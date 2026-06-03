Selección de Turquía para el Mundial 2026: calendario, convocados, camiseta, entrenador, estrellas…

La legendaria selección de Turquía también estará presente en el Mundial 2026. Eso sí, tras pasar muchísimo sufrimiento después de quedarse fuera de la clasificación directa en la fase de clasificación, pues quedó en segunda posición por detrás de España. El combinado otomano tuvo que acudir al ‘repechaje’ para vencer a Rumanía y Kosovo y confirmar una nueva presencia en la cita mundialista.

Grupo de la selección de Turquía en el Mundial 2026

El combinado liderado por Arda Güler, jugador del Real Madrid, después de su clasificación al Mundial 2026, quedó encuadrado en el grupo D junto a una de las anfitrionas, Estados Unidos, Paraguay y Australia, un grupo muy igualado y que sobre el papel se decidirá por detalles para seguir avanzando a la fase final de la competición. A priori, todo hace indicar que USA, Paraguay y Turquía se jugarán el pase a la siguiente ronda, pero ojo a Australia que puede ir de tapada en la fase regular. Todo muy abierto en este grupo D.

Grupo D del Mundial 2026

Estados Unidos

Paraguay

Australia

Turquía

Cuándo juega Turquía en el Mundial de 2026

El debut de Turquía en la Copa del Mundo 2026 se producirá en la próxima madrugada del 13 al 14 de junio, a partir de las 06:00 horas, ante Australia. Su segundo invite se producirá días más tarde, del 19 al 20 de junio, frente a Paraguay, a partir de las 06:00 horas y, por último, cerrará la fase de grupos ante Estados Unidos.

Sábado 13 de junio – 06:00 h (madrugada del 13 al 14) – Australia vs. Turquía – BC Place, Vancouver

– 06:00 h (madrugada del 13 al 14) – Australia vs. Turquía – BC Place, Vancouver Viernes 19 de junio – 06:00 h (madrugada del 19 al 20) – Turquía vs. Paraguay – Levi’s Stadium, Santa Clara

– 06:00 h (madrugada del 19 al 20) – Turquía vs. Paraguay – Levi’s Stadium, Santa Clara Jueves 25 de junio – 04:00 h (madrugada del 25 al 26) – Estados Unidos vs. Turquía – SoFi Stadium, Los Angeles

Convocados de Turquía para el Mundial 2026

Porteros

Altay Bayindir

Mert Günok

Ugurcan Çakir

Defensas

Abdülkerim Bardakci

Merih Demiral

Caglar Soyüncü

Eren Elmali

Ferdi Kadioglu

Mert Müldür

Ozan Kabak

Samet Akaydin

Zeki Celik

Centrocampistas

Hakan Calhanoglu

Ismail Yüksek

Kaan Ayhan

Orkun Kökcü

Salih Özcan

Delanteros

Arda Güler

Baris Alper Yilmaz

Can Uzun

Deniz Gül

Irfan Can Kahveci

Kenan Yildiz

Kerem Aktürkoglu

Öguz Aydin

Yunus Akgün

Así es el seleccionador de Turquía en el Mundial 2026

El seleccionador de Turquía es nada más y nada menos que un viejo conocido del fútbol italiano y del Sevilla FC, Vincenzo Montella. El técnico fue nombrado líder del combinado nacional durante el pasado septiembre del 2023 y, desde ese momento, se integró a las mil maravillas en la selección otomana. «Me siento turco y pienso como un turco», destacó el propio Montella. Desde sus inicios como entrenador, en 2011 asumió su primer banquillo profesional y, a lo largo de su trayectoria, ha dirigido a equipos de la talla del Milán, Fiorentina o Sevilla FC, con el que fue campeón de Europa League. Años más tarde, sustituyó a Stefan Kuntz como seleccionador turco.

Las estrellas de la selección turca en el Mundial 2026

La selección de Turquía, acorde a lo que marca su historia y tradición, cuenta con una variedad de jugadores individuales que imponen respeto en el mundo del fútbol. Actualmente, está capitaneado por el centrocampista Hakan Calhanoglu, uno de los jugadores más significativos del Inter de Milán: centrocampista con llegada y gol. También debemos destacar la aparición de Arda Güler, que se ha afianzado como titular en todo un Real Madrid, e incluso ha tirado del carro en diferentes ocasiones, como, por ejemplo, ante el Bayern Múnich en Champions (anotó dos tantos); Mehri Demiral, del Al-Ahly, o Ferdi Kadioglu, del Brighton inglés, entre otros.

La camiseta de Turquía en el Mundial 2026

La selección de Turquía presentó las dos indumentarias que vestirán en el Mundial 2026. Lo hicieron justo antes de la repesca hacia la Copa del Mundo. En su primera equipación lucirá la bandera justo en el centro del pecho y predomina el rojo combinado en varios tonos, justo con el logo ‘Nike’ por debajo de la bandera nacional. En cuanto a la segunda, se ha optado por la misma idea, solo cambian los colores: base blanca y una franja roja en horizontal.

‘Nike’