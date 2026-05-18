El emotivo mensaje de Marc Márquez tras el duro accidente de Álex: «Hoy solo doy gracias»

Marc Márquez se mostró bastante aliviado tras ver que su hermano Álex estaba bien, dentro de lo que cabe, tras el terrible accidente que sufrió este domingo en Montmeló. El vigente campeón de MotoGP fue el gran ausente del GP de Cataluña y vio las carreras desde casa. Bueno, en este caso, desde la cámara hiperbárica del hospital mientras se recupera del hombro y de la fractura en el pie.

Álex tiene una vértebra y una clavícula rotas y será operado este domingo en Barcelona tras chocar con la moto de Pedro Acosta. Su caída dejó a todos con los pelos de punta. El circuito de Montmeló enmudeció por un momento. Pero, por suerte, el piloto estaba estable y no perdió la conciencia en ningún momento. Fue un susto gordo, el piloto se quedó tendido en el suelo y la moto salió volando por los aires y acabó hecha pedazos.

Su hermano, Marc Márquez, tuvo que ver el accidente por la tele. Tras ver el post de Álex en Instagram, el mayor de los hermanos Márquez lo compartió en su cuenta y acto seguido puso un mensaje muy bonito. «Hoy sólo doy gracias», escribió en su historia el nueve veces campeón del mundo. No es para menos, porque el accidente se produjo a más de 200 km/h y las consecuencias pudieron ser bastante más graves.

Por suerte, Álex solamente se rompió una vértebra clave como la C7, que tiene como función el soporte de la transición entre la columna cervical y la columna torácica. Además, el golpe le produjo una fractura en la clavícula derecha. Pero, visto lo visto, hay que dar gracias de que se haya quedado en eso. Así que, tal y como dice Marc Márquez, se agradece que el 73 esté bien dentro de la vértebra y la clavícula rota que tiene, a la espera de pasar por el quirófano. Ha sido un día duro, pero el de Cervera ya está contando los días para volver a competir.