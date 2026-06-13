Estos son los partidos de hoy sábado 13 de junio en el Mundial 2026: horarios y dónde verlos por TV en directo

Ya no hay quien pare al Mundial 2026 y este sábado 13 de junio se presenta con un total de cuatro partidos que prometen ser apasionantes, aunque los seguidores de la Copa del Mundo que la ven desde suelo español van a tener que trasnochar para poder verlos todos. Entre los más destacados, el duelo entre dos candidatas a ganar el torneo como son Brasil y Marruecos.

Qué partidos se juegan hoy, sábado 13 de junio, en el Mundial 2026

El Mundial 2026 echó a rodar hace unos días y los seguidores de la Copa del Mundo ya han podido disfrutar de algunos buenos partidos en este arranque de una competición que es histórica, ya que participan un total de 48 selecciones, lo que la hace la más grande de todos los tiempos. Entre los choques que se disputarán hoy destaca uno por encima del resto, ya que Brasil debuta midiéndose a Marruecos.

Qatar – Suiza

Este sábado 13 de junio arrancará con un partido que se jugará en el Estadio de la Bahía de San Francisco y en el que se enfrentarán Qatar y Suiza. Este choque es de la jornada 1 del grupo B del Mundial 2026 y, aunque el combinado helvético es favorito, todo puede ocurrir en este choque en el que los asiáticos esperan poder dar la sorpresa.

Brasil – Marruecos

El plato fuerte de este sábado 13 de junio nos hará acostarnos un poco más tarde de lo normal. Y es que dos de las selecciones que tienen posibilidades de ganar el Mundial 2026 se enfrentan en la primera jornada del grupo C de la Copa del Mundo en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey. Brasil y Marruecos lucharán por arrancar con un triunfo en su debut en el torneo para poder dar un paso de gigante hacia los dieciseisavos de final.

Haití – Escocia

Para disfrutar del Haití – Escocia, que es del grupo C del Mundial 2026, habrá que trasnochar algo más. Y es que el Estadio de Boston acoge este encuentro en el que los escoceses son claramente favoritos para sumar los tres puntos. De hecho, una victoria de cualquiera de estos dos combinados, acompañado de un resultado favorable en el otro duelo del cuadro, puede acercarles a ese sueño de estar en la siguiente ronda.

Australia – Turquía

Para acabar la jornada del sábado 13 de junio, aunque realmente se juega el domingo 14, llega un partido de dos históricos de las Copas del Mundo. Australia y Turquía se citan en el Estadio BC Place Vancouver, en Canadá, para protagonizar el partido de la jornada 1 del grupo D del Mundial 2026. Los aficionados que quieran disfrutar de este duelo por televisión tendrán que elegir entre trasnochar o madrugar.

Qatar – Suiza. Sábado 13 de junio a las 21:00 horas. Estadio de la Bahía de San Francisco.

Brasil – Marruecos. Madrugada del sábado 13 de junio al domingo 14 a las 00:00 horas. Estadio de Nueva York/Nueva Jersey.

Haití – Escocia. Madrugada del sábado 13 de junio al domingo 14 a las 3:00 horas. Estadio de Boston.

Australia – Turquía. Madrugada del sábado 13 de junio al domingo 14 a las 6:00 horas. Estadio BC Place Vancouver.

Dónde ver hoy por TV hoy los partidos del Mundial 2026

El Mundial 2026 se podrá ver en directo por televisión en España a través de operadores como Dazn o RTVE, ya que fueron los dos medios de comunicación que compraron los derechos televisivos para emitir la Copa del Mundo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá. Eso sí, hay que tener en cuenta que el primero de ellos es de pago y ofrecerá de manera íntegra toda la competición, mientras que el ente público de nuestro país dará los partidos de la selección española y el más destacado de cada día.

Respecto a estos partidos de hoy, sábado 13 de junio, el Qatar – Suiza será retransmitido en directo por televisión por Dazn, al igual que los que se disputan más entrada en la madrugada como el Haití – Escocia y el Australia – Turquía. El escogido para que La1 televise gratis y en abierto por TV es el duelo que Brasil y Marruecos jugarán, siendo el más destacado de la jornada.

Estos partidos del Mundial 2026 también se podrán ver en directo en streaming y en vivo online mediante las aplicaciones de estos medios, pero recordamos que por la web de OKDIARIO te ofreceremos las crónicas de todos los choques y las noticias relevantes que puedan suceder en estos duelos. También narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto el Brasil – Marruecos.