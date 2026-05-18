Julio César: «Sin entrenamiento, no existe el conocimiento. Sin conocimiento, no existe la confianza. Sin confianza, la victoria no existe»
Toma nota de esta frase de Julio César
Kant, filósofo: «Si castigas a un niño por ser malo y lo premias por ser bueno, hará lo correcto solo por la recompensa»
La historia que parece de película pero es real: una mina a punto de echar el cierre encuentra un diamante amarillo de 15 millones
La reflexión de Schopenhauer que incomoda a todo el que la lee: "Confundimos los límites de nuestra experiencia con los del mundo entero"
Una frase de Julio César puede ayudarnos a crear un plus de buenas sensaciones en estos días en los que el tiempo puede convertirse en la antesala de algo más. Con un horario marcado y falta de tiempo para todo, hay elementos que acabarán siendo los que nos afectarán de lleno, este cambio de tendencia puede acabar siendo el que nos dará una visión nueva de ese esfuerzo que estamos realizando. En especial, si tenemos en cuenta que existe, según los antiguos y estamos viendo hoy en día, una conexión entre cuerpo y mente.
Estos días en los que realmente podremos empezar a descubrir lo que nos estará esperando en unas jornadas en las que cada pequeño gesto cuenta. Deberemos empezar a sentir esa energía que procede de los hombres que han hecho historia. No sólo han conseguido hacer posible lo imposible con un talento natural que puede acabar siendo el que nos dará alguna que otra sorpresa del todo inesperada. Un cambio de tendencia que puede convertirse en una realidad que puede acabar siendo el que nos dará alguna que otra sorpresa del todo inesperada en estos días.
Sin confianza la victoria no existe
No existe la victoria sin confianza y eso quiere decir que tendremos que empezar a creer un poco más en nosotros mismos. Lo haremos de tal forma que conseguiremos empezar a tener en consideración algunos detalles que pueden ser esenciales y que, hasta la fecha no sabíamos.
Una novedad que puede convertirse en un hecho que hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a tener en consideración. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en breve y la manera en la que nos enfrentamos a unos retos que pueden convertirse en la antesala de algo más.
Será el momento de empezar a ver llegar algunos cambios que nos pueden llevar a poner en duda nuestra confianza. De tal forma que vamos a poder empezar a tener en mente algunos elementos que son los que nos afectarán de lleno. En estos días que hasta la fecha no sabíamos.
La confianza acaba siendo el pilar que nos hace creer en nosotros mismos, pero también nos sitúa en un punto de no retorno que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos. La reflexión de Julio Cesar que pone los pelos de punta.
Sin conocimiento no existe la confianza: Julio César
Ese aspecto que nos da seguridad y que puede acabar siendo la antesala de algo más. Esos conocimientos que son la base de nuestro ser, de lo que conseguiremos y seremos capaces de crear, es un primer paso importante hacia una serie de cambios que llegarán a toda velocidad.
Esta frase de Julio Cesar nos abre los ojos ante una realidad que deberemos empezar a aplicar. Cuidar las bases para crecer, dominar un tema para poder avanzar y acabar obteniendo aquello que realmente necesitamos y queremos poner en práctica. Estas frases son toda una declaración de intenciones:
- Lo que deseamos, lo creemos fácilmente, y lo que pensamos, imaginamos que otros piensan.
- No son estos hombres bien alimentados y con pelo largo los que temo, sino el pálido y el hambriento.
- La muerte, un final necesario, vendrá cuando venga.
- Es excelente tener la fuerza de un gigante, pero es tiránico usarla como un gigante.
- En la guerra, los eventos de importancia son el resultado de causas triviales.
- Es un derecho de guerra para los conquistadores tratar como les plazca a aquellos a los que han conquistado.
- Todos los malos precedentes comienzan como medidas justificadas.
- Es más fácil encontrar hombres voluntarios para morir, que encontrar aquellos que están dispuestos a soportar el dolor con paciencia.
- Las grandes cosas deben realizarse sin dudar, así las posibles dificultades no serán capaces de detenerte.
- Somos dos leones hechos camada en un día, y yo, el más antiguo y terrible.
- Como regla general, lo que está lejos de la vista perturba las mentes de los hombres, mucho más que aquello que pueden ver.
- La suerte, que tiene un gran poder en varios asuntos, especialmente en la guerra, puede provocar grandes cambios en una situación donde existan muy pocas fuerzas.
- ¿Pueden imaginar un sacrilegio más terrible, que el que nuestra amada república esté en las manos de unos dementes?
- Preferiría estar el primero en una aldea que el segundo en Roma.
- El valiente nunca saborea la muerte salvo una vez
- Nada es tan difícil que no se pueda conseguir con fortaleza.
- Cuando los tambores de guerra hayan alcanzado su punto más crítico, la sangre hierva con odio y la mente esté totalmente cerrada, el líder no tendrá la necesidad de apoderarse de los derechos de los ciudadanos.
- Sin entrenamiento, no existe el conocimiento. Sin conocimiento, no existe la confianza. Sin confianza, la victoria no existe.
- Todos los hombres que reflexionan sobre los asuntos controversiales deberían ser libres de odio, amistad, ira y pena.
- De todas las maravillas que aún he oído, me parece extraño que los hombres tengan miedo
- He vivido lo suficiente para satisfacer a ambos, naturaleza y gloria.
- Incluso ahora podemos dar marcha atrás. Pero una vez que hayamos cruzado ese puente, todo deberá ser decidido por las armas.