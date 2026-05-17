Quién es Manuela Villena, mujer de Juanma Moreno: edad, a qué se dedica y su familia

Manuela Villena es la esposa del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y una de las figuras más discretas del entorno político andaluz. Aunque mantiene un perfil bajo, su trayectoria profesional y académica la ha situado en el ámbito de la gestión institucional y el sector sanitario. Licenciada en Ciencias Políticas, madre de tres hijos y directiva en el sector sanitario, mantiene un perfil discreto mientras combina vida familiar y trayectoria profesional.

Edad y origen de Manuela Villena

Manuela Villena nació en Granada en 1980. Tiene 46 años. Se crió en el municipio granadino de Padul, en una familia de perfil humilde, antes de iniciar su carrera universitaria y profesional.

Estudios: licenciada en Ciencias Políticas

Villena es licenciada en Ciencias Políticas, una formación que cursó con un expediente destacado. Estudió en la Universidad de Granada. Sacó 27 matrículas de honor y fue Premio Nacional Fin de Carrera. Villena ha desarrollado una trayectoria profesional vinculada al ámbito sanitario y farmacéutico.

A qué se dedica Manuela Villena

La esposa de Juanma Moreno ha desarrollado su trayectoria principalmente en el ámbito político e institucional:

Trabajo en consultoría y análisis político en Madrid.

y análisis político en Madrid. Asesoría en el entorno del Partido Popular.

en el entorno del Partido Popular. Experiencia en gestión dentro del sector sanitario .

. Actual responsabilidad en el ámbito privado vinculado a la salud y la responsabilidad social.

En la actualidad, ocupa un cargo directivo en la Fundación Bidafarma, una entidad relacionada con el sector farmacéutico y sanitario.

Familia de Juanma Moreno y Manuela Villena

Manuela Villena está casada con Juanma Moreno desde 2006. La pareja tiene tres hijos y mantiene su residencia en Andalucía debido a la actividad política del presidente autonómico. A pesar de la relevancia pública de su marido, Villena ha optado por un perfil discreto, centrado en su familia y su desarrollo profesional. Se conocieron en 2004 durante un Congreso Nacional del Partido Popular en Madrid, donde ambos participaban en tareas de organización. Después, Juanma Moreno le pidió que se casara con él de forma inesperada durante una boda. Se casaron en Granada en 2006.

Perfil discreto pero con influencia institucional

Manuela Villena ha sido considerada una mujer con formación sólida y experiencia en el ámbito político y sanitario. Su papel se ha mantenido alejado del foco público, pero cercano a la gestión institucional y social en Andalucía.