Hoy, 20 de junio de 2026, en toda la provincia de Zaragoza disfrutaremos de un cielo poco nuboso, aunque con intervalos de nubes altas y posibilidad de chubascos y tormentas en el sistema Ibérico por la tarde. Las temperaturas seguirán en ascenso, especialmente en el valle del Ebro y se prevén rachas de viento muy fuertes. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo caluroso con posibilidad de lluvia

El día en Zaragoza comienza con un cielo que se despereza lentamente bajo un ligero soplo de viento del sureste. La temperatura por la madrugada ronda los 23 grados, prometiendo una jornada muy cálida en la que se alcanzarán hasta 39 grados en su punto máximo. Con una humedad que puede llegar a ser notable, algunos momentos pueden parecer un tanto pesados a lo largo del día, especialmente a medida que el sol, que saldrá a las 06:29, se eleva en el horizonte.

Ya por la tarde, el cielo se volverá a envolver en matices diversos, aunque existe la posibilidad de chubascos. La temperatura puede mantenerse elevada, con una sensación térmica que incluso podría rozar los 39 grados. La brisa soplará de manera constante a 20 km/h y en algunas rachas, podría intensificarse hasta 50 km/h, así que los paseos al aire libre deben hacerse con precaución. La puesta de sol, que ocurrirá a las 21:40, pondrá un hermoso broche a un día que invita a disfrutar sus cálidos destellos.

Calatayud: cielo gris y vientos intensos

Calatayud despierta bajo un cielo gris que presagia cambios drásticos. El aire es fresco y húmedo, invitando a la contemplación de un día que promete ser agitado, con ráfagas de viento que se hacen notar y la inminente llegada de la lluvia. A medida que avanza la jornada, la nubosidad se espesará, haciendo alarde de una probabilidad del 80% de precipitaciones por la tarde-noche, mientras la temperatura oscilará entre los 19°C y los 37°C.

La mañana ofrece un respiro, con temperaturas más agradables antes de que se desate la tormenta. Sin embargo, la tarde traerá consigo un viento sostenido de 20 km/h y ráfagas que alcanzarán los 80 km/h, generando una sensación térmica que podría inquietar, especialmente con la humedad alcanzando picos del 65%. Ante esta inestabilidad, es recomendable no olvidar el paraguas y estar preparados para cambios repentinos.

Tarazona: cielos parcialmente nublados y ambiente agradable

El tiempo a lo largo del día se presenta como estable, con algunas nubes que no conseguirán ocultar el sol. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y los 36 grados, ofreciendo un ambiente templado. Aunque existe la posibilidad de algunas lluvias en la tarde-noche, el viento se mantendrá ligero, proporcionando una sensación agradable.

Aprovechar el día se torna ideal para dar un paseo por la ciudad o disfrutar de actividades al aire libre. El ambiente tranquilo invita a salir y respirar el aire fresco en esta jornada moderadamente variable.

Principales avisos para hoy en Zaragoza según la AEMET