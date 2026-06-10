Peramato ascendió también a la otra fiscal que acompañó a Villafañe en sus reuniones con Leire Díez

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ascendió también a la otra fiscal que acompañó a Diego Villafañe en sus dos reuniones con la cloaca del PSOE representada por Leire Díez y el abogado Jacobo Teijelo. Se trata de Beatriz López Pesquera y ha sido colocada en febrero de 2026 como fiscal en la Audiencia Nacional tras su paso por la Fiscalía General del Estado.

Tal y como adelantó OKDIARIO, el fiscal Diego Villafañe fue la persona que le abrió las puertas de la Fiscalía General del Estado a los fontaneros del PSOE. Villafañe organizó esta reunión en marzo de 2026 y junto a él estuvo su compañera Beatriz López Pesquera, cuyo ascenso pasó por el Consejo Fiscal.

Teresa Peramato decidió aupar su carrera junto a la de otros 16 altos cargos del Ministerio Fiscal. La número 1 de la Fiscalía trataba de cubrir las plazas que estaban vacantes y a las que se habían presentado a concurso 86 candidatos.

Peramato eligió para el ascenso tanto a Villafañe como a López y, según informó en un comunicado, su elección se basó en criterios de mérito y capacidad de los aspirantes, en su amplio currículum y experiencia y en las propuestas de los respectivos Planes de Actuación presentados.

La carrera de Beatriz López

Beatriz López Pesquera ingresó en la carrera fiscal en 2007 en la Fiscalía de Mataró (Barcelona) y ejerció de enlace con el servicio de delitos económicos de la Fiscalía Provincial de Barcelona.

En 2020 aterrizó junto a Villafañe en la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, el departamento mejor valorado dentro del Ministerio Público. Su entonces jefa, Ana Isabel García León, también ha sido ascendida por Peramato y dirige a los fiscales del Tribunal Supremo.

Críticas de los fiscales

La reunión de Diego Villafañe y Beatriz López Pesquera con la cloaca del PSOE ha levantado ampollas dentro del Ministerio Público. Aseguran que las dos reuniones con Leire Díez incumplen el Código Ético de la Fiscalía.

La Asociación de Fiscales —mayoritaria en la Carrera Fiscal— ha enviado un comunicado en el que muestra su indignación ante la insuficiente respuesta ofrecida por la Fiscalía General del Estado respecto de la presencia en sus dependencias de una persona vinculada a un grupo criminal que pretendía actuar contra instituciones del Estado y contra algunos integrantes de la carrera.

«No se trata de una comparecencia ante cualquier Fiscalía: la reunión tuvo lugar en la sede de la Fiscalía General del Estado, fuera del horario ordinario de atención al público y con una intervención directa de responsables de primer nivel de la institución», explican.

Y prosiguen: «La transparencia no es opcional, nos encontramos ante hechos que afectan directamente a instituciones esenciales del Estado, entre ellas la propia Fiscalía General. En una situación así, la obligación de transparencia debe ser máxima. La confianza de la ciudadanía en las instituciones exige explicaciones completas, verificables y públicas. La falta de aclaraciones no protege a la institución; por el contrario, compromete la credibilidad de la propia fiscal general. Defender la institución es defender a quienes fueron señalados».