Vox responde a la entrevista de Moreno en OKDIARIO: «Si no logra mayoría, exigiremos entrar en el Gobierno»

Vox advierte que «no se abstendrá» si Juanma Moreno se queda a varios escaños de la mayoría absoluta en Andalucía: Santiago Abascal quiere pacto y llama a una gran movilización el próximo domingo. «Negociaremos entrar en el Gobierno», ha prometido desde Bambú el portavoz nacional, José María Fuster este lunes. «El tiempo de la abstención no existe», ha añadido.

Fuster ha rechazado dar por supuesto cualquier escenario de cara al próximo domingo electoral y ha puesto el foco también a nivel nacional: «Que Génova deje de repartirse ministerios». Vox lanza así un aviso de navegantes, tras la entrevista de Eduardo Inda, director de OKDIARIO, al candidato popular Juanma Moreno sobre un posible pacto con los de Abascal.

Según ha asegurado Moreno, «si tengo una victoria amplia y supero el 40%, iré directamente a la investidura sin negociar con Vox», rechazando la prioridad nacional, que considera un «eslogan», pese a que ha sido la condición de Vox en todos sus pactos para investir en Aragón a Jorge Azcón y a María Guardiola en Extremadura.

Vox afronta el 17M «soñando con un pacto» en Andalucía

Desde Bambú son conscientes de que es difícil arrebatar la mayoría absoluta al PP, pero recuerdan que fueron esenciales para que Moreno lograse el poder de la Junta de Andalucía (al apoyar su investidura) y desbancara al PSOE en 2018. Al tiempo que critican que el PP lleva ya 8 años en el poder «y no ha cambiado nada» en la región, considerando que «incluso la Sanidad es peor», haciendo referencia al escándalo de los cribados del cáncer de mama, «herencia de María Jesús Montero» y el PSOE.

Como es habitual, los de Abascal rechazan los sondeos y no hacen estimaciones oficiales sobre el alcance que Manolo Gavira tendrá en estos comicios, pero aseguran que tienen «toda la confianza» en el gaditano, el único candidato que se ha presentado por Cádiz siendo de la provincia y a quien ven posible que se convierta en el próximo vicepresidente de Andalucía, siguiendo la estela de todas las comunidades donde se han celebrado elecciones en este último medio año.

En este sentido, el propio Abascal reprochó a Moreno que afeara que en Vox «mandara alguien desde Madrid», como sigue asegurando el popular, al recordar Vox que el malagueño popular fue diputado por Cantabria para entrar en el Congreso de los Diputados, en la legislatura de José María Aznar (2000-2004), «pese a no tener ningún vínculo con la región».

«Algunos siguen empeñados en que nada cambie», ha añadido Fuster, haciendo alusión al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. Para Vox, «la deriva de Génova», criticando de manera continua a la formación, pone en «riesgo» las opciones reales de desbancar a Pedro Sánchez del poder, poniendo como ejemplo antagónico lo acaecido la pasada semana en Reino Unido, donde ha ganado de forma generalizada las elecciones municipales la formación homóloga a Vox, United Kingdom Reform.

El líder de UK Reform, Nigel Farage, ha convencido a los votantes de Inglaterra al sumar 336 concejales. En este sentido, Fúster ha señalado que su auge demuestra el desgaste de los partidos tradicionales y de «una derecha acomplejada» que, a su juicio, «no se atreve a defender la soberanía, las fronteras o la identidad nacional». «Cuando una supuesta derecha renuncia a dar la batalla cultural, sus votantes buscan a quien sí lo haga», ha resaltado.