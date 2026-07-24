Hoy se prevé un tiempo mayormente poco nuboso o despejado en toda la provincia, aunque se esperan intervalos nubosos de evolución. Las temperaturas máximas ascenderán en el sur, mientras que en el resto se mantendrán estables o descenderán ligeramente. El viento será flojo al principio, arreciando a moderado desde el oeste en el litoral y cambiando a norte en el interior. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielos despejados y ambiente cálido

El cielo de Bilbao se presenta este día como un lienzo despejado, sin la amenaza de lluvia que podría inquietar a los viandantes. A medida que el sol se despereza lento, los termómetros apuntan a un cálido ascenso, alcanzando una máxima de 30 grados, pero no se engañen, la sensación térmica podría hacer que se sientan más cerca de los 31, especialmente en este ambiente cargado por una humedad que toca los 90%. La brisa suave, con ráfagas que alcanzan los 8 km/h, nos acompañará, permitiendo disfrutar del día sin grandes sobresaltos.

Ya por la tarde, el clima continuará ofreciendo calidez, con temperaturas que se mantendrán alrededor de los 25 grados, mientras la luz del sol ilumina la ciudad hasta las 21:42. La noche también se presentará agradable, con mínimas de 17 grados que invitan a dar un paseo bajo el cielo estrellado. Todo parece indicar que será una jornada ideal para disfrutar al aire libre, dejando de lado las preocupaciones meteorológicas.

Cielo nublado y viento fuerte en Baracaldo

Baracaldo se despierta hoy con una atmósfera cargada de inquietud, donde el viento agita las hojas de los árboles y suena el murmullo de la inminente lluvia. La luz del sol intenta abrirse paso entre un cielo nublado que anticipa inestabilidad, marcando el inicio de un día peculiar. Por la mañana, las temperaturas se situarán en torno a los 19 grados, pero a medida que avancen las horas, el mercurio ascenderá hasta los 30, a pesar de la amenaza de chubascos.

A medida que la tarde se aproxima, la calma matutina dará paso a un viento fuerte que soplará del norte a más de 25 km/h, con ráfagas de hasta 45 km/h que podrían generar desasosiego. La sensación térmica alcanzará picos de 31 grados, intensificando la humedad en el ambiente, que puede llegar al 95%. Ante este panorama, es recomendable no olvidar el paraguas y estar atentos a la evolución del tiempo, ya que los cambios pueden ser repentinamente intensos.

Guecho: día soleado y cálido al aire libre

La jornada en Guecho comienza con un amanecer despejado a las 6:53, donde la temperatura ronda los 20 grados, esperando un ascenso hasta alcanzar máximas de 28°C. El viento soplará con una intensidad media de 30 km/h, generando sensaciones térmicas que podrían llegar hasta los 28°C, lo que hará que el ambiente se sienta cálido. Con niveles de humedad que alcanzan el 85%, el día se percibirá algo pesado, aunque sin riesgo de lluvia, ya que las probabilidades son nulas.

A medida que avance la tarde, el cielo seguirá despejado y las temperaturas se mantendrán agradables con mínimas de 18°C. La luz del sol se despedirá a las 21:42, brindándonos cerca de 15 horas de claridad. Este tiempo fresco y soleado promete ser ideal para disfrutar al aire libre, sin preocupaciones de precipitaciones ni cambios drásticos en las condiciones meteorológicas.

Santurce: cielo despejado y ambiente agradable

El tiempo se presenta estable, con un cielo mayoritariamente despejado durante la mañana y sin cambios significativos por la tarde. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 28 grados, mientras que el viento soplará de manera suave, aunque puede haber rachas algo más intensas en momentos puntuales.

Un ambiente ideal para disfrutar de un paseo por los alrededores o para llevar a cabo las actividades cotidianas con tranquilidad. Aprovechar el día para estar al aire libre será un gusto, ya que la sensación térmica será agradable a lo largo de la jornada.

Cielo despejado y ambiente cálido en Basauri

Esta mañana, Basauri se despierta con un cielo despejado y un ambiente fresco, ideal para comenzar el día. Las temperaturas rondan los 18 grados y se siente agradable, aunque la sensación térmica puede descender hasta los 17 grados en algunos momentos.

A medida que avance la jornada, el buen tiempo se mantendrá y la temperatura llegará a alcanzar los 30 grados por la tarde. Aprovecha para disfrutar del sol, pero no olvides llevar contigo una botella de agua y protector solar.