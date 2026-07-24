España se enfrenta a reventones por calor hoy: qué son y cómo podemos protegernos

Se enfrenta hoy España a reventones por calor hoy, poder protegernos de este fenómeno que puede ser especialmente peligroso es esencial. Tocará saber en todo momento qué es lo que puede pasar con un calor intenso que trae consecuencias. Estaremos pendientes de este termómetro que realmente podría acabar siendo el que nos afectará de lleno. En unos días en los que quizás el tiempo nos quiere dar una valiosa lección. El verano más intenso de los últimos años seguro que lo vamos a recordar más de lo esperado.

En estos días en los que realmente tendremos que ver llegar un importante cambio de tendencia tocará saber qué es lo que nos estará esperando en unas jornadas en las que todo puede ser posible. Es importante saber qué es lo que nos espera en unos días en los que realmente cada gesto cuenta. El calor puede acabar siendo uno de los grandes protagonistas que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar. Es momento de apostar claramente por un cambio que será el que nos marcará de cerca y puede convertirse en la antesala de algo más.

Se enfrenta hoy a reventones por calor hoy

Esta previsión del tiempo de la AEMET que parece que no trae buenas noticias, nos sumergirá en un cambio de tendencia que puede ser esencial y que quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante. Estamos viendo llegar un giro radical en el tiempo que puede ser clave.

Las altas temperaturas de estos días no sólo tienen consecuencias sobre la salud de las personas, sino que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno en estos días que hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar. Es hora de saber qué pasará con un calor intenso que puede cambiarlo todo.

Los reventones por calor son una realidad que resulta especialmente peligrosa para las personas. Son imposibles de predecir y allí donde impactan pueden causar estragos. En especial, si tenemos en cuenta lo que nos estará esperando en estos días, tocará estar preparados para lo peor.

Un giro radical que, sin duda alguna, se acabará convirtiendo en uno de los riesgos de estas últimas jornadas. Es hora de conocer un poco mejor qué es lo que puede pasar en breve, con unos reventones que acabarán siendo una realidad.

Qué son y cómo podemos protegernos

Uno de los fenómenos más peligrosos del verano, son los llamados reventones térmicos que pueden causar estragos. Allí donde impacten pueden crear una explosión de viento que puede destruir todo lo que pase por su camino, de una forma que quizás nadie hubiera visto.

Tal y como nos explican los expertos de El Tiempo: «Conocido como «downburst» en inglés, es un fenómeno que está asociado a tormentas con descendencias muy violentas. Se forma cuando una corriente descendente especialmente rápida llega al suelo, expandiéndose por la superficie y generando un intenso viento racheado que se extiende de forma radial en todas direcciones. Los reventones más intensos alcanzan rachas de más de 120 km/h, pudiendo confundirse con un tornado por los daños que generan. No obstante, también se han activado avisos en este sector por otro motivo: las tormentas que durante la tarde de hoy dejarán fenómenos adversos a su paso, destacando la alta probabilidad de que se produzcan reventones. Estos mismos núcleos tormentosos, junto al polvo sahariano, pueden ayudar a que en algunos sitios las temperaturas no suban tanto como está previsto en un principio».

Siguiendo con la misma explicación hay otros fenómenos ligados a estos reventones: «Insistimos con las tormentas que crecerán a partir de las 16 horas. No dejarán acumulados importantes de lluvia, pero allí donde se produzcan chubascos, las temperaturas pueden bajar bastante en pocos minutos. Los modelos mesoescalares tienen muy claro que lo más adverso será el viento, con rachas muy intensas y probables reventones con picos que puntualmente podrían sobrepasar los 100 km/h en zonas en las que habrá avisos rojos por calor extremo. Atención a los rayos, ya que en diversas zonas la actividad eléctrica podría ser considerable, coincidiendo con un riesgo extremo de incendio. El Laboratorio Europeo de Tormentas Severas advierte de cierta probabilidad de caída de granizo de más de 2 cm de manera muy localizada en el este-sureste durante la segunda mitad de la jornada».

Gran parte de España estará en alerta: «El calor en niveles bajos, la presencia de algo de aire frío en altura, la convergencia de vientos en superficie y el efecto del relieve ayudará a que esta tarde las nubes vuelvan a crecer con energía coincidiendo con el pico de esta ola de calor en el este-sureste. La lluvia que caiga, con acumulados que en principio no serán destacables, lo hará acompañada de barro. En depresiones y valles prelitorales e interior de Valencia y Alicante las máximas pueden superar los 42 ºC a primera hora de la tarde, y no sería raro que hubiera algún registro de 44 ºC si las tormentas no lo impiden. Atención al levante almeriense, vegas del Segura y valle del Guadalentín (Región de Murcia), donde los mapas señalan valores de hasta 45 ºC».