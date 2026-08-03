Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado viernes 31 de julio, los espectadores de Antena 3 han podido disfrutar del capítulo 616 de Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo Tasio busca el perdón de la familia De la Reina, mientras que han empezado a llegar las primeras reacciones a los nuevos perfumes.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en Antena 3 han tenido la oportunidad de ser testigos de cómo Marisol agradece a Damián que le salvara la vida. Por si fuera poco, observamos cómo Claudia ha tomado la firme decisión de darle una oportunidad a Paula como vendedora, sin importar en absoluto las posibles consecuencias. Begoña, por su parte, hace todo lo que está en su mano para animar a Andrés a que luche por Valentina. Todo ello mientras, dadas las circunstancias, Paula ha optado por marcar ciertas distancias con Tasio. Es evidente que no le queda otra opción después de todo lo que ha vivido recientemente.

¿Qué sucede en el capítulo 617 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, lunes 4 de agosto?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la oportunidad de ver cómo la reputación de Perfumerías Brossard-De La Reina se ve profundamente perjudicada. Todo ello mientras que Gabriel, por su parte, se niega en rotundo a dar marcha atrás en la reformulación. ¡Y no está dispuesto a cambiar de opinión, bajo ningún concepto!

Lejos de que todo quede ahí, vamos a tener la oportunidad de ver cómo Miguel no tiene reparos a la hora de visitar a Marisol, mientras que Tasio le hace una propuesta empresarial a Pablo. Todo ello mientras Bianca regresa, y lo hace para sorprender a Fina con una contundente propuesta. Gabriel, por su parte, ha conseguido dejar completamente sin palabras a Beatriz con un precioso detalle. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.