El PSOE marca distancias con Zapatero tras destapar OKDIARIO que sus joyas valen 1,3 millones: «Tendrá que explicarse»

Dirigentes del PSOE empiezan a marcar distancias con el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Si inmediatamente después de conocerse las imputaciones al expresidente los socialistas hablaban de «lawfare», o de «persecución judicial», las cosas han cambiado después de que OKDIARIO haya revelado la tasación de las joyas que se encontraron en la caja fuerte de su despacho. Sus compañeros de partido ya no utilizan esas expresiones y, en su lugar, aseguran que «Zapatero tendrá que explicarse ante el juez».

Otras fuentes consultadas por este periódico, que hace tan solo unos días mostraban su «confianza» en Zapatero, ahora simplemente se limitan a asegurar que «por lo que conocemos, Zapatero nunca actuó en nombre del PSOE ni enviado por el partido». Desde que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, saliese en defensa de Zapatero, convencido de su inocencia y manifestándole su apoyo, ha llovido mucho.

El pasado 27 de mayo, Sánchez pidió por última vez «defender el buen nombre» del expresidente Zapatero. Pero ese furor defensivo del ex presidente al que se habían entregado buena parte de los socialistas consultados, se ha ido frenando y se ha convertido en una especie de inquietud, cuando no temor, a que aparezcan nuevos datos que puedan comprometer su honorabilidad, complicarle la vida, judicialmente hablando, y complicársela más si cabe a un PSOE continuamente salpicado por escándalos de presunta corrupción.

Sin embargo, desde la sede nacional del partido en la madrileña calle de Ferraz insisten en hablar de «tranquilidad». Los que todavía mantienen su fe en el que fue el «faro moral» de la izquierda fían todo a la comparecencia de Zapatero del próximo 17 de junio ante el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama: «Confiamos en las explicaciones de la próxima semana».

«Él mismo avanzó que daría explicaciones de todo», apostillan desde el cuartel general de los socialistas. De ese modo, ceden la responsabilidad de aclararlo todo al ex presidente del Gobierno entre 2004 y 2011.

El silencio de Zapatero

José Luis Rodríguez Zapatero ha guardado silencio desde el mismo día en que se conocieron las primeras imputaciones por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental en el Caso Plus Ultra.

Tras difundir una grabación en video en la que prometía que iba a dar explicaciones y atender a los medios de comunicación, se retiró de la escena pública, por consejo de su abogado, según sus allegados. Las únicas comunicaciones de Zapatero han llegado a través de sus portavoces autorizados. Uno de ellos, el sociólogo Luis Arroyo, dijo en su día que las famosas joyas de Zapatero estaban valoradas entre 30.000 y 50.000 €. Afirmación que se ha visto obligado a desmentir tras conocerse la tasación oficial que, de forma preliminar, estima en más de 1,3 millones de euros el valor del alijo hallado en la caja fuerte del despacho de Zapatero.

En la actualidad, el juez ha ampliado con dos nuevas imputaciones el panorama judicial de Zapatero. Un presunto delito fiscal, concretamente «delito contra la hacienda pública», y un supuesto delito de contrabando han pasado recientemente a engrosar el rosario de imputaciones que pesan sobre Zapatero. Estas dos últimas las ha añadido el juez a cuenta del hallazgo y la tasación de las joyas. Es precisamente tras estas dos últimas imputaciones cuando la familia socialista, o buena parte de ella, ha decidido empezar a marcar distancias con el expresidente, mientras Pedro Sánchez no ha vuelto a mencionar el asunto en los últimos días.