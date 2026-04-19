Una experta en políticas de odio alerta sobre Sánchez en Bruselas: «Ataca a Israel para sacar votos»

En el marco de la conferencia anual celebrada entre el miércoles 15 y jueves 16 de abril en Bruselas por la Asociación Judía Europea, bajo el lema Intifada global: las comunidades judías en primera línea, la directora ejecutiva de Asuntos Europeos del Combat Antisemitism Movement (Movimiento de Lucha contra el Antisemitismo), Shannon Seban, ha abordado durante una entrevista concedida a OKDIARIO el impacto de las posturas de la política exterior en países como España, así como el auge del antisemitismo, el papel de las universidades y el debate sobre el multiculturalismo y la integración. La experta en políticas de odio alerta sobre Pedro Sánchez: «Ataca a Israel para sacar votos».

Shannon Seban trabaja en el seguimiento, análisis y respuesta a incidentes y discursos de odio contra Israel y antisemitas en Europa.

PREGUNTA. – El Gobierno de España ha adoptado posturas claras sobre los conflictos de Oriente Medio. ¿Cree que tienen una influencia clara y directa en el odio contra Israel y las comunidades judías en Europa?

RESPUESTA. – Sí, absolutamente. De hecho, estoy bastante preocupada por la política internacional que está llevando a cabo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, porque, en mi opinión, es una forma de normalizar, banalizar el odio contra Israel y entonces alimenta el antisionismo; entonces, esto lleva al antisemitismo. Podemos ver que esta política contribuye a hacer que el odio hacia Israel se vuelva más común.

Pero aquí quiero hacer una distinción clara entre la política internacional del presidente Pedro Sánchez y la forma de pensar de la población española, que en algunos aspectos es bastante diferente.

Debemos distinguir ambas cosas, pero mi principal preocupación hoy es esta política internacional que es claramente contraria a Israel y que no hace distinciones claras entre extremismo y organizaciones terroristas, ya estén en Israel, Irán o cualquier otra región del mundo. Y esto es algo que me preocupa especialmente.

«Ganar votos con el odio a Israel»

P. – ¿Por qué cree que el odio contra Israel está de moda entre algunos sectores de la sociedad y la izquierda y es socialmente aceptable?

R. – Mi impresión, y lo que también veo en España, es que el antisemitismo, el odio contra Israel, se está convirtiendo en una moda. ¿Por qué? Porque hoy en día hay partidos políticos, especialmente de la extrema izquierda, que intentan utilizar el antisemitismo, el odio contra Israel, para ganar votos entre ciertos sectores de la población. Esto lo veo en Francia, pero también en España. Y debemos denunciarlo. Porque cuando se juega con el odio para ganar votos, no se está respetando la democracia. Se está socavando la democracia. Esto es muy preocupante, y yo soy de Francia, pero tengo colegas que trabajan para combatir el antisemitismo en España y en toda Europa. Una de nuestras principales luchas debe ser combatir este tipo de discursos que alimentan el antisemitismo.

P. – ¿Cree que las universidades españolas están experimentando el mismo aumento de tensiones y actos antisemitas que otras en Europa?

R. – Lo que vemos en las universidades, e incluso en las escuelas en general, es una tendencia: la politización de los jóvenes hacia los extremos, tanto de izquierda como de derecha. Creo que debemos invertir más en educación. ¿Por qué? Porque la educación, las universidades y las escuelas forman a las futuras generaciones. Los prejuicios, los estereotipos y los clichés se forman en estos entornos. Si no actuamos en las universidades y en las escuelas, no podemos sorprendernos de que la próxima generación adopte ideas antisemitas con más facilidad. Tenemos una gran responsabilidad. Lo responsables universitarios deben condenarlo de forma clara.

Veo que algunos estudiantes no pueden entrar en clase por ser judíos o israelíes. No podemos tolerar que algunas universidades o aulas sean cerradas por activistas que impiden el acceso bajo consignas políticas como Palestina libre. Las universidades deben ser espacios seguros, tanto para judíos como para no judíos.

P. – ¿Cómo cree que responden las instituciones españolas? ¿Ayudan en la lucha contra el antisemitismo y el odio contra Israel y las comunidades judías?

R. – Depende. Hay una política general impulsada por el presidente Pedro Sánchez, con la que no estoy de acuerdo. Creo que contribuye a dividir a los ciudadanos en lugar de unirlos. Hay que diferenciar entre el Gobierno y los municipios. Algunas ciudades están muy comprometidas con la lucha contra el antisemitismo y el odio contra Israel.

Por ejemplo, Madrid. Allí el alcalde actúa para combatir este odio. Esto es importante: no basta con condenar, hay que actuar con firmeza contra cualquier forma de racismo y discriminación.

Paradoja de la izquierda y derechos

P. – ¿Por qué la izquierda, que supuestamente defiende los derechos de las mujeres y las minorías, ahora apoya posturas contrarias a Israel, la única democracia en Oriente Medio que respeta a las minorías?

R. – Es una paradoja total. Si eres feminista o defiendes los derechos LGBTI, no puedes apoyar a los terroristas de Hamás, Hezbolá o a Irán, que violan esos derechos. Es una contradicción evidente. Si eres feminista de verdad, deberías apoyar a países que defienden esos valores y combaten organizaciones terroristas que amenazan la libertad de las mujeres. No puedes ser feminista y al mismo tiempo apoyar a Hamás o Hezbolá. No es compatible.

P. – ¿Cómo ve el futuro? ¿Es algo pasajero o el comienzo de algo más peligroso?

R. – Soy proeuropea. Creo en la Unión Europea, que se construyó sobre las ruinas de dos guerras mundiales, basada en la paz, la libertad y la unidad en la diversidad.

Pero si Europa no es lo suficientemente firme para combatir el extremismo, el terrorismo y el islamismo —y me preocupa especialmente el crecimiento de los Hermanos Musulmanes en Europa— entonces Europa está en peligro.

Estamos en un momento decisivo de la historia europea. O Europa decide actuar con firmeza contra el antisemitismo, el odio contra Israel, y el extremismo, o corre el riesgo de debilitarse gravemente.

Es el momento de actuar, de condenar con claridad y de tomar medidas firmes, incluso considerando la designación de organizaciones como los Hermanos Musulmanes como grupos terroristas, como ya han hecho otros países. Es ahora o nunca.