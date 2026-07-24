Hoy, 24 de julio de 2026, el cielo se presenta poco nuboso o despejado en toda la provincia de Barcelona, con nubosidad de evolución por la tarde en el Prepirineo. Aunque el calor se mantiene, se sienten vientos suaves principalmente de nordeste en la mañana y de sureste por la tarde. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 24 de julio

Barcelona: cielo despejado y calor agradable

El cielo de Barcelona se despereza lentamente esta jornada, ofreciendo una vista casi perfecta con algunas nubes dispersas que no amenazan con lluvia. Con temperaturas oscilando entre los 26 y 32 grados, la sensación térmica podría llegar a los 33, lo que sugiere que el ambiente se sentirá algo más cálido, especialmente en la tarde. La brisa, proveniente del mar, soplará suavemente a unos 10 km/h, aunque se prevén ráfagas que podrían elevarse hasta 9 km/h, sugiriendo un día de calidez agradable y fresca.

Ya por la tarde, el sol se mostrará en su máximo esplendor, mientras los barceloneses disfrutan de las cerca de 15 horas de luz que ofrece el día, desde el amanecer a las 06:38 hasta el ocaso a las 21:16. La huella de la humedad, que puede alcanzar hasta el 85%, hará que el ambiente cobre un matiz algo pesado, pero sin riesgo de lluvias. Así, la jornada se perfila como una oportunidad para disfrutar al aire libre, con un tiempo que invita a aprovechar cada rayo de sol.

L’ Hospitalet de Llobregat: ambiente inestable con posibles lluvias

Las calles de L’Hospitalet de Llobregat comienzan el día con un aire revuelto. La brisa del amanecer parece llevar consigo la promesa de un tiempo incierto, donde los colores del cielo juegan en un vaivén entre el gris y el azul. Durante las primeras horas, el sol saldrá tímidamente, brindando temperaturas suaves que alcanzarán los 26 grados, mientras las nubes comienzan a acumularse.

A medida que avance la jornada, el panorama cambiará drásticamente. La tarde traerá un descenso térmico notable, con máximas que apenas rozarán los 33 grados, acompañadas de ráfagas de viento que alcanzarán los 30 km/h. La sensación térmica se disparará durante el día y la humedad podría llegar a ser agobiante. Muéstrense precavidos: no olvide llevar paraguas, pues las lluvias tienen una probabilidad del 85%.

Calor y humedad en aumento en Badalona

Este día en Badalona amanece con un ambiente agradable y temperaturas frescas que rondan los 27 grados, ideal para disfrutar de una jornada al aire libre. Durante la mañana, el cielo estará mayormente despejado, permitiendo que la luz del sol brille desde la salida a las 06:38 hasta la puesta a las 21:16, lo que nos ofrece más de catorce horas de luz. A medida que avanza el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 33 grados, aunque la sensación térmica podría sentirse más intensa debido a la alta humedad, que alcanzará el 85%.

Por la tarde, el viento soplará del sureste a una velocidad media de 15 km/h, con algunas ráfagas que podrían alcanzar los 30 km/h, así que es recomendable tener precaución si se realizan actividades al aire libre. El cielo cambiará a parcialmente nublado, pero no se anticipa lluvia, así que podremos disfrutar de un día caluroso, aunque algo pesado por la humedad. En resumen, es un jueves perfecto para disfrutar de la playa o pasear por la ciudad, siempre manteniendo presente el calor y el viento moderado.

Cielos nublados y ambiente tranquilo en Sabadell

El tiempo se presenta estable, con cielos ligeramente nublados y temperaturas que oscilarán entre los 23 y 35 grados. La mañana será fresca, pero a medida que avance el día se alcanzará una agradable temperatura máxima. El viento será leve, lo que permitirá disfrutar de un ambiente tranquilo sin preocupaciones de lluvia.

Es una jornada ideal para pasear por los parques o disfrutar de una terraza al aire libre. La suavidad del tiempo invitará a llevar a cabo actividades al aire libre, así que aprovecha para dar un paseo y disfrutar del entorno.