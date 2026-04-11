Israel acusa a Sánchez de «incitación al odio» por la quema de un muñeco de Netanyahu en un municipio socialista

El Gobierno de Israel ha acusado al presidente del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, de «incitación al odio» tras la difusión de imágenes en las que se ve la quema de un muñeco del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, durante unas celebraciones en un municipio gobernado por el PSOE en Málaga. Israel ha acusado este sábado a Sánchez de «incitación al odio» por la quema de un muñeco de Netanyahu en un municipio socialista y ha convocado a la encargada de negocios para una amonestación.

La localidad malagueña quemó a petardazos un muñeco del primer ministro israelí en su tradicional Quema de Judas, señalándolo como responsable del genocidio en Palestina y la guerra de Estados Unidos e Israel contra la dictadura de los ayatolás de Irán.

«El odio antisemita atroz que se manifiesta aquí es consecuencia directa de la incitación sistemática del gobierno de Pedro Sánchez», ha destacado el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel. «Y aún ahora, el gobierno español guarda silencio», prosigue. Incluso ahora, el Gobierno español guarda silencio. La encargada de negocios española ha sido convocada para una amonestación», ha añadido.

El vídeo que desató la polémica

El incidente se produjo durante un acto festivo local en el que, según las imágenes difundidas en redes sociales, se quemó una figura representando a Netanyahu en la localidad de El Burgo (Málaga), regida por la alcaldesa del PSOE María Dolores Narváez Bandera.

Desde el Ministerio de Exteriores israelí consideran que este tipo de expresiones trascienden lo simbólico y contribuyen a alimentar un clima de hostilidad contra el pueblo judío.

The appalling antisemitic hatred on display here is a direct result of @sanchezcastejon government’s systemic incitement.

And even now, the Spanish government remains silent.

The Spanish chargé d’affaires was summoned for a reprimand. pic.twitter.com/2Bguhs7Ce8 — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) April 11, 2026

Acusación directa contra Sánchez

En su comunicado, Israel sostiene que este tipo de actos no pueden desligarse del contexto político y acusa al Gobierno de España de no condenarlos con suficiente contundencia. El Ejecutivo israelí vincula además el episodio con lo que denomina una «retórica de incitación», responsabilizando directamente a Pedro Sánchez.