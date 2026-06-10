La regularización masiva de Pedro Sánchez dejará en papel mojado el nuevo Pacto de Asilo e Inmigración de la Unión Europea (UE) que entra en vigor este próximo viernes. Así lo ha denunciado el jefe de la delegación de Vox en la UE este miércoles, Jorge Buxadé.

El eurodiputado de Vox ha advertido que la futura regularización masiva llevada a cabo en España equivaldrá al número de residencias que la UE prevé acreditar en casi dos décadas en toda la UE. «Sánchez ya ha cubierto el cupo para los próximos 17 años», ha explicado Buxadé ante los medios de comunicación.

Para Vox, Sánchez «ha agravado el fracaso del Pacto de Asilo e Inmigración». «Lo ha torpedeado», ha denunciado Buxadé, lamentando que tras la regularización de más de medio millón de personas, el pacto que entra en vigor «no sirve para nada».

Vox en el Pacto de Asilo de la UE

Buxadé fue ponente de la reforma de Eurodac, una de las grandes piezas del pacto, que incorpora, como importante novedad, un sistema renovado que contará con una base de datos para almacenar y comparar huellas, imágenes faciales y documentos de viaje, lo cual facilitará la labor de las autoridades nacionales de identificar a quienes se encuentran en la UE de manera ilegal y proceder a su expulsión.

Se trata de un cambio de la arquitectura del modo de clasificación administrativa de solicitantes de asilo y protección internacional y de quienes están en situación irregular en los Estados miembro, que se realizará ahora a partir de expedientes individualizados. Otro de los puntos fuertes del acuerdo de Eurodac, que es además pieza fundamental de la nueva legislación europea de retornos, son las alertas de seguridad que se adjuntarán a los expedientes de quienes se detecte puedan suponer un riesgo para la seguridad interior de los Estados miembro.