El Gobierno está convencido de que el Papa dará en Canarias un apoyo «explícito» a la regularización masiva

El Gobierno de Pedro Sánchez está convencido de que el Papa León XIV ofrecerá un mensaje de «apoyo explícito» y pondrá en valor la regularización masiva de inmigrantes que está acometiendo el Ejecutivo, coincidiendo con su visita a España el próximo mes de junio, según han confirmado a OKDIARIO fuentes del gabinete de Sánchez.

Los consultados por este periódico subrayan que el viaje, que se desarrollará desde el 6 hasta el 12 de junio, está enfocado especialmente al problema de la inmigración y que ha sido, precisamente, «iniciativa del sumo pontífice» la inclusión de encuentros con inmigrantes y visitas a centros de acogida temporal que se van a suceder durante la visita del Papa Prevost en la agenda oficial. Según añaden, el Gobierno se ha limitado a «facilitar esa agenda en la medida de lo posible».

En el Ejecutivo consideran que la llamada a abordar la crisis migratoria con «humanidad» —que dan por hecho que va a hacer el jefe de la Iglesia Católica— será un «rotundo apoyo» a las tesis en las que el Ejecutivo ha fundamentado la regularización masiva de inmigrantes en situación irregular en España. Añaden, además, que el pontífice hará su llamamiento desde Canarias, donde visitará los principales puntos de llegada y acogida de inmigrantes llegados en pateras o cayucos. Y no descartan que ese llamamiento se reitere en más de una ocasión.

El Papa León XIV iniciará su visita en Madrid el 6 de junio, con un encuentro con jóvenes, en una vigilia de oración en las inmediaciones del estadio Santiago Bernabéu, a la que se calcula que pueden acudir entre 250.000 y 400.000 jóvenes. Posteriormente, el 7 de junio celebrará una misa en la plaza de Cibeles, con una previsión de hasta un millón de asistentes. La presencia del pontífice en Madrid concluirá con las visitas institucionales al Congreso, el Senado y a la Conferencia Episcopal el lunes 8 de junio.

Ya en Barcelona, habrá otra convocatoria similar, con la juventud, en esta ocasión en el Estadio Olímpico de Montjuic, y será allí donde empiece su agenda más enfocada a la inmigración. En Barcelona tiene previsto reunirse con la comunidad agustina de la parroquia de Sant Agustí del Raval, en la mañana del 10 de junio. En el barrio de El Raval, de Barcelona, se concentra, según las cifras del Ayuntamiento, casi un 50% de población extranjera. Es el barrio donde habita una mayor parte de la población paquistaní y buena parte de la magrebí de la ciudad condal. La congregación agustina, por su parte, es la misma orden religiosa de la que ha formado parte Robert Francis Prevost.

Rumbo a Canarias

Tras una visita al monasterio de Montserrat y la inauguración de la torre de Jesús, la más alta de la Sagrada Familia, proyectada por el arquitecto catalán Antoni Gaudí, cuyo centenario se conmemora, precisamente, este año, León XIV pondrá rumbo a Canarias, donde tiene una agenda profundamente marcada por la inmigración en su faceta más dura.

De hecho, el pontífice iniciará su agenda oficial en Gran Canaria, con una visita al puerto de Arguineguín, uno de los puntos principales de recepción de inmigración irregular, en Gran Canaria, con desembarcos frecuentes a lo largo del año, que provocan rescates de cientos de personas que arriban en embarcaciones precarias.

En la siguiente parada, en Tenerife, León XIV acudirá al Centro Las Raíces, un espacio de acogida temporal de inmigrantes, gestionado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en el que colabora también la Iglesia. Posteriormente, en la plaza del Cristo, el Papa León XIV tiene previsto un encuentro con 1.500 migrantes.

Con esta agenda, afirman fuentes del ejecutivo, «el Papa va a manifestar su opinión sobre el problema de la inmigración, con toda seguridad». Presumen estas fuentes que «León XIV, en este sentido, mantiene una postura continuista» con respecto a la tomada en su día por el anterior Papa Francisco. Aseguran, además, que el pontífice se manifestará durante su visita en Canarias, hacia el final de la gira que le han preparado.

El papa Bergoglio visitó en dos ocasiones la isla griega de Lesbos, en plena crisis migratoria, en 2016 y, posteriormente, en 2021. Desde allí, pidió a la sociedad que se actuase con una mayor «humanidad» ante «el naufragio de la civilización», después de visitar los centros de acogida de Moria y de Kara Tepe.

En el Gobierno de Pedro Sánchez no esperan menos de León XIV en esta ocasión. Y, de hecho, el entorno de Sánchez da por hecho que el Papa se manifestará en favor de la regularización masiva de inmigrantes, cuya tramitación concluirá el 30 de junio, solo unos días después del paso del Papa por España y de sus múltiples visitas a los puntos más candentes tanto en Canarias como en Cataluña, en materia de inmigración.