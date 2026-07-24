La AEMET activa la alerta roja en Valencia: el cielo va a colapsar con temperaturas que superan los 42º y tormentas

El cielo va a colapsar con temperaturas que van a superar los 42º y tormentas, se activa la alerta roja en Valencia. Será mejor que nos empecemos a preparar para una recta final de esta ola de calor que puede cambiarlo todo por completo. Con la mirada puesta a una serie de cambios que pueden ser significativos. Sin duda alguna, tocará saber en todo momento qué es lo que puede pasar en breve. Vamos a ver llegar un giro radical que, sin duda alguna, deberemos tener en mente.

El tiempo se convierte en uno de nuestros peores enemigos cuando lo que vemos es algo que realmente puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Estaremos muy pendientes de unos cambios que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno. Estos días en los que parece que el termómetro no deja de subir pueden marcar para siempre el curso de unas jornadas en un punto del país que está acostumbrado al calor, pero no a estas temperaturas que tenemos por delante y que pueden ser de récord este viernes.

Se activa la alerta roja de la AEMET en Valencia

Valencia será uno de los puntos del país en los que se va a activar la alerta roja, es importante estar preparados para una previsión del tiempo de la AEMET que no trae nada bueno, sino todo lo contrario. Estaremos pendientes de unos cambios que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno, en unas jornadas en las que todo puede ser posible.

Este verano las temperaturas son de récord y no es casualidad. Tocará saber en todo momento qué es lo que puede pasar con unas cifras que realmente lo van a cambiar todo. Los expertos no dudan en darnos unas características que, sin duda alguna, son las que nos harán pensar en estos cambios que tenemos por delante.

La zona del Mediterráneo será una de las más afectadas por unos cambios que pueden acabar siendo los que nos marcarán muy de cerca. En especial en estos días en los que muchas personas empiezan unas merecidas vacaciones lo que puede pasar es que tengamos que replantearnos la mayoría de las actividades al aire libre. Salir al exterior a las horas centrales del día se convierte en una auténtica odisea.

El cielo va a colapsar con temperaturas que superan los 42º y tormentas

Temperaturas que van a superar los 42º y tormentas que harán que el cielo se colapse pueden acabar siendo lo que nos afectará de lleno si estamos en Valencia o en alguna de las provincias que la AEMET marca. Es hora de conocer lo que puede pasar en breve con una previsión del tiempo que marcará este fin de semana, empezando por un viernes en el que media España se convertirá en un horno.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Predominio de cielo poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes bajas en el litoral y el prelitoral de Valencia y Castellón la primera mitad del día; por la tarde se desarrollará nubosidad de evolución diurna en zonas del interior, con probables tormentas localmente fuertes en la mitad sur de Valencia que podrán dejar rachas muy fuertes de viento y granizo. Polvo en suspensión. Temperaturas mínimas en ligero ascenso en Alicante y con pocos cambios en el resto; máximas en descenso, que será notable en el prelitoral de Valencia y en el litoral sur de Valencia y litoral sur de Alicante, continuando los valores significativamente elevados en el interior de Valencia y Alicante. Viento flojo variable, con intervalos de nordeste flojo en el litoral por la mañana; por la tarde tenderá a suroeste flojo ocasionalmente moderado en el interior norte de Valencia y a este y sureste flojo en el resto».

Las alertas estarán activadas: «Probables tormentas localmente fuertes en la mitad sur de Valencia por la tarde, con rachas muy fuertes de viento y posible granizo. Valores de las máximas significativamente elevados en interiores de Valencia y Alicante».

La previsión del tiempo para el resto de España no es muy distinta: «El acercamiento de una dana dejará una situación de inestabilidad en el noroeste peninsular, con cielos nubosos o cubiertos en Galicia y Asturias y chubascos y tormentas, localmente con granizo, con probabilidad de ser fuertes por la tarde. Cielos poco nubosos o despejados en el resto, con algunos intervalos de nubes bajas matinales en puntos del Levante y de nubes medias y altas en el sureste. Por la tarde se desarrollará nubosidad de evolución en el tercio oriental peninsular, con probables chubascos y tormentas localmente fuertes y con granizo en zonas de Aragón y Comunidad Valenciana, sin descartar áreas aledañas. Cielos nubosos en el norte de las islas Canarias y poco nuboso al sur. Probables bancos de niebla matinales en Galicia, Cantábrico y puntos de la fachada oriental y Baleares. Presencia de polvo en suspensión en la mitad sureste peninsular y ambos archipiélagos. Las temperaturas máximas descenderán en la mayor parte del país, notablemente en puntos del Levante y extremo noroeste, y exceptuando litorales del extremo sureste y Navarra y zonas aledañas con aumentos. Superarán los 35 grados en amplias zonas de la mitad este peninsular, Andalucía y Baleares, sobrepasando incluso los 40 en regiones del sureste peninsular así como en puntos de Alborán y Mallorca. Las mínimas ascenderán en el tercio este peninsular, con descensos en el resto de la Península y pocos cambios en los archipiélagos. Se darán noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en amplias zonas de la mitad sureste peninsular y en Baleares, pudiendo no bajar de 25 grados en litorales mediterráneos e interior sureste».