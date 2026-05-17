A qué hora salen los resultados de las elecciones de Andalucía 2026 y quién va ganando

Los andaluces han acudido a las urnas este domingo 17 de mayo para elegir a los 109 diputados del Parlamento de Andalucía en unas elecciones autonómicas decisivas para el futuro político de la comunidad. Los colegios electorales ya han cerrado y el escrutinio está en marcha. A continuación, todo lo que necesitas saber sobre los resultados y el horario de la jornada electoral.

A qué hora salen los resultados de las elecciones de Andalucía 2026

Los resultados de las elecciones de Andalucía han empezado a conocerse a las 20:43 horas, con un ligero retraso respecto a lo habitual debido al retraso en la formación de la mesa electoral en tres colegios de la región, en Sevilla, Málaga y Cádiz. Se espera un escrutinio rápido y que sobre las 22:00 h tengamos una imagen clara del resultado final y, por supuesto, del ganador, que salvo sorpresa histórica será el PP de Juanma Moreno Bonilla.

Cuándo se sabrán los resultados definitivos de las elecciones de Andalucía

Una vez cerradas las urnas a las 20:00 h, ha comenzado el escrutinio provisional en cada mesa electoral. Los primeros datos se están conociendo entre las 21:00 y las 22:00 horas, cuando el escrutinio supera el 20-30% de los votos contados. Con el porcentaje escrutado en las primeras horas de la noche quedará claro el ganador y si hay o no mayoría absoluta, fijada en 55 de los 109 escaños del Parlamento andaluz. Los resultados definitivos no son inmediatos: el escrutinio general oficial está fijado para el 21 de mayo y la constitución del nuevo Parlamento de Andalucía está prevista para el 11 de junio de 2026.

A qué hora cierran los colegios electorales en Andalucía hoy

Los colegios electorales de las elecciones andaluzas del 17 de mayo de 2026 han cerrado a las 20:00 horas en todo el territorio de la comunidad. A partir de ese momento no se ha podido acceder al local para votar, salvo quienes ya estuvieran dentro antes del cierre. Tras el cierre, los miembros de la mesa han procedido a abrir las urnas y realizar el recuento de votos emitidos, cuyo resultado provisional se traslada a la Junta Electoral de Zona.

No obstante, existía una excepción importante: si a las 20:00 horas todavía había personas esperando dentro del colegio electoral para ejercer su derecho al voto, estas han podido votar igualmente. El presidente de la mesa electoral anunció oficialmente el cierre de la votación, pero permitió que las personas que ya estuvieran en el interior del local depositaran su papeleta.

Qué pasa si llegaste tarde al colegio electoral

La norma es clara: los colegios cerraron a las 20:00 horas. Lo que no estaba permitido era entrar al colegio electoral después de las 20:00 h aunque se hubiera llegado con escasos segundos de retraso y se estuviera en la puerta: si no estabas dentro cuando se declaró el cierre, no has podido votar.

A qué hora han abierto los colegios electorales en Andalucía hoy

Los colegios electorales de las elecciones andaluzas del 17 de mayo de 2026 abrieron sus puertas a las 9:00 horas en todo el territorio andaluz de forma simultánea. Antes de esa hora, los miembros de la mesa electoral —presidente y dos vocales— debían estar presentes desde las 8:30 h para constituir la mesa y preparar el material electoral: urnas, papeletas, sobres y actas.

¿Qué documentos han necesitado los votantes?

Para poder votar presencialmente ha sido obligatorio identificarse con un documento oficial original y en vigor. Se han aceptado:

DNI

Pasaporte

Carné de conducir

En estas elecciones autonómicas han estado convocados cerca de 6,8 millones de electores en toda Andalucía, incluidos los residentes en el extranjero inscritos en el censo CERA. Los ciudadanos han elegido a los representantes que ocuparán los 109 escaños del Parlamento andaluz, distribuidos entre las ocho provincias de la comunidad.