La psiquiatra Marian Rojas dicta sentencia: «Antes de enamorarte de alguien tienes que hacerte dos preguntas esenciales»

¿Qué es realmente el amor? Se trata de una experiencia compleja, llena de ilusión y esperanza, pero también de emociones intensas que pueden incluir dudas y duda. En este contexto, la psiquiatra Marian Rojas Estapé, propone detenerse a reflexionar antes de entregarse a un vínculo afectivo. Según su enfoque, hacerse ciertas preguntas clave puede ayudar a tomar decisiones más conscientes.

Al comienzo de una relación, es muy común dejar en segundo plano este tipo de preguntas. Sin embargo, no tomarse el tiempo suficiente para pensar en estos aspectos puede conducir a vínculos complicados con el tiempo. «La emoción inicial del amor puede nublar el juicio, pero es importante aprender a tomar decisiones con mayor claridad desde el principio», señala.

La psiquiatra Marian Rojas habla sobre el amor

@psicologa_00 💔¿Relaciones de Verdad? El Amor No Es Gratificación Instantánea❤️ 📄 Vivimos en una era donde todo es inmediato: 👉 Un clic para comprar 👉 Un match para conectar 👉 Un like para sentirnos validados Pero el amor verdadero, como explica Marian Rojas Estapé, no funciona así. No es gratificación instantánea… Es compromiso, esfuerzo y paciencia. Es mirar al otro como un proyecto de vida, no como una fuente de placer rápido. ❤️‍🔥 ¿Qué es el amor real entonces? ✔️ Es acompañarse incluso en los días grises ✔️ Es crecer juntos, no solo compartir lo bueno ✔️ Es elegir al otro cada día, aunque cueste ✔️ Es respetar, admirar y cuidar, no consumir 💡 Amar es construir, no solo disfrutar. 💬 ¿Has sentido alguna vez que te enamoraste solo de lo que te dio el otro? 🔁 Comparte este mensaje con quienes creen en el amor consciente. #MarianRojasEstapé #AmorConsciente #RelacionesSanas #GratificaciónInstantánea #PsicologíaDelAmor #VínculosReales #TikTokReflexivo #CrecimientoEmocional #SaludMental #BienestarEmocional ♬ sonido original – Psicologa

«Es importante hacerse preguntas y reflexionar antes de lanzarse al amor», señala Marian. Según la experta, detenerse a analizar si una relación es adecuada puede evitar sufrimiento y ayudar a construir una base más estable para el futuro. Estas preguntas, aunque sencillas en apariencia, tienen un gran valor a la hora de tomar decisiones más conscientes y prevenir vínculos dañinos.

¿Me conviene esta relación? Marian Rojas subraya la importancia de valorar si la relación encaja con el proyecto de vida personal y si es coherente con los valores y objetivos de cada uno. «La atracción o la química no son suficientes», advierte. Cuando se percibe que alguien no encaja y aun así se continúa, el desgaste emocional suele aparecer con el tiempo. Por eso, es clave preguntarse si existe verdadera compatibilidad en valores y estilo de vida.

Marian Rojas subraya la importancia de valorar si la relación encaja con el proyecto de vida personal y si es coherente con los valores y objetivos de cada uno. «La atracción o la química no son suficientes», advierte. Cuando se percibe que alguien no encaja y aun así se continúa, el desgaste emocional suele aparecer con el tiempo. Por eso, es clave preguntarse si existe verdadera compatibilidad en valores y estilo de vida. ¿Me hace ser mejor persona? El amor, según la psiquiatra, debería impulsar crecimiento personal, no frenar ni alimentar dinámicas negativas. Si una relación no aporta bienestar ni favorece el desarrollo personal, puede convertirse en una señal de alerta, según recoge La Razón.

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