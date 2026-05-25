Star Wars respira: ‘The Mandalorian and Grogu’ recauda 165 millones y evita el tropiezo en la taquilla

La casa del ratón puede respirar aliviada (al menos de momento). The Mandalorian & Grogu ha salvado el primer match ball de la taquilla. Aunque parezca mentira, dado su éxito en Disney Plus, las expectativas de la major con el salto cinematográfico de la serie no eran demasiado elevadas. El estudio había hecho un control de daños previo, firmando uno de los presupuestos más reducidos de la saga, y al final, la aventura fílmica de Din Djarin y el huérfano sensible a la Fuerza ha recaudado justo lo que costó: 165 millones de dólares.

Eso sí, para cumplir los objetivos y no tener pérdidas, tendrá que cerciorar esa buena racha. Sumando los costes promocionales, la inversión total de la marca californiana rondará los 320 millones de dólares, teniendo que alcanzar cifras en torno a los 400/480 millones. El primer paso se ha cumplido y la previsión, salvo desastre, está de su lado. Pero dicho conformismo no deja de ser preocupante, sobre todo si tenemos en cuenta que hablamos de una de las propiedades intelectuales clave dentro de la historia del séptimo arte.

‘The Mandalorian & Grogu’ cumplen en la taquilla: «Este sí es el camino»

Hacía siete años que la franquicia no regresaba a la cartelera. El último estreno fue el de Star Wars: El ascenso de Skywalker. Aquel criticado cierre de tecnología tuvo en su momento un estreno que aglutinó 82 millones en sus primeros días, cerrando su recorrido en salas con 1.077 millones de dólares. En lo económico fue un filón; sin embargo, entre los fans, el cierre dramático de Rey y compañía no convenció a nadie, ni siquiera a los más creyentes.

Disney se lucró, pero depauperó tanto la IP como para centrarse de lleno en el streaming. The Mandalorian & Grogu fue un fenómeno comercial en la pequeña pantalla y ahora, su impacto en la taquilla demuestra el interés de la base de fans. Andor y Ashoka fueron otras dos series que tuvieron la atención prolongada de los suscriptores. Por el camino, en cambio, la marca de vídeo bajo demanda generó sonoros fracasos como el de The Acolyte o Tripulación perdida.

Desde Hollywood todavía no saben muy bien cómo valorar este impacto inicial de The Mandalorian & Grogu. En la actualidad, tener un estreno de 100 millones en Estados Unidos debería ser considerado un logro. No obstante, no representa, precisamente, el lado cálido del termómetro de las expectativas de la major. En el futuro, la verdadera apuesta y riesgo llegará con la proyección en 2027 de Star Wars: Starfighter. Una cinta que no contará con el reclamo previo que sí poseen el tándem de recompensas galácticos.

En la trama de la cinta, el protagonista encarnado de nuevo por Pedro Pascal acompaña a Grogu en una misión para rescatar a Rotta el Hutt, el hijo de Jabba, bajo un contexto político en el que la galaxia comienza a recuperarse con la victoria de la Rebelión.

Una poderosa perturbación en la Fuerza (y en los despachos)

Como propiedad intelectual, Star Wars está viviendo una época de transición con un nuevo equipo de liderazgo formado por Dave Filoni y Lynwen Brennan. Kathleen Kennedy, quien había ostentado el máximo cargo dentro de la compañía durante 13 años, se despide después de este último estreno.

La verdadera clave para conocer la evolución de The Mandalorian & Grogu y su resultado final en la taquilla se descubrirá en las próximas semanas. Pascal y su diminuto compañero no encontrarán un rival comercial a su altura hasta el 5 de junio, cuando Amazon MGM Studios estrene He-Man y los Masters del Universo.