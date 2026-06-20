Alerta meteorológica en estas cinco comunidades: las tormentas más fuertes llegan al este de España

Las tormentas más fuertes llegan al este de España, será mejor que nos empecemos a preparar para un cambio de tendencia que puede ser el que nos afectará de lleno. En unos días en los que realmente cada detalle cuenta y puede acabar siendo el que nos marcará de cerca. Es hora de saber qué es lo que puede pasar con unos días en los que parecerá que el tiempo acabe siendo algo realmente distinto.

Estaremos pendientes de un giro radical que puede acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada en estos días en los que las tormentas se convierten en riesgo importante. Tocará estar preparados para un giro importante de guion que, sin duda alguna, será algo destacado. Estaremos a merced de un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno. Con la mirada puesta a una serie de elementos que pueden convertirse en la antesala de algo más. Es hora de conocer las malas noticias que parece que llegan, de la mano de una previsión del tiempo que trae tormentas del todo inesperadas y fuertes al este de España.

Las tormentas más fuertes llegan al este de España

Los expertos de la AEMET no dudan en lanzar una importante alerta, será mejor que nos empecemos a preparar para una serie de cambios que llegarán a toda velocidad y que pueden acabar siendo los que nos marcarán muy de cerca. Tocará saber qué es lo que nos estará esperando en unos días en los que cada pequeño gesto cuenta.

Estaremos pendientes de un cambio de ciclo que, sin duda alguna, acabará siendo lo que nos marcará de cerca. En unas jornadas en las que realmente cada pequeño gesto cuenta y pueden acabar siendo las que nos afectarán de lleno, en estas próximas jornadas.

España se prepara para recibir determinadas situaciones que pueden convertirse en la antesala de algo más. Si tenemos en consideración lo que puede pasar en breve, nos enfrentamos a un cambio de tendencia que puede acabar con ese verano que tenemos por delante y que puede acabar siendo el que nos afecte de lleno. Es hora de saber qué es lo que nos estará esperando en estos días en los que cada gesto cuenta y lo hace de una forma diferente. La AEMET no tiene dudas de lo que llega.

Alerta meteorológica en estas cinco comunidades

Los expertos de la AEMET no dudan en lanzar una importante alerta ante lo que está por llegar, una serie de cambios que serán esenciales que tengamos en consideración. En especial, en estos días en los que cada pequeño gesto cuenta y lo hace de una manera que hay que estar preparados para lo peor.

El tiempo puede volverse loco en cuestión de horas, tal y como nos explican desde la AEMET: «En este día la estabilidad predominará en buena parte de la Península y Baleares, con cielos despejados o con alguna nube alta. Sin embargo, en el norte, el litoral gallego, Ceuta y Melilla, se esperan nubes bajas, aunque con tendencia a despejar a partir del mediodía. Además, en el centro y norte se darán nubes de evolución que pueden dejar chubascos o tormentas, que localmente pueden ser fuertes o muy fuertes, sobre todo en el norte de Castilla y León, donde puede puntualmente darse granizo grande, rachas muy fuertes o precipitaciones también muy fuertes. En Canarias nubes bajas en el norte de las islas e intervalos nubosos con amplios claros en horas centrales en el sur. Se espera algo de polvo en suspensión en el sureste y Baleares.

Las temperaturas subirán de forma generalizada en la Península y Baleares. Se podrán superar los 37-39 grados en amplias zonas del centro, del suroeste y del valle del Ebro, y los 38-40 en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir. Se prevén noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en muchas zonas del centro-sur, el suroeste, el valle del Ebro, Baleares y los litorales mediterráneos. En Canarias no se esperan grandes cambios».

Las alertas estarán activadas: «Tormentas en el centro y norte peninsular, que pueden ser localmente fuertes o muy fuertes en el norte de Castilla y León. Temperaturas máximas que podrán superar los 36-38 grados en amplias zonas del cuadrante suroeste y Mallorca, los 37-39 grados en el noreste y los 38-40 grados en los valles del Guadiana y del Guadalquivir.Tormentas en el centro y norte peninsular, que pueden ser localmente fuertes o muy fuertes en el norte de Castilla y León. Temperaturas máximas que podrán superar los 36-38 grados en amplias zonas del cuadrante suroeste y Mallorca, los 37-39 grados en el noreste y los 38-40 grados en los valles del Guadiana y del Guadalquivir. El viento en los litorales estará determinado por el régimen de brisas y será flojo en general o moderado en el sureste. En el Estrecho el levante será moderado. En Baleares y en el tercio oriental será de componente este y flojo, y en zonas del centro, variable, aunque con predominio de la componente sur, y también flojo. En Canarias el alisio flojo a moderado, algo más intenso en zonas expuestas».