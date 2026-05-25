Huawei convierte el ‘smartwatch’ en una joya: así es el reloj con diamantes y oro que supera los 3.000 euros

Un smartwatch que parece una pieza de joyería

Huawei lleva años apostando fuerte por el diseño en su división de wearables, pero con esta edición especial ha dado un paso mucho más ambicioso. El nuevo Huawei Watch Ultimate Design abandona la estética puramente deportiva para acercarse al lenguaje visual de la alta relojería.

El reloj incorpora incrustaciones de oro de 18 quilates en distintas partes de la caja y el bisel, además de acabados prémium trabajados con técnicas propias de relojes de lujo. La marca utiliza cerámica nanocristalina, cristal de zafiro y una aleación basada en circonio líquido, materiales mucho más resistentes y exclusivos que el aluminio o el acero convencional que suelen utilizar otros smartwatches.

La gran diferencia está en el tratamiento estético. Huawei ha diseñado este reloj para llamar la atención desde el primer vistazo: tonos dorados, detalles brillantes, una corona tallada con herramientas de diamante y correas metálicas de aspecto prémium convierten al dispositivo en algo más cercano a una joya tecnológica que a un simple reloj deportivo.

El lujo también entra en el terreno tecnológico

La estrategia de Huawei tiene sentido dentro de un mercado cada vez más saturado. Los relojes inteligentes han alcanzado un nivel tecnológico tan elevado que muchas marcas buscan diferenciarse a través del diseño y la exclusividad.

Mientras Apple domina el segmento prémium con el Apple Watch Ultra y Garmin reina entre deportistas y aventureros, Huawei intenta abrir una nueva categoría: la del smartwatch de lujo. No se trata únicamente de medir pulsaciones o registrar entrenamientos, sino de convertir el reloj en un accesorio aspiracional.

Diamantes, oro y materiales imposibles

Uno de los aspectos más llamativos de este reloj son precisamente sus materiales. Huawei habla abiertamente de oro de 18 quilates integrado en el bisel y en algunos elementos externos del reloj. Además, ciertas versiones incluyen acabados decorativos inspirados en piezas de joyería de alta gama.

La marca también presume de haber trabajado detalles extremadamente precisos mediante herramientas de diamante para conseguir texturas tridimensionales en la corona giratoria.

A nivel de resistencia, el reloj tampoco se queda corto. El cuerpo utiliza metal líquido basado en circonio, un material especialmente duro y resistente a la corrosión. El cristal de zafiro protege la pantalla AMOLED, mientras que la parte trasera incorpora cerámica nanocristalina.

Mucho más que apariencia: así son sus especificaciones

Aunque el diseño sea el gran protagonista, Huawei no ha descuidado el apartado técnico. El Watch Ultimate Design incorpora una pantalla LTPO AMOLED de 1,5 pulgadas con resolución 466 x 466 píxeles y un brillo muy elevado pensado para exteriores.

El reloj cuenta con sensores avanzados de salud y deporte: monitorización cardíaca, electrocardiograma, medición de oxígeno en sangre, control del estrés, temperatura corporal y análisis del sueño. También incluye GPS avanzado de doble banda y múltiples modos deportivos.

Pero donde realmente destaca es en las funciones para submarinismo y aventura. Huawei ha querido posicionar este reloj como un wearable extremo capaz de soportar inmersiones de hasta 150 metros gracias a su resistencia de 20 ATM e IP68/IP69.

Incluso incorpora tecnologías poco habituales en este tipo de dispositivos, como comunicación submarina mediante sonar en algunos modelos avanzados de la gama Ultimate.

A esto se suma una autonomía especialmente potente. Huawei asegura que el reloj puede alcanzar hasta 14 días de batería dependiendo del uso, una cifra muy superior a la mayoría de smartwatches premium del mercado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Huawei Mobile España (@huaweimobileesp)

Un precio reservado para muy pocos

El gran impacto llega cuando se habla del precio. Algunas versiones del Huawei Watch Ultimate Design superan los 3.000 euros, entrando directamente en el terreno de los relojes de lujo tradicionales.