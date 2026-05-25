La reflexión de Marian Rojas, psiquiatra (42 años), sobre los amigos: «Lo que más contribuye a envejecer de forma saludable son las relaciones sociales de calidad»
Esta es la frase de Miriam Rojas que te hará reflexionar
Una experta alerta de los peligros del consumo de redes sociales en adolescentes
Ni gardenias ni hortensias: el mejor arbusto que puedes colocar en una terraza con sombra para crear un refugio verde
Por qué no es buena idea dejar un paño de cocina en la puerta del horno
Lo que más contribuye a envejecer de forma saludable son las relaciones sociales de calidad, esta es la reflexión de Marian Rojas, una psiquiatra que habla sobre los amigos. Llega un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve con una serie de elementos que pueden convertirse en la manera en la que podremos empezar a descubrir algunos detalles que serán esenciales. Una novedad plena que hasta la fecha desconocíamos que podríamos empezar a tener en consideración.
Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede convertirse en la antesala de algo más. Las relaciones sociales acabarán siendo de calidad y pueden acabar generando más de un beneficio en este día a día en el que realmente podremos empezar a tener en consideración algunos elementos que serán esenciales. Este elemento que hace que puedas envejecer de forma saludable, puede convertirse en una pieza fundamental de tu día a día, las relaciones sociales de calidad con amigos que podría acabar siendo lo que nos acompañará en breve.
Las relaciones sociales de calidad contribuyen a envejecer de forma saludable
Hay un elemento de nuestro día a día que no debemos dejar escapar y que quizás se acabará convirtiendo en la antesala de algo más. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que realmente podremos empezar a descubrir la esencia de este pilar básico que quizás no sabíamos que teníamos.
Esta psiquiatra puede darnos algunos detalles que puede acabar siendo lo que nos dará más de una alegría en unas jornadas en las que cada detalle cuenta y puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos.
Es hora de saber cómo envejecer de una manera que nos permita descubrir un cambio de tendencia en estos días en los que nos preocupa el futuro y para hacerlo nada mejor que empezar a prepararnos para cultivar unas amistades que pueden ser claves.
En estos días en los que deberemos empezar a envejecer de forma adecuada, nos vamos a sumergir de lleno en un cambio de tendencia que podría ser esencial. Estos días en los que pensábamos en el futuro que nos esperaba, esta científica sabe bien cómo afrontarla.
Esta es la reflexión de la psiquiatra Marian Rojas
Esta reflexión de Marian Rojas nos ayuda a valorar un poco mejor la llegada de una serie de elementos que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno. En estos días en los que cada detalle cuenta, tocará estar muy pendientes de un giro radical que puede ser esencial que tengamos en consideración.
- «Hacer dos tareas cognitivas de forma simultánea divide la atención, empeora la memoria y aumenta la posibilidad de cometer errores.»
- «La multitarea nos conduce a una sociedad superficialmente informada, pero carente de formación sólida.»
- «La pantalla es un dispensador automático de dopamina y un factor de distracción constante.»
- «El mundo de la pantalla en educación no mejora el aprendizaje.»
- «Cuanta más estimulación, menos profundidad.»
- «Un cerebro superestimulado solo busca lo superficial, lo que genera emoción.»
- «Nos convertimos en drogodependientes emocionales y anulamos una herramienta maravillosa de la mente: la divagación mental.»
- «El éxito lo consigue quien se enfoca en lo que quiere y persevera en su empeño.”
- «Estamos de lleno en la Generación fast: conseguir datos lo más rápido posible para poder saltar a otra fuente de información.»
- La fast life y nuestra ansiada atención están interrelacionadas.»
- «La velocidad normal de la vida nos aburre. Peligroso. Muy peligroso.»
- «Cuanta más estimulación y más velocidad, menos capacidad de controlar la paciencia.»
- “Al principio la mente genera resistencia a cualquier hábito, pero a medida que lo introduces en tu vida se transforma en una rutina vitamínica
- «Divagar es muy importante para el cerebro, y soñar despierto resulta muy beneficioso.»
- «Se aprende mejor si existen ratos de divagación.»
- «La grabadora de la infancia se convierte en la edad adulta en la voz interior.»
- «En ocasiones, la voz interior nos sabotea y nos impide enfrentarnos a los retos. Pero se puede sanar, potenciar y educar.»
- «A una mente que reposa le estamos dando un tiempo y un espacio para repararse».
- «Una mente que sabe reposar es una mente feliz».
- «Atender supone agudizar los sentidos, relegando pensamientos, ruidos y sensaciones».
- «Lo que genera cierto atractivo para la mente y los sentidos es lo que la estimula».
- «La atención es un pilar de la vida clave para decidir con libertad».
- «Cuanto más intensa es la búsqueda del placer, más vulnerabilidad al dolor».
- «Las técnicas de respiración pueden mejorar la atención, la memoria y la gestión de las emociones».
- «Inspira por la nariz. Toma aire en 3 segundos y espira en 6».
- «La dopamina interviene en la atención, el placer y la motivación».
- «La dopamina en niveles inadecuados provoca infelicidad y sensación de vacío».