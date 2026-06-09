Ayuso hace balance de la visita del Papa: «La imagen de Madrid ante el mundo ha sido increíble»

Isabel Díaz Ayuso ha cerrado este martes el capítulo madrileño del viaje apostólico de León XIV con un balance en la Real Casa de Correos en el que ha calificado de «verdadero honor y privilegio» haber sido «la puerta de entrada del Santo Padre a España». La presidenta ha subrayado que la imagen de Madrid ante el mundo ha sido «increíble» en cuanto a «coordinación, seguridad, respeto y belleza».

Sobre el contenido del mensaje papal, Ayuso ha afirmado que el Papa «ha querido llegar al mundo entero, se tenga o no tenga fe». A su juicio, León XIV representa «una voz amplia ante el mundo que predica el Evangelio y, sobre todo, una mirada amplia y generosa ante desafíos globales» como la inmigración, los desequilibrios sociales, la vulnerabilidad o la Inteligencia Artificial, «que no entienden de fronteras». La presidenta ha añadido que ha visto al Pontífice «emocionado, muy agradecido y entusiasmado con Madrid».

En materia de inmigración —uno de los ejes del discurso de León XIV en España—, Ayuso ha defendido que el mensaje del Papa va «en coherencia» con lo que ella ha sostenido siempre: apostar por la integración de quienes llegan frente a los «efectos llamada» que, a su juicio, promueve el Gobierno central.

Ha recordado que la Comunidad de Madrid carece de competencias en extranjería y fronteras, y que su labor es garantizar que quien esté en la región tenga acceso a un colegio, a un hospital y sea atendido «como uno más». «Los movimientos migratorios van a ser el gran desafío junto con la inteligencia artificial», ha señalado.

Pese a las oportunidades que le brindaba el momento, Ayuso ha descartado instrumentalizar las palabras del Pontífice en el debate político interno. «Yo no he utilizado, ni quiero hacerlo, las palabras del Papa en ningún momento, ni a favor ni en contra de nadie para llevárnoslo a nuestro terreno», ha afirmado.

La rueda de prensa ha tenido también una mirada hacia la siguiente etapa del viaje apostólico. Ayuso ha advertido de que espera que el independentismo, al que ha descrito como «un business político identitario», no estropee «los momentos tan maravillosos que Barcelona y España van a seguir dando». Ha reivindicado la Sagrada Familia como «un orgullo de todos los españoles y catalanes» y ha considerado que la visita de León XIV a Cataluña no merece ser «arruinada por el oportunismo político».

Horas antes de la rueda de prensa, Ayuso había acompañado al Papa en su despedida en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde León XIV tomó un vuelo con destino a Barcelona tras participar en un encuentro con los 12.000 voluntarios de la visita en el Pabellón 3 de Ifema. «Hasta siempre, esta es su casa, le esperamos siempre, gracias por tanto», le trasladó la presidenta al Pontífice justo antes de que embarcara.

Los números de la visita

La red de Metro ha registrado más de 5,6 millones de viajes durante los cuatro días de visita apostólica, con refuerzos del servicio hasta el 125% y 42 trenes adicionales desplegados, hasta un máximo de 55 convoyes el sábado de la vigilia multitudinaria en la Plaza de Lima. El sistema de pago directo con tarjeta bancaria, estrenado el 1 de junio, ha alcanzado las 85.000 validaciones, su cifra récord. El Centro Internacional de Prensa de la Real Casa de Correos ha acreditado a más de 2.300 periodistas, 450 de ellos extranjeros procedentes de más de 30 países. El impacto económico estimado en la región asciende a 120 millones de euros.