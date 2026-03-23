Los misiles con los que ataca Irán llevan la foto de Sánchez y el mensaje de «gracias», según dos agencias de los ayatolás

La agencia de noticias oficial de los ayatolás, Mehr News, y la agencia del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Tasnim News, han difundido este domingo una foto de Pedro Sánchez en las pegatinas que han colocado en los misiles con los que atacarán Israel: «Por supuesto, esta guerra no sólo es ilegal, sino que también es inhumana. Gracias, primer ministro», como se refieren al presidente español fuera de nuestras fronteras. Estas dos agencias han difundido estas imágenes a través de su canal de Telegram en redes sociales.

Pedro Sánchez recibe así una vez más el agradecimiento de la dictadura de los ayatolás en Irán. Esta vez por parte del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria, los sicarios de los ayatolás, encargados de lanzar los misiles contra Israel y el resto de países del golfo Pérsico, atacados por los ayatolás dentro de su estrategia para golpear los mercados energéticos.

Los ayatolás han utilizado las palabras que Pedro Sánchez pronunció el pasado viernes contra la operación conjunta de Israel y Estados Unidos: «Nos oponemos a esta guerra. Nos oponemos porque es ilegal. Carece de justificación y está causando graves daños: civiles, refugiados y consecuencias económicas que ya sufre el mundo entero, especialmente el Sur global», señaló Pedro Sánchez.

El agradecimiento de los ayatolás a Pedro Sánchez también ha sido recogido por la prensa israelí, entre ellos por el periódico de mayor tirada en Israel en sus ediciones en hebreo y en inglés, Israel Hayom.

La agencia de noticias Mehr News está financiada por la dictadura de los ayatolás, en concreto por la Organización de Desarrollo Islámico, encargada a su vez de la difusión de la religión islámica en la dictadura de los ayatolás de Irán.

La agencia Tasnom News está controlada por la Guardia Revolucionaria de Irán, encargada de ejecutar las órdenes de represión contra los manifestantes en contra de los ayatolás.

La dictadura de los ayatolás ha agradecido en diferentes ocasiones a Pedro Sánchez su postura ante la operación conjunta de Estados Unidos e Israel.

🚨 BREAKING: Footage shows an IRGC fighter placing a sticker referencing Spain’s PM Pedro Sánchez on a ballistic missile — highlighting the growing use of symbolism in the conflict. ⚠️🚀 #BreakingNews #Iran #Spain #MiddleEast #WorldNews pic.twitter.com/kS460aKlMx — DR ADNAN ALI (@DrMalko) March 22, 2026

El pasado 2 de marzo, la Embajada de Irán en España agradeció a Pedro Sánchez su negativa a autorizar a Washington utilizar las bases militares de Rota (Cádiz) y Morón (Sevilla) en el marco de la operación de EEUU e Israel contra los ayatolás de la dictadura de Irán. Esto provocó, la crítica del ministro de Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, que destacó en español: «Primero Hamás le agradece a Sánchez. Después los hutíes le agradecieron a Sánchez. Ahora Irán le agradece. ¿Eso es estar en el lado correcto de la historia?». La polémica provocó además la crítica contra Sánchez del senador republicano de Carolina del Sur Lindsey Graham, que planteó retirar las bases de Estados Unidos de Andalucía.

El diplomático israelí dejó claro que, a su juicio, los agradecimientos de actores hostiles a Israel —desde los terroristas de Hamás, pasando por los hutíes de Yemen, hasta Irán— representan un señalamiento directo sobre la postura española en la región. Según Sa’ar, al limitar el apoyo militar estadounidense, España estaría, de facto, alineándose con grupos y regímenes considerados adversarios de Israel, poniendo en cuestión si su política exterior corresponde a «estar en el lado correcto de la historia».

En el pasado, los terroristas de Hamás, que administran el territorio palestino de la Franja de Gaza, también han agradecido a Sánchez su postura contra Israel por sus ataques a estos terroristas. Entonces, Pedro Sánchez criticó la operación de respuesta de Israel contra los terroristas de Hamás después de que mataran el pasado 7 de octubre de 2023 a más de 1.200 personas en el sur de Israel.

Los terroristas de Hamás están financiados por los ayatolás de Irán para atacar Israel. La dictadura de Irán también financia a los terroristas de Líbano de Hezbolá y a los terroristas hutíes de Yemen, entre otros.