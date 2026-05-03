Aterrizaje forzoso del avión de Pedro Sánchez en Ankara tras sufrir un «imprevisto técnico» en su vuelo a Armenia

El avión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha realizado un aterrizaje forzoso este domingo en Ankara (Turquía) por un «imprevisto técnico» en su vuelo a Armenia, según ha informado la Secretaría de Estado de Comunicación (SEC). Así, el avión en el que viajaba Pedro Sánchez, con destino a Armenia para asistir a la Cumbre de la Comunidad Política Europea, ha tenido que realizar un aterrizaje no programado en Ankara (Turquía) tras registrarse un «imprevisto técnico» durante el vuelo.

Según la información facilitada por la SEC, la maniobra se llevó a cabo de forma preventiva por motivos de seguridad operativa, sin que se hayan reportado incidencias entre los pasajeros.

Parada técnica en Turquía

La delegación española permanecerá en Ankara durante la noche de este domingo, donde se han activado los protocolos habituales para este tipo de situaciones, antes de reanudar el viaje previsto hacia Armenia en las próximas horas.

Agenda del viaje

El presidente del Gobierno tiene previsto participar en la Cumbre de la Comunidad Política Europea, un encuentro que reúne a líderes del continente para abordar cuestiones de cooperación política, seguridad y energía.

A pesar del contratiempo, la agenda oficial se mantiene sin cambios significativos y la delegación continuará su desplazamiento una vez resuelta la incidencia técnica.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene en su agenda asistir a la VIII Cumbre de la Comunidad Política Europea, que se celebra en Ereván, donde líderes de todo el continente se reúnen para abordar los principales desafíos políticos, económicos y de seguridad en Europa.

La jornada del presidente incluye una serie de encuentros institucionales, sesiones plenarias y mesas de debate centradas en la estabilidad democrática y las amenazas híbridas, en un contexto internacional marcado por la tensión geopolítica y la necesidad de coordinación entre países europeos.

La agenda comienza con la llegada de los líderes al Complejo Deportivo Karen Demirchyan, sede de la reunión, donde se desarrolla la cobertura institucional en directo. Posteriormente, Sánchez tiene previsto participar en el saludo oficial ofrecido por el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinian, a los jefes de Estado y de Gobierno presentes en la cumbre.

Acto seguido, el presidente tiene que asistir a la ceremonia de apertura de la Comunidad Política Europea, que marca el inicio formal de los trabajos del encuentro. Tras la apertura, los líderes participarán en la tradicional foto de familia, un gesto simbólico que reúne a los principales representantes europeos en el marco del foro.

A continuación, se celebrará la primera sesión plenaria de la cumbre, en la que el presidente del Gobierno interviene junto al resto de mandatarios para abordar cuestiones clave de cooperación política, energética y de seguridad en el continente. En la parte central de la jornada, Pedro Sánchez participa en la mesa redonda titulada Resiliencia democrática y amenazas híbridas, un espacio de debate centrado en la protección de las instituciones democráticas frente a la desinformación, la injerencia externa y otros desafíos emergentes. Esta sesión se desarrolla sin cobertura en directo, dentro del formato de trabajo interno de la cumbre.