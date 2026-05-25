Huawei convierte el ‘smartwatch’ en una joya: así es el reloj con diamantes y oro que supera los 3.000 euros
La firma china apuesta por el lujo tecnológico con un smartwatch fabricado con oro de 18 quilates, cristal de zafiro y detalles decorados con diamantes
El Huawei Watch Ultimate Design combina funciones avanzadas de salud y deporte con materiales propios de la alta relojería y un precio que supera los 3.000 euros
La guerra de los relojes inteligentes ya no se libra sólo en la tecnología, la salud o el deporte. Ahora también entra de lleno en el territorio de la alta joyería. Huawei ha decidido romper con la idea tradicional del smartwatch funcional para presentar uno de los dispositivos más extravagantes y exclusivos que ha lanzado hasta la fecha: un reloj inteligente con acabados en oro, detalles inspirados en la relojería prémium y versiones decoradas con diamantes. Un movimiento con el que la firma china busca competir no sólo contra Apple o Samsung, sino también acercarse al universo del lujo donde conviven marcas históricas como Rolex, TAG Heuer o Hublot. El resultado es un smartwatch pensado para quienes quieren tecnología punta sin renunciar a la exclusividad estética ni a los materiales más sofisticados.