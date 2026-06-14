La Feria del Libro de Madrid llega a su último día hoy domingo 14 de junio y el ambiente en El Retiro es distinto ya que se nota que en apenas unas horas todo habrá acabado hasta la edición del próximo año. Con este último día por delante, seguro que serán muchos los lectores que intenten apurar las últimas horas para cerrar su visita con alguna firma pendiente o con ese libro que han ido dejando para el final de modo que conviene saber quién firma hoy, 14 de junio, en la Feria del Libro de Madrid 2026.

La de hoy es una jornada más concentrada, pero también muy intensa, ya que contará con varios de los autores que más público han movido durante toda la edición, algunos de ellos repitiendo presencia tras haber firmado en días anteriores. Eso hace que muchas casetas vuelvan a llenarse, sobre todo a partir de media mañana así que si tienes pensado acercarte hoy, conviene tener claro a quién quieres ver. Estos son a continuación, los autores que firman en esta jornada de cierre.

Quién firma hoy, 14 de junio, en la Feria del Libro de Madrid 2026

Estos a continuación, son algunos de los nombres que hoy firman en este último día de la Feria del Libro de Madrid, y además te dejamos un listado con otros nombres aunque si buscas algún autor en concreto, puedes entrar en la web de la feria y mirar en su buscador por nombre y apellido para cerciorarte de que firma hoy.

Juan Gómez-Jurado

Juan Gómez-Jurado cierra su paso por la feria con una única firma este domingo, de 13:00 a 15:00 en la caseta 235 (bloque 31A, FNAC). Después de haber pasado por otras jornadas, su última aparición vuelve a concentrar a muchos lectores que han esperado al fin de semana.

Su último libro es Mentira, publicado este 2026 es un thriller psicológico independiente que rompe con su universo narrativo más conocido. Aquí apuesta por una historia más cerrada, con una protagonista marcada por la manipulación y un entorno que genera tensión constante. Aun así, en sus firmas siguen apareciendo títulos como Reina Roja o Todo muere, que continúan siendo de los más buscados.

Julia Navarro

Julia Navarro vuelve a repetir una jornada exigente con dos sesiones. Firmará de 12:00 a 14:00 en la caseta 325 (bloque 24B, Librería Fábula) y por la tarde, de 17:00 a 21:00, en la caseta 300 (bloque 27B, Librería Lé).

Ha sido una de las autoras más presentes en esta edición, con firmas repartidas a lo largo de casi toda la feria. Su último libro, Cuando ellos se van, supone un cambio respecto a su obra habitual. Se trata de un texto más personal, centrado en la relación con los animales y en el duelo tras su pérdida.

David Uclés

David Uclés también pone fin a su recorrido por la feria con dos turnos por la tarde. Estará de 17:00 a 18:30 en la caseta 336 (bloque 23B, La Central) y más tarde, de 19:00 a 21:00, en la caseta 235 (bloque 31A, FNAC). A lo largo de estos días ha ido ganando presencia y este domingo no es una excepción. Parte de ese interés viene de La ciudad de las luces muertas, con la que obtuvo el Premio Nadal 2026. La novela arranca en una Barcelona de posguerra sumida en la oscuridad y construye una historia poco convencional, con mezcla de épocas y referencias culturales.

Eduardo Mendoza

Eduardo Mendoza encara su última firma de esta edición con una única sesión de 12:00 a 14:00 en la caseta 217 (bloque 28A, Grant Librería). Tras su paso por viernes y sábado, este domingo concentra a quienes no han podido acudir antes. El interés se centra en La intriga del funeral inconveniente, publicada en abril de esten año. La novela recupera a su detective sin nombre después de más de diez años, en una historia que comienza con un hecho aparentemente menor y acaba derivando en una trama más compleja.

Javier Cercas

Javier Cercas firmará de 12:00 a 14:00 en la caseta 357 (bloque 21B, Librería Méndez). Su presencia coincide con la publicación de El periódico de la democracia, un libro reciente en el que se aleja de la ficción para centrarse en la historia reciente de España y el papel del periodismo. El autor ya había pasado por la feria en días anteriores y regresa en esta jornada final con una propuesta más reflexiva. Aun así, sigue siendo habitual ver en sus firmas algunas de sus novelas más conocidas, que continúan teniendo mucho recorrido.

Paloma Sánchez-Garnica

Paloma Sánchez-Garnica estará de 12:00 a 14:00 en la caseta 123 (bloque 21A, El Halcón Maltés). La autora cierra su paso por la feria en un momento especialmente sólido de su trayectoria. Su novela Victoria, con la que ganó el Premio Planeta 2024, sigue siendo uno de los títulos más solicitados. Ambientada en la posguerra europea, combina historia, espionaje y una protagonista que intenta salir adelante en un contexto complicado.

Otros autores que firman hoy en la Feria del Libro de Madrid