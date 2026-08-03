Meteored alerta por la llegada de tormentas fuertes esta misma tarde: dejarán reventones térmicos y granizo de tamaño grande

Las tormentas volverán a aparecer en España durante la tarde del día de hoy. Tras unos días de intenso calor, llegará una vaguada que favorecerá el desarrollo de tormentas muy intensas que podrían ir acompañadas de granizo de gran tamaño, lluvias torrenciales y reventones. Este fenómeno es peligroso debido a las rachas de viento que genera. Por esta razón, los meteorólogos sitúan el periodo de mayor riesgo entre las 16:00 y las 22:00 horas, ya que las células tormentosas alcanzarán su máxima intensidad en el noroeste peninsular.

Los lugares afectados

Los lugares que se verán más afectados por este fenómeno serán las siguientes provincias del noroeste de España:

Lérida.

Huesca.

Zaragoza.

Tarragona.

Teruel.

En estas zonas se podrían generar chubascos muy fuertes en poco tiempo, acumulando más de 20 litros por metro cuadrado. Además, se producirá granizo de gran tamaño y rachas de viento asociadas a reventones capaces de provocar daños en árboles, mobiliario urbano y cultivos.

¿Qué es un reventón?

El reventón es uno de los fenómenos que más preocupa a los expertos, ya que produce reventones térmicos que generan corrientes violentas de aire que descienden al mismo tiempo que las tormentas. Además, estos reventones pueden ocasionar rachas de viento superiores a los 80km/h, capaces de derribar árboles, ramas, mobiliario urbano o dificultar la circulación en carretera.

En el caso del granizo y las lluvias

Las tormentas descargarán con gran intensidad y se contempla la posibilidad de granizo de gran tamaño, lluvias localmente fuertes, una abundante actividad eléctrica y rachas de viento muy intensas. Un acontecimiento que, al ser irregular, dejará importantes acumulaciones de agua en menos de una hora.

Los expertos aconsejan

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado avisos por tormentas en varias provincias del este peninsular, donde también se alerta del riesgo de granizo y fuertes rachas de viento asociadas a las células tormentosas. Por lo tanto, los expertos aconsejan seguir las informaciones meteorológicas y extremar la precaución durante esta tarde.