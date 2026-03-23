Israel a Sánchez: «¿Qué se siente al saber que tu rostro y tus palabras van en los misiles de los mulás de Irán?»

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, dirigido por Gideon Sa’ar, se ha dirigido al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, para achacarle que, tal y como han informado dos agencias de los ayatolás, los misiles con los que ataca Irán lleven su foto y un mensaje de agradecimiento. «¿Qué se siente al saber que tu rostro y tus palabras van en los misiles de los mulás de Irán?», recriminan a Sánchez desde Israel.

En el mensaje emitido este lunes por parte del Gobierno de Israel, se alerta a Sánchez que «el régimen de los mulás» le «agradece» al jefe del Ejecutivo español su apoyo poniendo «sus palabras en los misiles que dispara contra civiles en Israel y el mundo árabe».

Además, han advertido al presidente del Gobierno que «tenga en cuenta que Europa, incluida España, está al alcance de estos misiles». Junto a este aviso, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel pregunta a Sánchez «qué se siente» al saber que su «rostro» y sus «palabras aparecen en esos misiles» de Irán.

El mensaje de Israel se produce horas después de que Mehr News, la agencia de noticias oficial de los ayatolás, y la agencia del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria, Tasnim News, difundieran a través de la red social Telegram una fotografía de Pedro Sánchez en las pegatinas que han colocado en los misiles con los que atacarán Israel.

«Por supuesto, esta guerra no sólo es ilegal, sino que también es inhumana. Gracias, primer ministro», se puede leer, refiriéndose así, como «primer ministro», al actual presidente del Gobierno de España.

Pedro Sánchez recibe así, una vez más, el agradecimiento de la dictadura de los ayatolás en Irán. Esta vez por parte del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria, los sicarios de los ayatolás, encargados de lanzar los misiles contra Israel y el resto de países del golfo Pérsico, atacados por los ayatolás dentro de su estrategia para golpear los mercados energéticos.

«Nos oponemos a esta guerra. Nos oponemos porque es ilegal. Carece de justificación y está causando graves daños: civiles, refugiados y consecuencias económicas que ya sufre el mundo entero, especialmente el Sur global», señaló Sánchez, en un mensaje que habría obtenido respuesta desde Irán, colocando su fotografía y el texto en los misiles con los que atacan a territorios enemigos.

PP y Vox reaccionan

Miguel Tellado, secretario general del Partido Popular (PP), ha reaccionado a la información que llega desde Irán sobre la presencia de una foto de Pedro Sánchez y un mensaje de agradecimiento de sus misiles. «El régimen de Irán podría estar usando la foto de Sánchez como papel de regalo para sus misiles contra Israel con un agradecimiento expreso al apoyo del presidente del Gobierno español», ha deslizado el dirigente popular que no da veracidad completa a las noticias.

«¿Sánchez felicitado por Otegi, Hamas y ahora Irán? Si esto es cierto, es gravísimo. La irresponsabilidad de este Gobierno no conoce límites. Siempre en el lado equivocado», ha añadido Miguel Tellado, en una publicación compartida a través de X.

Por su parte, Santiago Abascal, presidente de Vox, también se ha pronunciado, en las redes sociales. «Los ayatolás están lanzando misiles con agradecimientos a Sánchez», ha compartido. «El presidente del Gobierno español es el ídolo de quienes masacran a su propio pueblo. Algunos siguen sin darse cuenta de la magnitud de la mafia a la que nos enfrentamos», añade en el mensaje.