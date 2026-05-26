El dicho de agricultores que predice el fenómeno meteorológico que llega a España: «Si el Pentecostés es brillante y claro…»

Este fenómeno que llega a España tiene su origen en un dicho de agricultores que saben muy bien cómo analizar el tiempo a partir de unas fechas señaladas como Pentecostés. Estamos viendo llegar una serie de novedades importantes que pueden convertirse en la antesala de algo más. Es hora de prepararnos para unos importantes cambios que van llegando a toda velocidad y que acabarán siendo esenciales en esta época del año que tenemos por delante y que puede darnos algunas pistas de lo que llega.

El tiempo puede acabar siendo el gran protagonista de ciertas jornadas en las que realmente tocará saber en todo momento qué es lo que nos estará esperando en unos días en los que realmente cada detalle cuenta. Es hora de conocer lo que pasará en una fecha en la que si pasa algo en el cielo tendremos que prepararnos para lo peor. Una novedad esta forma de predecir el tiempo que parece que siempre tiene razón y rara vez se suele equivocar en estos días que tenemos por delante y que pueden llegar a ser claves.

Si es Pentecostés brillante y claro hay un año fértil

Eso significa que detrás de una serie de elementos que llegan a toda velocidad, tenemos por delante determinados cambios que pueden acabar generando alguna que otra sorpresa del todo inesperada. Este tiempo que tenemos por delante puede acabar siendo el que nos afectará de lleno.

En unos días en los que realmente tocará empezar a ver llegar una serie de cambios importantes que pueden marcarnos de lleno. Es hora de conocer lo que pasará en estas próximas jornadas cuando lo que tenemos por delante es un cambio de tendencia que, sin duda alguna, podrían acabar siendo los que nos marcarán de cerca.

Estos días que tenemos en el calendario una serie de dichos populares que van llegando a toda velocidad, tienen su razón de ser y pueden ir llegando a toda velocidad. Es cuestión de ponerse manos a la obra siguiendo una serie de novedades que pueden ser claves.

Estas jornadas en las que tocará ver como las anomalías se repiten y pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno. Una novedad plena que podría convertirse en una tendencia que se va repitiendo y que puede afectarnos más de lo que nos imaginaríamos.

Este dicho de un agricultor predice lo que pasará en España

Los expertos de El Tiempo están pendientes de una serie de detalles que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Es hora de conocer en primera persona qué es lo que puede pasar y la manera en la que tendremos en cuenta unos días en los que todo puede ser posible.

Desde la AEMET nos explican que: «Se prevé una situación de estabilidad generalizada en el país, con predominio de cielos poco nubosos o despejados, además de algunos intervalos de nubes altas. Aunque por la tarde se desarrollará nubosidad de evolución en el cuadrante noroeste peninsular y otras montañas de la mitad norte, con algunos chubascos y tormentas localmente fuertes y acompañadas de granizo y rachas muy fuertes. Por otro lado, se esperan intervalos de nubes bajas en zonas del litoral de Galicia, Cantábrico, Cataluña y Baleares con la posible formación de brumas y bancos de nieblas costeros. Calima tendiendo a menos en Canarias y pudiendo afectar también a zonas de los extremos oeste y sur peninsulares. Las temperaturas descenderán en Canarias y en el Cantábrico oriental, predominando el aumento en el resto de la Península, de forma ligera en el caso de las mínimas. Sin cambios térmicos en Baleares. Se mantendrán en valores elevados para la época en amplias zonas del país, superando los 34-36 grados en el cuadrante suroeste y en las depresiones del nordeste peninsular, sin descartarlo localmente en el Cantábrico, sur de Galicia, meseta Norte o islas Canarias orientales, y pudiendo rebasar los 38-40, sin bajar las mínimas de 20 grados, en el Guadiana y Guadalquivir».

Las alertas se relacionan con este aumento de las temperaturas que puede alejarnos de lo que sería habitual en estas fechas: «Temperaturas máximas que superarán los 34-36 grados en el cuadrante suroeste y en las depresiones del nordeste peninsular, sin descartarlo localmente en el Cantábrico, sur de Galicia, meseta Norte o islas Canarias orientales, y pudiendo rebasar los 38-40 en el Guadiana y Guadalquivir. Chubascos y tormentas localmente fuertes en el noroeste. Soplará viento flojo con predominio de las componentes este y sur en la Península, con intervalos fuertes y posibilidad de alguna racha muy fuerte en el Estrecho, y moderado en zonas aledañas y litorales del sureste. Régimen de brisas en el resto de litorales mediterráneos, arreciando la componente sur. Viento moderado de componente norte en Canarias y flojo de dirección variable en Baleares».