Abascal llama a una gran movilización el 17-M: «¡Votadnos sin miedo!»

Santiago Abascal ha llamado a una movilización masiva el próximo domingo 17 de mayo para «imponer la prioridad nacional» en Andalucía. «Votadnos sin miedo», ha pedido este martes el líder de Vox en Dos Hermanas, la cuna del socialismo en Andalucía.

Desde este municipio sevillano ha señalado que la candidata del PSOE, María Jesús Montero, «no tiene opciones», desmontando el discurso del PP, según Abascal. Sin embargo, «sí tiene opciones Vox de ser importante en el gobierno», ha resaltado, poniendo como ejemplo los pactos en Extremadura, Aragón y próximamente en Castilla y León. «El 17 de mayo se decide seguir votando a los que siempre hacen lo mismo o dar la suficiente fuerza a Vox», ha sostenido en la plaza de la Mina.

Termina el acto en DOS HERMANAS con el cariño de los sevillanos a @Santi_ABASCAL. ¡Gracias! pic.twitter.com/CTsWRMWwM0 — VOX 🇪🇸 (@vox_es) May 5, 2026

Para ello, Abascal ha pedido el voto para el candidato Manuel Gavira quien, según el último sondeo andaluz publicado este martes, estaría disputando la mayoría absoluta a su contrincante popular, Juanma Moreno. Gavira ha recordado que «no es una cuestión de rechazar a los de fuera» sino «de defender a los de casa» porque «un padre de familia se preocupa primero por sus hijos, y luego por los vecinos». «Eso es lo que nosotros ofrecemos a los andaluces, sentido común», ha sentenciado.

Gavira ha subrayado, sobre el debate en TVE, que «pudimos comprobar cómo el PP y el PSOE siguen con la discusión por ver si en Andalucía somos los últimos o los penúltimos». En este sentido, Abascal ha denunciado que ambas formaciones «nos llevan robando 40 años».

«Yo sé que por eso hay aquí gente que votó al Partido Socialista en otro momento y han votado incluso otras fuerzas de izquierda y gente que votó al PP también y que hoy están con nosotros. Y luego está el socialismo azul, que por ahora lo que ha hecho es no hacer nada, dejarlo todo como estaba», ha señalado Abascal.

Para el líder de Vox, en estas elecciones, «se juega algo muy que el señor Moreno siga con la libertad de sentarse y no hacer nada, o que podamos ganarle nosotros, o que podamos condicionarle y hacer que las cosas importantes que se están haciendo en Aragón, en Extremadura y en otras regiones de España puedan hacerse aquí, en Andalucía».