Primera ola de calor este verano con temperaturas de más de 40 grados y noches tropicales en estas zonas

Temperaturas de más de 40 grados y noches tropicales en estas zonas, la AEMET no duda en lanzar un aviso ante la primera gran ola de calor del verano. Las cifras ponen los pelos de punta en un día en el que quizás empecemos a notar lo peor de un verano en el que las temperaturas se empiezan a disparar antes de lo que esperaríamos. Hasta 10 grados por encima de lo habitual en esta época del año y amenazando de tener un verano de esos que impresionan.

Lo que nos estará esperando en breve, puede ser un marcado cambio de tendencia que, sin duda alguna, acabará marcando estos días que hasta el momento nadie hubiera imaginado. Llega un cambio de tendencia que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia importante, sobre todo, si tenemos en consideración lo que pasará en breve. Nos enfrentamos a un cambio de ciclo que podría volver a situarnos en un lugar que podría convertir nuestro país en un auténtico horno. Los expertos no dudan en lanzar el primer comunicado de alerta por una ola de calor esta temporada, antes de lo que esperaríamos.

Más de 40 grados y noches tropicales

Lo peor del verano ya parece que estará aquí. Al menos en algunas zonas del país que tendrán que enfrentarse por completo a una situación que puede ser clave que tengamos en consideración. Sobre todo, si tenemos en cuenta que estaremos ante un cambio de tendencia que podría acabar convirtiéndose en algo esencial.

En estos días en los que realmente cada detalle cuenta. Es momento de poner en práctica un cambio de tendencia que tendremos que ver llegar en cuestión de horas. De un tiempo relativamente estable a una situación que se complica por momentos y que puede alejarnos de lo que sería habitual en estos días.

Estas altas temperaturas pueden estar vinculadas a un tiempo que se complica por momentos y que puede suponer un cambio de tendencia que vamos a vivir en breve. Las noches tropicales acabarán marcando una diferencia importante. En especial, cuando descubrimos que estaremos ante un importante cambio de ciclo que podría acabar siendo esencial en estos días. Las noches tropicales se convertirán en algo contra lo que se hace difícil luchar, sobre todo, si tenemos en cuenta lo que podría pasar en breve.

Alerta por la primera gran ola de calor de la temporada en estas comunidades

Las alertas están activadas ante la llegada de una gran ola de calor que puede afectarnos de lleno en estas comunidades. Tocará estar muy pendientes de un cielo que puede convertirse en la antesala de algo más. La AEMET actualiza unos mapas del tiempo que traen un calor que puede llegar a ser sofocante.

Tal y como explica este comunicado de la AEMET: «A partir del sábado 20 se espera que comience un ascenso generalizado de las temperaturas, en un ambiente calimoso, que será mucho más marcado el domingo 21 en Galicia y Cantábrico, debido a la situación de sur. Con ello, es probable que se superen los 36-38 ºC en los valles interiores, sin descartar alcanzar los 40 ºC en la zona oriental. El domingo, además, se espera alcanzar los 38-40 ºC en el valle del Ebro y depresiones nororientales, así como en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir, donde con baja probabilidad podrían rozarse los 42 ºC de forma local. Se alcanzarán los 35-37 ºC de forma generalizada en el resto del interior peninsular y de Baleares, sin descartar que en Mallorca puedan alcanzarse los 39 ºC. Es probable que se produzcan tormentas en los sistemas montañosos, secas o con escasa precipitación, que podrían dar lugar a rachas muy fuertes. En el tercio noroccidental sí que pueden dar lugar a chubascos fuertes y con granizo».

Este fenómeno es muy poco común a estas alturas del año: «La dorsal situada en estos momentos sobre Europa contribuirá a la formación de una situación de bloqueo en los próximos días, lo que favorecerá el descuelgue de una dana al oeste de la península ibérica a partir del domingo 21. Estos dos elementos favorecerán el desplazamiento hacia el norte de la masa sahariana, seca y muy cálida, lo que, unido a la elevada insolación propia de esta época del año, dará lugar a un probable episodio de temperaturas muy altas y persistentes entre el domingo 21 y la primera mitad de la próxima semana, especialmente en los valles fluviales y depresiones del interior peninsular, el Cantábrico oriental y el interior de Baleares. Con ello, se espera un nivel de peligro importante en las horas centrales del día, especialmente en actividades al aire libre y para personas vulnerables (edad avanzada, enfermedades cardiovasculares, etc.), con noches que serán también muy cálidas en amplias zonas. El nivel de peligro de incendio irá en aumento, lo que vendrá unido a la posible ocurrencia de tormentas secas o con escasa precipitación. La entrada de calima y nubosidad media y alta, las posibles tormentas vespertinas y la posición de la dana son factores que generan incertidumbre sobre la intensidad y duración del fenómeno».