La psiquiatra Marian Rojas dicta sentencia: «Antes de enamorarte de alguien tienes que hacerte dos preguntas esenciales»
¿Qué es realmente el amor? Se trata de una experiencia compleja, llena de ilusión y esperanza, pero también de emociones intensas que pueden incluir dudas y duda. En este contexto, la psiquiatra Marian Rojas Estapé, propone detenerse a reflexionar antes de entregarse a un vínculo afectivo. Según su enfoque, hacerse ciertas preguntas clave puede ayudar a tomar decisiones más conscientes.
Al comienzo de una relación, es muy común dejar en segundo plano este tipo de preguntas. Sin embargo, no tomarse el tiempo suficiente para pensar en estos aspectos puede conducir a vínculos complicados con el tiempo. «La emoción inicial del amor puede nublar el juicio, pero es importante aprender a tomar decisiones con mayor claridad desde el principio», señala.
La psiquiatra Marian Rojas habla sobre el amor
@psicologa_00💔¿Relaciones de Verdad? El Amor No Es Gratificación Instantánea❤️ 📄 Vivimos en una era donde todo es inmediato: 👉 Un clic para comprar 👉 Un match para conectar 👉 Un like para sentirnos validados Pero el amor verdadero, como explica Marian Rojas Estapé, no funciona así. No es gratificación instantánea… Es compromiso, esfuerzo y paciencia. Es mirar al otro como un proyecto de vida, no como una fuente de placer rápido. ❤️🔥 ¿Qué es el amor real entonces? ✔️ Es acompañarse incluso en los días grises ✔️ Es crecer juntos, no solo compartir lo bueno ✔️ Es elegir al otro cada día, aunque cueste ✔️ Es respetar, admirar y cuidar, no consumir 💡 Amar es construir, no solo disfrutar. 💬 ¿Has sentido alguna vez que te enamoraste solo de lo que te dio el otro? 🔁 Comparte este mensaje con quienes creen en el amor consciente. #MarianRojasEstapé #AmorConsciente #RelacionesSanas #GratificaciónInstantánea #PsicologíaDelAmor #VínculosReales #TikTokReflexivo #CrecimientoEmocional #SaludMental #BienestarEmocional
«Es importante hacerse preguntas y reflexionar antes de lanzarse al amor», señala Marian. Según la experta, detenerse a analizar si una relación es adecuada puede evitar sufrimiento y ayudar a construir una base más estable para el futuro. Estas preguntas, aunque sencillas en apariencia, tienen un gran valor a la hora de tomar decisiones más conscientes y prevenir vínculos dañinos.
- ¿Me conviene esta relación? Marian Rojas subraya la importancia de valorar si la relación encaja con el proyecto de vida personal y si es coherente con los valores y objetivos de cada uno. «La atracción o la química no son suficientes», advierte. Cuando se percibe que alguien no encaja y aun así se continúa, el desgaste emocional suele aparecer con el tiempo. Por eso, es clave preguntarse si existe verdadera compatibilidad en valores y estilo de vida.
- ¿Me hace ser mejor persona? El amor, según la psiquiatra, debería impulsar crecimiento personal, no frenar ni alimentar dinámicas negativas. Si una relación no aporta bienestar ni favorece el desarrollo personal, puede convertirse en una señal de alerta, según recoge La Razón.
Las mejores reflexiones
- «La pantalla es un dispensador automático de dopamina y un factor de distracción constante»
- «Cuanta más estimulación, menos profundidad»
- «Divagar es muy importante para el cerebro y soñar despierto resulta muy beneficioso»
- «Se aprende mejor si existen ratos de divagación»
- «La paciencia no está de moda»
- «El miedo oscurece la mente y hace que perdamos claridad para tomar decisiones»
- «La multitarea nos conduce a una sociedad superficialmente informada pero carente de formación sólida»
- «La atención es un pilar de la vida clave para decidir con libertad»
- «El cerebro está diseñado para responder al estrés si es puntual pero se deteriora cuando es crónico»
- «El éxito lo consigue quien se enfoca en lo que quiere y persevera en su empeño»
- «Atender supone agudizar los sentidos relegando pensamientos ruidos y sensaciones»
- «Cuanto más intensa es la búsqueda del placer más vulnerabilidad al dolor»
- «El cerebro buscará siempre la vía fácil en la pantalla»
- «La velocidad normal de la vida nos aburre peligroso muy peligroso»
- «La fast life y nuestra ansiada atención están interrelacionadas»
- «El miedo es un látigo que se instala en nuestro interior y nos golpea y quita la paz»
- «El dolor surge para recuperar el equilibrio tras un exceso de placer»
- «Placer y dolor son las dos caras de la misma moneda»
- «El cerebro está diseñado para repetir aquello que le genera placer»
- «Cuanto más estimules la dopamina más difícil será conseguir la ansiada felicidad»
- «La mente y el cuerpo no distinguen lo real de lo imaginario»
- «Una mente que sabe reposar es una mente feliz»
- «A una mente que reposa le estamos dando un tiempo y un espacio para repararse»
- «Las técnicas de respiración pueden mejorar la atención la memoria y la gestión de las emociones»
- «Hacer cosas por los demás por pequeñas que sean te cambia la vida»
- «La grabadora de la infancia se convierte en la edad adulta en la voz interior»
- «La atención es fundamental para decidir con libertad»
- «La pantalla genera una estimulación constante que reduce la profundidad mental»
- «El cerebro necesita silencio para organizar la información y consolidar la memoria»
- «La búsqueda constante de estímulos debilita la capacidad de concentración»
- «La mente necesita pausas para recuperar su equilibrio y claridad»