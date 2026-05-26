Precio de la gasolina hoy 26 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Madrid
Miles de conductores vuelven a mirar este martes 26 de mayo el precio de la gasolina antes de decidir dónde repostar en Madrid, especialmente en una semana que de nuevo está marcada por las nuevas oscilaciones del petróleo a nivel internacional a pesar de que parece que la situación en el estrecho de Ormuz se relaja con su anunciada apertura. El combustible continúa moviéndose al ritmo del mercado energético global y eso acaba trasladándose, aunque sea poco a poco, a los surtidores españoles.
En los últimos días, el barril de Brent ha registrado pequeñas variaciones que ya empiezan a reflejarse en algunas estaciones de servicio, algo que muchos consumidores notan enseguida cuando llenan el depósito varias veces al mes. De hecho, la diferencia entre repostar en una gasolinera u otra dentro de la propia Comunidad de Madrid puede superar varios euros en un solo llenado, especialmente entre estaciones urbanas y cadenas low cost situadas en polígonos o carreteras secundarias. Por eso, comparar precios antes de echar gasolina se ha convertido casi en una costumbre habitual. Y más en Madrid, donde la oferta de estaciones es enorme y permite encontrar diferencias bastante llamativas dependiendo de la zona. Para facilitar esa búsqueda, muchos usuarios recurren al Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica, una herramienta oficial que recopila los precios actualizados que comunican directamente las gasolineras de toda España.
Precio de la gasolina hoy 26 de mayo: dónde encontrar las gasolineras más baratas de Madrid
Descubramos cuál es el precio de la gasolina para hoy martes 26 de mayo:
Gasolina 95
- Plenergy – Meco. Camino del Olivo, 1. Precio: 1.365 €/l
- Alcampo – Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km 34,0. Precio: 1.369 €/l
- Petroprix – Alcalá de Henares. Calle Isaac Newton, 155. Precio: 1.369 €/l
- Ballenoil – Alcalá de Henares. Calle Varsovia, 2. Precio: 1.369 €/l
- Gasexpress – Alcalá de Henares. Carretera Daganzo km 3. Precio: 1.379 €/l
- Gasolinera Torrejón – Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 108. Precio: 1.389 €/l
- Ballenoil – Alcalá de Henares. Carretera M-300 km 26,9. Precio: 1.389 €/l
- Ballenoil – Torrejón de Ardoz. Avenida Constitución, 225. Precio: 1.389 €/l
- Ballenoil – Madrid. Avenida Democracia, 41. Precio: 1.389 €/l
- Ballenoil – Madrid. Avenida de la Democracia, 62. Precio: 1.389 €/l
- Ballenoil – Coslada. Avenida del Jarama, 17. Precio: 1.389 €/l
- Ballenoil – Madrid. Carretera Vicálvaro a Estación de O’Donnell km 22. Precio: 1.389 €/l
- Ballenoil – Rivas-Vaciamadrid. Calle Fundición, 19. Precio: 1.389 €/l
- Petroprix – Rivas-Vaciamadrid. Calle Cincel, 2. Precio: 1.389 €/l
- Lavaplus – Base Aérea. Carretera de la Base km S/N. Precio: 1.389 €/l
- Ballenoil – Coslada. Avenida Constitución, 28. Precio: 1.389 €/l
- Plenergy – Alcalá de Henares. Avenida de Madrid, 60. Precio: 1.389 €/l
- Ballenoil – Rivas-Vaciamadrid. Calle Cincel, S/N. Precio: 1.389 €/l
- T9 – Torrejón de Ardoz. Calle Mario Vargas Llosa, 4. Precio: 1.389 €/l
- Ballenoil – Rivas-Vaciamadrid. Avenida Pablo Iglesias, 78. Precio: 1.389 €/l
- Plenergy – Coslada. Avenida San Pablo, 29. Precio: 1.389 €/l
- Plenergy – Madrid. Calle Pirotecnia, 2. Precio: 1.389 €/l
- Gasexpress – Torrejón de Ardoz. Avenida Sol, 50. Precio: 1.389 €/l
- Ballenoil – Alcalá de Henares. Carretera Daganzo km 5. Precio: 1.389 €/l
- Plenergy – Torrejón de Ardoz. Avenida Premios Nobel, 1. Precio: 1.389 €/l
Gasolina 98
- Alcampo – Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1.479 €/l
- Confor Auto – Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: 1.559 €/l
- Alcampo – Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: 1.569 €/l
- Alcampo – Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km 34,0. Precio: 1.589 €/l
- Shell – Ciempozuelos. Carretera M-414 km 42,100. Precio: 1.589 €/l
- Alcampo – Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir km 12,500. Precio: 1.589 €/l
- E.Leclerc – Aranjuez. Paseo Del Deleite, 13. Precio: 1.599 €/l
- Confort Auto – Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diesel, 9. Precio: 1.599 €/l
- Shell – Móstoles. Glorieta de los Jazmines, S/N. Precio: 1.599 €/l
- BP Dualez 365 – El Álamo. Carretera M-404 km 4,950. Precio: 1.609 €/l
- Shell – Madrid. Carrera Valencia km 14,800. Precio: 1.609 €/l
- Galp – Navalcarnero. Polígono Alparache, S/N. Precio: 1.614 €/l
- Petrokal – Torrejón de Ardoz. Calle Solana de la, 17. Precio: 1.629 €/l
- Q8 – Madrid. Calle Bravo Murillo, 358. Precio: 1.639 €/l
- Super Oil – Mejorada del Campo. Calle Aragón, 18. Precio: 1.639 €/l
- Alcampo Fuenlabrada – Fuenlabrada. CC Loranca Alcampo Fuenlabrada (Av. Pablo Iglesias, S/N, Ciudad Loranca). Precio: 1.645 €/l
- Alcampo – Alcorcón. Avenida Europa, S/N. Precio: 1.645 €/l
- Galp – Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, Carrefour Los Valles, S/N. Precio: 1.649 €/l
- Shell – Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 262. Precio: 1.659 €/l
- Shell – Fuente el Saz de Jarama. Carretera M-117 km 3,100. Precio: 1.659 €/l
- Shell Ricardo Tormo 365 – Butarque. Calle Marc Gené, 28. Precio: 1.659 €/l
- Galp – Alcalá de Henares. Vía Complutense esquina calle Ávila. Precio: 1.664 €/l
- Avia – Alcorcón. Carretera M-506 km 4. Precio: 1.669 €/l
- Shell – Alcorcón. Calle Polvoranca, 158. Precio: 1.669 €/l
- Alcampo – Colmenar Viejo. Calle C.C. Alcampo, calle Tejera, 2. Precio: 1.669 €/l
Diésel
- Alcampo Fuenlabrada – Fuenlabrada. CC Loranca Alcampo Fuenlabrada (Av. Pablo Iglesias, S/N, Ciudad Loranca). Precio: 1.535 €/l
- Alcampo – Alcorcón. Avenida Europa, S/N. Precio: 1.535 €/l
- Lavaplus – Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: 1.535 €/l
- Alcampo – Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir km 12,500. Precio: 1.544 €/l
- Esteba Rivas – Getafe. Calle Eratóstenes, 15. Precio: 1.548 €/l
- Beroil – Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1.549 €/l
- Ballenoil – Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: 1.549 €/l
- Petroprix – Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1.549 €/l
- Ballenoil – Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: 1.549 €/l
- Maxpetrol – Navalcarnero. Calle Camino de Bastos, 6. Precio: 1.559 €/l
- Ballenoil – Algete. Calle Pelaya, 1. Precio: 1.564 €/l
- Petroprix – Fuenlabrada. Calle Móstoles, 83. Precio: 1.565 €/l
- Confort Auto – Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diesel, 9. Precio: 1.569 €/l
- Petrol Móstoles – Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: 1.569 €/l
- Ballenoil – Navalcarnero. Calle Zacarías, 20. Precio: 1.569 €/l
- Ballenoil – Navalcarnero. Calle Mina del Cotorro, S/N. Precio: 1.569 €/l
- Plenergy – El Escorial. Calle Estación, 40. Precio: 1.569 €/l
- Plenergy – Móstoles. Calle Torres Quevedo, 2. Precio: 1.569 €/l
- Fast Fuel – El Álamo. Calle Libertad, 54. Precio: 1.569 €/l
- TEB 24/7 – Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: 1.575 €/l
- Plenergy – Meco. Camino del Olivo, 1. Precio: 1.575 €/l
- Alcampo – Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km 34,0. Precio: 1.579 €/l
- Ballenoil – Móstoles. Avenida Portugal, 80. Precio: 1.579 €/l
- Ballenoil – Móstoles. Avenida Portugal (Izdo), 80. Precio: 1.579 €/l
- Ballenoil – Getafe. Carretera Madrid-Toledo km 12. Precio: 1.579 €/l
El mapa de Geoportal con los precios de la gasolina
Los precios que acabamos de ver para hoy martes, proceden del Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica, una plataforma pública donde las propias gasolineras comunican cuánto cuesta cada combustible en tiempo real y que puedes consultar en cuanto quieras, ya que gracias a este sistema, cualquier conductor puede comprobar de forma rápida qué estaciones tienen los precios más bajos antes de repostar.
La herramienta ofrece listados como los mostrados pero también funciona sobre un mapa interactivo en el que aparecen señaladas todas las gasolineras repartidas por la Comunidad de Madrid, tanto en ciudad como en carreteras y municipios cercanos. Pulsando sobre cada punto se puede consultar el precio actualizado de la gasolina 95, gasolina 98 y diésel, además de la dirección exacta o el horario de apertura de la estación. Puedes ver ahora un ejemplo del mapa de hoy en Madrid:
Además, el buscador permite comparar zonas concretas y filtrar por tipo de combustible, algo útil para quienes buscan ahorrar algunos euros antes de llenar el depósito. En una comunidad con tanta oferta de estaciones de servicio como Madrid, las diferencias de precio siguen siendo bastante visibles entre unas cadenas y otras, especialmente entre las grandes áreas urbanas y las gasolineras low cost situadas en polígonos o accesos de carretera.