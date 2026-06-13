Unai Simón: «Antes pensaba que los periodistas estaban locos; ahora sé que entendéis el fútbol de otra manera»

A dos días de que España debute en el Mundial frente a Cabo Verde, Unai Simón (1997, Vitoria) atiende a OKDIARIO desde Chattanooga con la tranquilidad de quien lleva años conviviendo con la presión. El portero del Athletic, uno de los capitanes de la Selección, afronta una nueva gran cita internacional convencido de que el combinado nacional está preparado para competir por todo. Habla del eterno debate de la portería, de la convivencia con David Raya y Joan García, del liderazgo de Rodri, de Luis de la Fuente y de un equipo que llega al Mundial con la ilusión intacta de volver a tocar el cielo.

Pregunta: ¿Cómo está a sólo dos días del debut?

Respuesta: Con muchas ganas de que empiece ya. Ayer vimos los primeros partidos y ya se respira ambiente de Mundial. Es algo diferente. Nosotros estamos mentalizados para el día 15, pero también es importante ver cómo se desarrollan los primeros encuentros y cómo arranca la competición.

P: Ya han comenzado a trabajar sobre Cabo Verde. ¿Qué os ha transmitido el cuerpo técnico?

R: Hemos visto ya unas primeras pinceladas y también hemos hablado sobre ellos durante el entrenamiento. Es una selección que propone mucho con balón. Quizá no sea una selección muy conocida para el gran público, pero es un equipo que intenta jugar y que tiene mecanismos interesantes. Nos han insistido en que debemos estar muy bien organizados en la presión y mañana profundizaremos todavía más en ello. También nos han explicado que tienen ciertas debilidades defensivas que debemos intentar aprovechar. Creo que será un partido en el que tendremos que tener más posesión que ellos, moverles y encontrar espacios para hacerles daño.

P: Lleva años conviviendo con el debate de la portería en España. ¿Le cansa?

R: Sinceramente, no. Llevo en la selección desde 2020 y siempre ha existido debate. Lo hubo con David De Gea, con Kepa, con Robert Sánchez, con David Raya y ahora con Joan García. Siempre pasa porque en España hay muy buenos porteros. El que está jugando más o el que atraviesa un mejor momento siempre se convierte en protagonista y aparecen opiniones para todos los gustos. Después de tantos años ya estoy acostumbrado. Lo único que he aprendido es que lo que realmente importa es lo que piense el entrenador y la confianza que tenga uno mismo.

P: ¿Cree que en ocasiones se le ha faltado al respeto a David Raya?

R: No sé si llamarlo faltar al respeto. Entiendo cómo funciona el periodismo. Al principio no lo entendía. Os tomaba por locos porque pensaba: «Estos no entienden de fútbol». Luego me he dado cuenta de que no entendéis de fútbol… o al menos no lo entendéis de la misma manera que lo vemos nosotros. Entiendo que tenéis vuestra forma de analizarlo, vuestra forma de transmitirlo y también todo lo que hay detrás del periodismo. David sabe perfectamente el nivel que tiene. Ha ganado la Premier League, ha jugado una final de Champions y ha estado a una tanda de penaltis de ganarla. No necesita que nadie salga a defenderle. Igual que Joan tampoco lo necesita ni yo tampoco.

P: ¿Ha dicho que los periodistas no entendemos de fútbol?

R: Lo entendéis de una manera diferente a la que lo veo yo. Yo me considero alguien que entiende de fútbol porque vivo esto desde dentro y porque es mi profesión. Vosotros lo analizáis desde otra perspectiva. Por eso digo que muchas veces lo vemos de forma distinta.

P: Siempre hay debate. Lo hubo con De Gea, lo hubo con usted y parece que seguirá existiendo.

R: Claro que seguirá existiendo. Lo hubo con Casillas y Valdés, lo hubo con De Gea y ahora lo hay con nosotros. Siempre habrá debate porque España tiene grandes porteros y porque es una posición muy expuesta. El día que deje de jugar yo habrá otro portero y también existirá el mismo debate.

P: ¿Qué tendría que hacer Unai Simón para acabar con él?

R: Nada. No puedo hacer nada. Lo único que puedo hacer es entrenar, competir e intentar ayudar al equipo. Tenemos tres porterazos en esta selección y cualquiera de los tres puede rendir al máximo nivel. Yo sólo pienso en estar preparado para ayudar. Si me toca jugar, perfecto. Y si no me toca, apoyaré al compañero que esté.

P: ¿España tiene la mejor portería del Mundial?

R: Sí, lo creo. No me considero el mejor portero del Mundial, pero sí creo que entre los tres formamos la mejor portería del torneo con diferencia.

P: ¿Y quién es el mejor portero del mundo?

R: Hay muchísimo nivel. Están Neuer, Alisson, Dibu Martínez… hay grandes porteros. No me corresponde a mí hacer ese ranking. Yo intento adaptarme a las necesidades de mi equipo y ayudar siempre. Los rankings os los dejo a vosotros.

P: Si usted fuera Luis de la Fuente, ¿a quién pondría de titular?

R: Pondría al portero que mejor se adapte a las características del partido. Evidentemente hay que analizar a Cabo Verde, ver qué necesita el equipo y elegir en consecuencia. Si yo fuese Luis de la Fuente haría exactamente eso.

P: ¿Cómo es la convivencia entre los porteros?

R: Muy buena. Siempre ha sido así. Sí es verdad que echamos de menos a Remiro porque era una persona muy importante dentro del grupo. A mí personalmente me ayudaba mucho en el día a día. Pero con David y Joan la convivencia es fantástica. Aprendemos mucho unos de otros. Joan, por ejemplo, tiene unas condiciones físicas impresionantes y hace paradas increíbles. La base humana que tenemos los tres es muy buena y eso hace que todo sea mucho más sencillo.

P: Precisamente se habla mucho de Remiro como una figura importante dentro del vestuario.

R: Lo era, pero no sólo por eso. A veces parece que se dice que venía únicamente a hacer grupo y no es verdad. Remiro tiene nivel de sobra para estar en la selección y para pelear por un puesto. Si a eso le sumas la calidad humana que tiene, entiendes por qué era tan importante para todos. Estoy seguro de que al seleccionador le costó mucho tomar la decisión de dejarle fuera.

P: Ahora es uno de los capitanes junto a Rodri.

R: Sí, aunque el verdadero líder es Rodri. Él es quien mueve el grupo, quien organiza las reuniones y quien habla cuando hace falta. Yo intento mantener un perfil algo más bajo y ayudar cuando se necesita, pero quien realmente lleva el peso del vestuario es él.

P: Desde fuera transmite una imagen muy seria.

R: Me pasa mucho. Incluso caminando por la calle parece que voy enfadado. Creo que tiene que ver con mi forma de ser. En el campo necesito estar concentrado y eso hace que la gente me vea como alguien serio. Luego, cuando me conocen, descubren que soy bastante diferente. Soy una persona tímida al principio, me gusta observar y coger confianza. Cuando ya conozco a la gente me suelto mucho más.

P: También le ha tocado negociar las primas con la Federación.

R: Ha sido muy fácil. Con Louzán y con la nueva dirección de la Federación ha habido mucho entendimiento. Ellos comprendieron algunas propuestas que hicimos nosotros y nosotros entendimos algunos cambios que querían introducir. La negociación fue sencilla y el ambiente es muy bueno.

P: ¿Cómo está Nico Williams?

R: Muy bien. Cuando se lesionó se llevó un susto importante porque pensó que podía perderse el Mundial. Ahora todo va muy bien y se está siendo conservador para que llegue en las mejores condiciones posibles al partido contra Cabo Verde. Después será el míster quien decida si juega de inicio o tiene minutos durante el encuentro.

P: ¿Cómo es la vida en Chattanooga?

R: Es diferente a Alemania, eso está claro. Alemania era prácticamente el paraíso. Pero aquí también estamos muy bien. Tenemos todas las herramientas necesarias para recuperarnos y descansar. Además, cuando tenemos tiempo libre podemos aprovechar la piscina, jugar al baloncesto, al tenis o simplemente pasar tiempo juntos. Estamos cómodos.

P: ¿Sigue jugando al ajedrez con Dani Olmo?

R: Sí. La última partida se la gané yo. Me gusta mucho, aunque es un juego al que habría que dedicarle mucho más tiempo para dominarlo de verdad. Tiene una parte táctica muy interesante y muchas similitudes con el fútbol.

P: Cucurella ha dicho que si España gana el Mundial se tatuará la cara de Luis de la Fuente.

R: Si lo ha dicho, lo hará. Cucu es un hombre de palabra. Cuando promete algo, cumple. Yo no. Yo esas promesas se las dejo a él porque luego uno se arrepiente.

P: Para terminar, ¿España va a ganar el Mundial?

R: No tengo una bola de cristal. Lo que sí sé es que vamos a darlo todo. Igual que hicimos en la Eurocopa, igual que hicimos en la Nations League. Vamos a competir al máximo. Y si nos toca caer, caeremos con la cabeza alta. Y si ganamos, lo celebraremos todos juntos.