destacan el ransomware dirigido a cadenas hoteleras y operadores turísticos, el fraude en venta de entradas, las falsas aplicaciones móviles y las campañas de phishing dirigidas a aficionados.

Durante el Mundial de Qatar 2022 se detectaron más de 16.000 dominios fraudulentos y decenas de aplicaciones falsas relacionadas con el torneo. Para la edición de este año, los investigadores esperan acciones aún más sofisticadas, especialmente relacionadas con campañas de fraude en el transporte, códigos QR, alojamientos y plataformas oficiales para fans.

Desinformación y manipulación narrativa

Unit 42 alerta también del uso creciente de campañas de desinformación y operaciones de influencia durante grandes eventos internacionales. Los investigadores prevén intentos de manipular narrativas públicas, amplificar tensiones políticas y generar ansiedad social mediante contenidos falsos, propaganda y material generado con inteligencia artificial.

Los Juegos Olímpicos de París 2024 ya demostraron el creciente interés de los atacantes por los grandes eventos deportivos internacionales. Las autoridades francesas confirmaron más de 140 incidentes de ciberseguridad durante la competición, incluidos ataques de ransomware e intrusiones contra infraestructuras vinculadas a los Juegos, aunque sin llegar a interrumpir el desarrollo deportivo gracias a años de preparación y coordinación entre administraciones y empresas.

Recomendaciones para hacer frente a las amenazas cibernéticas

Ante este escenario, los expertos de Palo Alto Networks recomiendan reforzar la coordinación entre organismos públicos y privados, aumentar la protección de infraestructuras críticas y desplegar capacidades avanzadas de monitorización, detección y respuesta frente a amenazas cibernéticas.

Entre las ciberamenazas más probables a las que se exponen los aficionados destacan la venta fraudulenta de entradas a través de páginas web falsas y redes sociales, campañas de phishing relacionadas con sorteos, aplicaciones móviles fraudulentas que suplantan a las oficiales de la FIFA o estafas vinculadas a alojamientos, transporte y códigos QR.

Por ello, para aficionados y viajeros, desde Unit 42 aconsejan adquirir entradas únicamente a través de canales oficiales, extremar las precauciones frente a fraudes relacionados con alojamientos y códigos QR, y mantener protegidos sus dispositivos y conexiones durante el torneo.

El Mundial representa una combinación única de máxima visibilidad mediática, enorme dependencia tecnológica y millones de usuarios conectados en tiempo real, creando una superficie de ataque sin precedentes para operaciones de interrupción, fraude y desinformación.