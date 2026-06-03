Selección de Turquía para el Mundial 2026: calendario, convocados, camiseta, entrenador, estrellas…
Descubre todo lo que debes saber acerca de la selección de Turquía en el Mundial del 2026
La legendaria selección de Turquía también estará presente en el Mundial 2026. Eso sí, tras pasar muchísimo sufrimiento después de quedarse fuera de la clasificación directa en la fase de clasificación, pues quedó en segunda posición por detrás de España. El combinado otomano tuvo que acudir al ‘repechaje’ para vencer a Rumanía y Kosovo y confirmar una nueva presencia en la cita mundialista.
Grupo de la selección de Turquía en el Mundial 2026
El combinado liderado por Arda Güler, jugador del Real Madrid, después de su clasificación al Mundial 2026, quedó encuadrado en el grupo D junto a una de las anfitrionas, Estados Unidos, Paraguay y Australia, un grupo muy igualado y que sobre el papel se decidirá por detalles para seguir avanzando a la fase final de la competición. A priori, todo hace indicar que USA, Paraguay y Turquía se jugarán el pase a la siguiente ronda, pero ojo a Australia que puede ir de tapada en la fase regular. Todo muy abierto en este grupo D.
Grupo D del Mundial 2026
- Estados Unidos
- Paraguay
- Australia
- Turquía
Cuándo juega Turquía en el Mundial de 2026
El debut de Turquía en la Copa del Mundo 2026 se producirá en la próxima madrugada del 13 al 14 de junio, a partir de las 06:00 horas, ante Australia. Su segundo invite se producirá días más tarde, del 19 al 20 de junio, frente a Paraguay, a partir de las 06:00 horas y, por último, cerrará la fase de grupos ante Estados Unidos.
- Sábado 13 de junio – 06:00 h (madrugada del 13 al 14) – Australia vs. Turquía – BC Place, Vancouver
- Viernes 19 de junio – 06:00 h (madrugada del 19 al 20) – Turquía vs. Paraguay – Levi’s Stadium, Santa Clara
- Jueves 25 de junio – 04:00 h (madrugada del 25 al 26) – Estados Unidos vs. Turquía – SoFi Stadium, Los Angeles
Convocados de Turquía para el Mundial 2026
Porteros
- Altay Bayindir
- Mert Günok
- Ugurcan Çakir
Defensas
- Abdülkerim Bardakci
- Merih Demiral
- Caglar Soyüncü
- Eren Elmali
- Ferdi Kadioglu
- Mert Müldür
- Ozan Kabak
- Samet Akaydin
- Zeki Celik
Centrocampistas
- Hakan Calhanoglu
- Ismail Yüksek
- Kaan Ayhan
- Orkun Kökcü
- Salih Özcan
Delanteros
- Arda Güler
- Baris Alper Yilmaz
- Can Uzun
- Deniz Gül
- Irfan Can Kahveci
- Kenan Yildiz
- Kerem Aktürkoglu
- Öguz Aydin
- Yunus Akgün
Así es el seleccionador de Turquía en el Mundial 2026
El seleccionador de Turquía es nada más y nada menos que un viejo conocido del fútbol italiano y del Sevilla FC, Vincenzo Montella. El técnico fue nombrado líder del combinado nacional durante el pasado septiembre del 2023 y, desde ese momento, se integró a las mil maravillas en la selección otomana. «Me siento turco y pienso como un turco», destacó el propio Montella. Desde sus inicios como entrenador, en 2011 asumió su primer banquillo profesional y, a lo largo de su trayectoria, ha dirigido a equipos de la talla del Milán, Fiorentina o Sevilla FC, con el que fue campeón de Europa League. Años más tarde, sustituyó a Stefan Kuntz como seleccionador turco.
Las estrellas de la selección turca en el Mundial 2026
La selección de Turquía, acorde a lo que marca su historia y tradición, cuenta con una variedad de jugadores individuales que imponen respeto en el mundo del fútbol. Actualmente, está capitaneado por el centrocampista Hakan Calhanoglu, uno de los jugadores más significativos del Inter de Milán: centrocampista con llegada y gol. También debemos destacar la aparición de Arda Güler, que se ha afianzado como titular en todo un Real Madrid, e incluso ha tirado del carro en diferentes ocasiones, como, por ejemplo, ante el Bayern Múnich en Champions (anotó dos tantos); Mehri Demiral, del Al-Ahly, o Ferdi Kadioglu, del Brighton inglés, entre otros.
La camiseta de Turquía en el Mundial 2026
La selección de Turquía presentó las dos indumentarias que vestirán en el Mundial 2026. Lo hicieron justo antes de la repesca hacia la Copa del Mundo. En su primera equipación lucirá la bandera justo en el centro del pecho y predomina el rojo combinado en varios tonos, justo con el logo ‘Nike’ por debajo de la bandera nacional. En cuanto a la segunda, se ha optado por la misma idea, solo cambian los colores: base blanca y una franja roja en horizontal.
‘Nike’