La dictadura de los ayatolás de Irán ha ejecutado a cinco jóvenes manifestantes por su participación en las protestas contra la tiranía de los ayatolás. Se llamaban Saleh Mohammadi, Saeid Davoodi, Mehdi Ghasemi, Danial Keramati y Mohsen Azimnia. Las ejecuciones en la horca se han llevado a cabo en público, como método ejemplarizante por parte de los ayatolás. Son los últimos ejecutados por los ayatolás después de semanas de masacres contra los jóvenes manifestantes que se echaron a las calles en diciembre de 2025 y enero de 2026. Éstas eran las historias de sus vidas:

Saleh Mohammadi. 19 años. Estrella de la lucha libre. Fue torturado para que confesara el delito capital de declarar la guerra a Dios. Fue ejecutado sin un juicio justo. Cumplió 19 años el 11 de marzo. Fue acusado de participar en el asesinato de un policía en Qom el 8 de enero de 2026. En el caso de asesinato juzgado ante la Primera Sala del Tribunal Penal de Qom, Saleh fue condenado a qisas (retribución en especie). La sentencia de qisas impuesta a Saleh debía ejecutarse en el lugar del presunto crimen.

Estrella de la lucha libre. Fue torturado para que confesara el delito capital de declarar la guerra a Dios. Fue ejecutado sin un juicio justo. Cumplió 19 años el 11 de marzo. Fue acusado de participar en el asesinato de un policía en Qom el 8 de enero de 2026. En el caso de asesinato juzgado ante la Primera Sala del Tribunal Penal de Qom, Saleh fue condenado a qisas (retribución en especie). La sentencia de qisas impuesta a Saleh debía ejecutarse en el lugar del presunto crimen. Mehdi Ghasemi. Fue acusado de llevar a cabo actividades operativas para « el gobierno israelí y el gobierno hostil de Estados Unidos de América, incitando a la gente a participar en conflictos y violencia con la intención de perturbar la seguridad del país».

Fue acusado de llevar a cabo actividades operativas para el gobierno israelí y el gobierno hostil de Estados Unidos de América, incitando a la gente a participar en conflictos y violencia con la intención de perturbar la seguridad del país». Saeid Davoudi fue acusado ​​de asesinar a dos agentes de policía «con cuchillos y espadas» durante las protestas de enero. Saeid Davodi, que habría cumplido 22 años el 21 de marzo. Saleh y Mehdi fueron ejecutados por cargos de asesinato, y Saeed, por el cargo de traición. No existen evidencias de ninguna conexión entre los manifestantes y gobiernos extranjeros.

fue acusado ​​de asesinar a dos agentes de policía «con cuchillos y espadas» durante las protestas de enero. Saeid Davodi, que habría cumplido 22 años el 21 de marzo. Saleh y Mehdi fueron ejecutados por cargos de asesinato, y Saeed, por el cargo de traición. No existen evidencias de ninguna conexión entre los manifestantes y gobiernos extranjeros. Danial Keramati. 19 años. Ejecutado por protestar contra los ayatolás en las manifestaciones en las que miles de universitarios se echaron a las calles exigiendo derechos humanos y libertad.

Ejecutado por protestar contra los ayatolás en las manifestaciones en las que miles de universitarios se echaron a las calles exigiendo derechos humanos y libertad. Mohsen Azimnia, 20 años. Ejecutado en la horca por protestar contra los ayatolás. El pasado 28 de febrero, Estados Unidos e Israel comenzaron una operación conjunta contra la tiranía de los ayatolás tras fracasar las negociaciones sobre el programa nuclear iraní, destinado a fabricar la bomba nuclear. En las negociaciones, la disidencia iraní pidió también que se incluyera la cuestión de las violaciones contra los derechos humanos en Irán.

El poder judicial iraní de la dictadura de los ayatolás ejecutó en secreto a tres detenidos arrestados durante las protestas de diciembre de 2025: Saleh Mohammadi, Mehdi Ghasemi y Saeed Davoudi, en la prisión central de Qom. Las ejecuciones se llevaron a cabo bajo cargos de moharebeh (guerra contra Dios), tras confesiones obtenidas bajo tortura.

Según información recibida por la Organización Hengaw para los Derechos Humanos, las ejecuciones se realizaron al amanecer del jueves 19 de marzo de 2026. Saleh Mohammadi, de 19 años y miembro del equipo nacional de lucha libre de Irán, junto con Mehdi Ghasemi y Saeed Davoudi, había sido condenado previamente a muerte por cargos que incluían moharebeh y el presunto asesinato de dos oficiales del Comando de Aplicación de la Ley (Faraja).

Fueron condenados por su participación en el asesinato de Mohammad Ghasemi Hamapour y Abbas Asadi, ambos identificados como oficiales de Faraja, durante las protestas del 8 de enero de 2026, en incidentes separados en la intersección de Nokouei y la plaza Nobovat.

Saleh Mohammadi negó reiteradamente los cargos durante el proceso judicial, alegando que sus confesiones fueron obtenidas bajo tortura severa.

Próximas ejecuciones

Melika Azizi. 18 años. Fue arrestada el pasado miércoles en Rasht. La han condenado a muerte. En el tribunal, miró al juez a los ojos y gritó: «Habéis derramado la sangre de tantos jóvenes, ¿cómo puedo quedarme callada? Me da igual, matadme también a mí».

Cientos de personas se enfrentan actualmente a cargos y condenas a muerte en relación con las protestas nacionales de entre diciembre de 2025 y enero de 2026. Antes del bloqueo de internet impuesto con el inicio de la revuelta el 28 de febrero, se habían denunciado las condenas a muerte dictadas contra 27 manifestantes, entre ellos Saleh Mohammadi.