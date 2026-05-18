Isabel I de Inglaterra: «Puede que tenga el cuerpo de una mujer débil y enfermiza, pero tengo el corazón y el estómago de un rey, y de un rey de Inglaterra además»

Pocas frases han sobrevivido cinco siglos con la fuerza de esta. «Tengo el corazón y el estómago de un rey, y de un rey de Inglaterra además», decía la reina Isabel I de Inglaterra en 1588. Esta frase no fue únicamente una declaración política, fue un desafío directo a una Europa que dudaba de la capacidad de Isabel para gobernar en tiempos tan duros como los son los de guerra. Estas palabras fueron pronunciadas mientras Inglaterra esperaba la invasión de la Armada española del rey Felipe II.

Invasión española a Inglaterra

Durante el verano de 1588, Inglaterra vivía uno de los momentos más delicados de toda su historia. La conocida como Armada Invencible española del rey Felipe II avanzaba hacia el Canal de la Mancha con el objetivo de derrotar a Isabel I y volver a restaurar el catolicismo en Inglaterra. La tensión era palpable y el país se enfrentaba a una invasión inminente.

Fue entonces cuando la reina decidió acudir personalmente al campamento militar de Tilbury, en Essex, para hablar y calmar a los miles de soldados que estaban esperando la llegada de las tropas españolas. Isabel llegó vestida con una armadura y montada a caballo y pronunció ante sus hombres un discurso que entraría dentro de la historia.

Isabel I, una leyenda

La parte más conocida del discurso es cuando la monarca habla abiertamente sobre el problema que muchos veían en que fuera reina siendo una mujer. «Sé que tengo el cuerpo de una mujer débil y enfermiza, pero tengo el corazón y el estómago de un rey».

Este episodio terminó consolidando la imagen de Isabel I de Inglaterra como una de las grandes figuras de la historia europea. Tras la derrota de la Armada Invencible, Inglaterra inició una gran etapa de esplendor en donde hubo expansión política, cultural y naval por todo el mundo que daría forma al Imperio británico.