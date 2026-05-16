La Iglesia advierte al Gobierno que el Papa «no quiere que se usen sus palabras en Canarias de forma partidista»

A la Iglesia española y al entorno del Papa León XIV les preocupa que se puedan utilizar sus palabras durante su visita a España y, concretamente, a Canarias, donde tiene una intensa agenda orientada a conocer en profundidad el fenómeno de la inmigración. Sabedores de que la visita del Sumo Pontífice se desarrollará durante la tramitación de la regularización masiva de inmigrantes promovida por el Gobierno de Pedro Sánchez, fuentes de la Conferencia Episcopal española advierten que León XIV «no quiere que se utilicen sus palabras de forma partidista».

Según ha confirmado OKDIARIO en fuentes de altas instancias eclesiásticas, el Papa «tiene previsto hablar de inmigración, por supuesto, pero no quiere que sus palabras se utilicen para dividir». Estas mismas fuentes indican que se referirá a «la situación de la inmigración en la Unión Europea», en la actualidad y a lo largo de la historia. Sin embargo, según trasladan, no quiere que se vinculen «a actuaciones de ningún gobierno local, sino a políticas en mayúsculas, las de la propia UE».

Desde el Gobierno de Pedro Sánchez se las prometían muy felices, pensando que la coincidencia de la visita del Papa a España con el tramo final del periodo de regularización masiva de inmigrantes y con la agenda elaborada para el Sumo Pontífice, eminentemente enfocada al fenómeno de la inmigración desde el punto de vista de la Iglesia, que fue una de las instituciones que, en España, pidió en su origen una solución a los inmigrantes en situación irregular, tenía que desembocar en un «apoyo explícito» del Papa a la regularización.

León XIV tiene previsto visitar el puerto de Arguineguín, en Gran Canaria, uno de los «puntos calientes» de llegadas de pateras y cayucos con inmigrantes que, procedentes de África, así como el Centro de Acogida Las Raíces, un centro de internamiento de migrantes situado en la isla de Tenerife. Desde allí se espera que el Papa se exprese sobre el fenómeno de la inmigración desde el punto de vista humanitario.

Sin embargo, el Santo Padre ya ha advertido a su entorno que no está dispuesto a que nadie le utilice para un enfrentamiento político. Es el mensaje que están trasladando asimismo las autoridades eclesiásticas españolas, a pocos días de que León XIV llegue a España. Es un mensaje claro para el Gobierno de Pedro Sánchez y para todo aquel que intente utilizar sus palabras para disputas políticas.

Mientras tanto, el Gobierno ya ha anunciado una visita de última hora al Vaticano del presidente español, Pedro Sánchez, que será recibido por el Papa León XIV exactamente diez días antes de que comience el viaje apostólico del Santo Padre a España. Tal vez ese sea el momento de que el Papa traslade sus inquietudes en primera persona a Sánchez.