Los 14 puestos de la Feria del Libro de Madrid donde aún puedes descubrir auténticas joyas

Con tanto tiempo esperando a que se diese la fecha, resulta extraño decir a día de hoy que estamos a punto de enfrentar el último fin de semana de la Feria del Libro de Madrid. Son ya 85 ediciones celebrando el arte de la literatura: obras clásicas, títulos independientes y muchísimas más novedades que están a punto de volver a sus sedes oficiales y abandonar esta cita anual tan especial. Si eres de los que ya han pasado por ahí, seguramente habrás podido echar un vistazo a todos los puestos y ya tendrás tu lista de favoritos. Pero si, por el contrario, eres de los que espera a última hora, te vamos a echar un cable y te vamos a recomendar los puestos por los que pensamos que sí o sí debes pasar.

Para esta edición podemos ir al Parque del Retiro con el mood que nos apetezca. Si nos despertamos un poco más risueñas, hay fantasías de sobra para saciar la sed de romance. ¿Que esta vez estamos con ganas de conocer nuevos sitios? Da igual, también hay lugares donde la historia, la naturaleza o las curiosidades sobre los lugares se abren paso. Incluso también puede despertarse ese lado más friki que aparece en las historias manga y los cómics, porque si algo tiene esta edición de la Feria del Libro (como tantas otras) es variedad.

Ahora bien, encontrar dónde poder encontrar libreros o editores apasionados por su catálogo es complicado, cuando las colas y el bullicio de gente se adueñan de esa ubicación para exprimir el último aliento de la Feria del Libro. En el espacio hay distribuidoras, editoriales, librerías, organismos oficiales, gremios e, incluso, comunidades autónomas que han querido estar presentes.

Junto a ellas, en la Feria del Libro también hay puestos donde parar a disfrutar de un refresco antes de seguir la andadura. Pero, sobre todo, lo que hay son 540 puestos, cada uno de ellos cargado de historias y personajes que merecen la pena conocer. Nos hemos desplazado hasta ahí para charlar con ellos y recomendarte los más interesantes por su singularidad, la especialidad de sus títulos y el buen rollo que nos han transmitido las personas que están al frente de estos lugares.

CASETA 2. Real Academia Española. RAE

Hablar de todos los libros editados por la RAE durante su historia… parece un compendio bastante importante e inalcanzable. Pero en esta edición, el stand ha llevado ediciones clásicas que conviven con libros académicos. Encontrarás 61 reediciones de la biblioteca clásica, así como títulos conmemorativos con ediciones especiales y facsímiles, réplicas exactas de la biblioteca de la RAE, como Romancero Gitano de Lorca o El Quijote, de Cervantes.

CASETA 13. Asociación de Revistas Culturales de España (ARCE)

La ARCE surgió a principios de los 80 para agrupar a las publicaciones de pensamiento y cultura más importantes de España. Lo que encontrarás en su puesto son más de 60 revistas culturales editadas en España sobre arquitectura, urbanismo, artes escénicas, cine, fotografía, literatura, filosofía y ciencias sociales.

CASETA 19. Librería Antonio Machado

Si has pasado por el número 11 de la plaza de las Salesas, seguramente habrás podido ver la sede oficial de esta librería. Lo que han llevado a la Feria del Libro son sus ediciones de bolsillo, joyas reeditadas, como Cumbres Borrascosas y demás títulos internacionales.

CASETA 31. Les Punxes Distribuidora

Andrés, un compañero de profesión y periodista cultural, es quien está frente a esta distribuidora independiente originaria de Barcelona. Una conversación con él y un pequeño esbozo sobre tus gustos te llevarán a descubrir nuevos títulos que se desenvuelven entre la mininarrativa, diarios de personajes como Ernest Hemingway o Truman Capote, moda, ediciones únicas de libros clásicos de Minalima, y sus espectaculares ediciones. Andrés nos deja, además, una recomendación: Elogio de la renuncia: Un ensayo sobre lo que dejamos ir para vivir, de Adam Phillips; o cualquiera de Nona Fernández.

CASETA 34. Librería Juan Rulfo

Dentro de la literatura latinoamericana hay grandes títulos y escritores que se encuentran en nuestro ideario colectivo. Pero también hay muchos otros que están todavía por descubrir. Muchos de ellos tienen cabida precisamente en esta caseta de la Feria del Libro de Madrid.

CASETA 39. Amor En Letras

Parece que en los últimos años la literatura juvenil ha elegido su propio rumbo: el romantasy. Este y otros géneros relacionados con los romances, las historias imposibles y el desamor se han colado en el imaginario popular de las generaciones que se adentran en la lectura. Por eso hay paradas como la de Amor en Letras o la Librería Serendipias que se convierten en dos grandes stops para toda una generación Z.

CASETA 49. El argonauta

¿Cómo fue la vida de Sabina? ¿Cuál es el origen del pop? ¿Quiénes fueron los mejores grupos de rock de los 90? Si todas estas preguntas se resolvieron en una bibliografía, seguro que tendría los títulos de El Argonauta. Es el puesto para melómanos por antonomasia, con toda una selección de biografías, retrospectivas y todo sobre los estilos y personajes que han definido épocas.

CASETA 78. Ocho y Medio

De melómanos a cinéfilos. En la caseta Ocho y Medio se encuentra uno de los catálogos de libros de cine más imponentes de la Feria del Libro. Aquí te encontrarás con personajes de libros que, antes de estar en la gran pantalla, fueron historias y rostros conocidos de Hollywood en las portadas.

CASETA 83. La Fábrica

Es una de las editoriales culturales más importantes de Madrid y, por ende, no podemos pasar por alto esta caseta. Dentro puedes encontrar todo tipo de ediciones sobre arquitectura, letras y demás sorpresas. O si no, también puedes desplazarte al Matadero, donde se encuentra su sede.

CASETA 96. Renacimiento/Espuela de Plata

Ensayo, poesía y libros recuperados que forman parte de una valiosa colección de fuentes originales relacionadas con la Guerra Civil española y el exilio. Este conjunto documental reúne obras, testimonios y escritos que permiten comprender de primera mano el contexto histórico, social y cultural de la época. Y una de las cosas más espectaculares a encontrar es una colección dedicada a Las Sinsombrero, un grupo de mujeres intelectuales conocidas como la generación del 27.

CASETA 166. Eolas

Lo que ofrece la caseta de Eolas es una colección de narrativas de lo insólito, con novelas de miedo, ensayos de colección de la belleza muy variopintos, novela histórica y poesía. Un compendio muy variopinto para despertar sensibilidades y disponer de lecturas más reflexivas y artísticas.

CASETA 187. Sexto Piso

Sexto Piso es una editorial independiente de México. En su portfolio se despliega un recopilatorio de autoras femeninas muy fuertes como Brenda Navarro, Dahlia de la Cerda o Marta Jiménez Serrano. Y clásicos olvidados y una colección de ensayos muy potente, con la novedad de una gran reedición de novelas de James Baldwin.

CASETA 331. Trama Editorial

La colección recorre todos los agentes implicados en el proceso editorial. Es un enfoque muy de nicho, pero especialmente interesante en su sección dedicada a los editores. Destaca también su línea de largo recorrido, centrada en rescatar y traducir joyas olvidadas. Publican libros muy cuidados, con apenas entre cuatro y ocho novedades al año. Como resume Lucas, al mando de esta caseta: «Tenemos un catálogo corto porque lo justificamos».

CASTA 343. Diábolo Ediciones

Desde cómics de los años 30 reeditados, años 50 y 60, hasta libros de películas que comprenden todo el universo anime. Incluso dentro de esta caseta de la Feria del Libro se cuelan películas icónicas como los Goonies, Indiana Jones, Conan el Bárbaro y Lovecraft.