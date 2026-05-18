Jorge VI de Inglaterra: «Si todos nos mantenemos unidos, fieles a nuestra causa, con la ayuda de Dios, prevaleceremos»

El 3 de septiembre de 1939, millones de británicos encendieron la radio para escuchar unas palabras que cambiarían el rumbo y la historia del Reino Unido y de Europa. Frente a un micrófono de la BBC, Jorge VI anunció de forma oficial la entrada del Reino Unido en la Segunda Guerra Mundial tras la invasión nazi de Polonia dos días antes. En unos momentos marcados por la incertidumbre, el miedo y la tensión, el rey dejó unas palabras que se convirtieron en un símbolo de resistencia.

Discurso que marcó el inicio de la guerra

«Si todos nos mantenemos unidos, fieles a nuestra causa, con la ayuda de Dios, prevaleceremos». El mensaje radiofónico del rey Jorge VI fue emitido apenas unas horas después de que el gobierno británico le declarara la guerra a la Alemania nazi de Adolf Hitler. El rey decidió hablar directamente a todos los británicos en unos momentos de gran incertidumbre. Europa y el Reino Unido acababan de entrar en guerra y se preparaban para uno de los conflictos más devastadores de la historia moderna.

Durante su discurso, el rey Jorge VI pidió calma y unidad. El monarca reconoció que se acercaban «días oscuros», pero insistió en la necesidad de mantenerse todos fieles a los principios democráticos y combatir el avance del nazismo por toda Europa. Sus palabras fueron muy importantes y muy valientes, porque el rey sufría de un serio problema de tartamudez y hablar en público le suponía un enorme desafío.

Símbolo de resistencia

La parte más recordada de su discurso la pronunció al final. «Con la ayuda de Dios, prevaleceremos» resumía el espíritu de resistencia que el gobierno británico les quería transmitir a la población. Las palabras del rey Jorge VI se convirtieron rápidamente en un lema durante la guerra y fueron transmitidas en periódicos, emisiones de radio y mensajes políticos.

A día de hoy, el discurso de Jorge VI sigue siendo uno de los mensajes políticos más estudiados de la historia del siglo XX. Incluso el actual rey británico, Carlos III, ha recuperado recientemente fragmentos del discurso de Jorge VI en los actos conmemorativos del final de la Segunda Guerra Mundial, demostrando que las palabras del monarca siguen vivas.