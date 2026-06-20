Los cielos en la provincia de Bilbao se visten de nubes bajas y brumas matinales, pero la tarde trae consigo chubascos y tormentas, especialmente en el suroeste, posibles acompañadas de granizo. Las temperaturas, en ligero descenso y un viento suave del norte en el litoral complementan el panorama. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo despejado y ambiente cálido

El tiempo en Bilbao se presenta con un cielo que empieza a despejarse, dejándose ver unas tímidas nubes que parecen retirarse en la mañana del día. Con temperaturas que oscilarán desde los 18°C por la mañana hasta alcanzar los 30°C en su punto más alto, el ambiente se tornará cálido, aunque la humedad, que se elevará hasta un 95%, hará que la sensación térmica roce los 32°C. Aunque por la mañana no se anticipan lluvias, se recomienda mantener un paraguas a mano, ya que por la tarde la posibilidad de alguna lluvia ligera puede hacerse presente.

Ya por la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, la brisa será casi inexistente y las ráfagas de viento, contenidas hasta los 8 km/h, añadirán solo un leve susurro al ambiente. A medida que el sol se desplace por el horizonte, la temperatura comenzará a descender, llegando a unos agradables 20°C al caer la noche, justo a tiempo para disfrutar de la puesta de sol a las 21:54. Sin lugar a dudas, una jornada donde el calor y la humedad marcarán la pauta, pero con una pizca de luz que embellecerá el atardecer bilbaíno.

Cielo gris y probables lluvias en Baracaldo

Un aire fresco recorre las calles de Baracaldo esta mañana, anunciando un día que promete ser inestable. Las nubes grises, con un trasfondo de incertidumbre, cubren el cielo y dejan entrever que, a lo largo del día, la situación meteorológica podría dar un giro inesperado.

Mientras la mañana se presenta tranquila, con temperaturas suaves alrededor de 19 grados, la tarde será testigo de un aumento en la probabilidad de lluvia, que alcanzará el 30%. El viento del norte soplará con fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 40 km/h, lo que se sumará a una sensación térmica que podría bajar a los 18 grados. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que la humedad rondará el 100%, haciendo que el día sea más fresco de lo habitual.

Guecho: cielo nublado y posibilidad de lluvia

Este martes, Guecho amanece bajo un cielo parcialmente nublado que nos acompaña desde temprano. La temperatura mínima se sitúa en 19 grados, pero la sensación térmica puede bajar hasta 19 grados, lo que nos da un inicio de jornada fresco. A medida que avanza el día, la temperatura alcanzará un máximo de 25 grados, con una probabilidad de lluvia del 30% en la tarde-noche, aunque la mañana se mantendrá completamente seca. El viento soplará de manera moderada, a unos 20 km/h, sin llegar a ser excesivo, pero con ráfagas de hasta 8 km/h que podrían hacerse notar.

Con el sol saliendo a las 06:31 y poniéndose a las 21:55, disfrutaremos de más de 15 horas de luz. La humedad relativa oscilará entre un 75% y un 100%, lo que aportará un ambiente algo pesado a lo largo del día. Aunque el cielo estará mayormente cubierto, no se esperan lluvias intensas, pero sí algunas posibilidades para la tarde, dejando la jornada con matices frescos y agradables.

Santurce: ambiente tranquilo con nubes dispersas

El tiempo se presenta con temperaturas agradables, alcanzando un máximo de 26 grados durante la tarde. Aunque existe la posibilidad de algunas nubes, la probabilidad de lluvia es baja en la mañana, aumentando ligeramente hacia la tarde-noche, con un viento leve del norte que acompaña la jornada.

Es un buen momento para salir a disfrutar de un paseo por los alrededores, ya que el ambiente será tranquilo y propicio para actividades al aire libre. Aprovechemos estas condiciones favorables para compartir con amigos o simplemente relajarnos en la naturaleza.

Cielo despejado con cambio a nubes en Basauri

Esta mañana en Basauri, el tiempo se presenta con cielo despejado y una temperatura agradable de 19 grados, lo que invita a disfrutar del aire libre. Sin embargo, a lo largo del día, el ambiente cambiará ligeramente, alcanzando una máxima de 31 grados por la tarde, con un leve aumento en la probabilidad de lluvia. Se recomienda llevar una prenda ligera y estar atento a las nubes que podrían asomarse hacia la tarde-noche. El viento soplará suave, lo que hará más placentera la jornada.

Principales avisos para hoy en Bilbao según la AEMET