Ariana Grande anuncia su adiós de los escenarios: sale a la luz la dolorosa razón de esta decisión

Ariana Grande, recientemente, ha sorprendido a todos y cada uno de sus seguidores con el lanzamiento de un nuevo álbum que lleva por título petal. Como era de esperar, las expectativas eran verdaderamente altas, pero, una vez más, ha conseguido superarlas con creces. Lo que nadie esperaba es que, tan sólo unos días después del lanzamiento de este disco, la estadounidense iba a dar una noticia que iba a dejar a sus fans descolocados. Todo comenzó con el estreno de petal y el videoclip de su nuevo single, que han provocado que Ariana Grande recibiese una ola de críticas e insultos a través de redes sociales. En la mayoría de ellos, cuestionan su estado de salud debido a su físico. Harta de recibir este tipo de comentarios —algo que viene siendo habitual en los últimos años—, la cantante y actriz ha tomado una drástica decisión: alejarse de los focos tras la gira The Eternal Sunshine Tour.

De esta forma, la intérprete de Dangerous Woman no ha dudado un solo segundo en mantener los compromisos profesionales con sus fans. Es por eso que, tras terminar esta nueva gira de conciertos que finalizará en la ciudad de Londres, dará el paso de retirarse de los escenarios por tiempo indefinido. Es importante tener en cuenta que esta decisión, inevitablemente, ha afectado a gran parte de su agenda profesional. Al fin y al cabo, con este retiro, la cantante no va a participar en el musical Sunday in the Park with George en Londres, tal y como tenía planeado. Es por eso que la artista ha querido dejar claro que este paso adelante es la consecuencia del «escrutinio público constante» al que se ha visto sometida en los últimos años, donde en numerosas ocasiones se ha cuestionado su estado de salud por su físico.

Esta noticia ha sido confirmada por uno de los representantes de la estadounidense a medios como People y Deadline. De esta forma, uno de los mánagers ha hecho hincapié en que su representada «se alejará temporalmente de la vida pública» nada más acabar el tour el próximo 1 de septiembre en Londres.

«Está deseando terminar la gira por todo lo alto, con buena salud y feliz, para luego tomarse un merecido descanso de su trabajo y sus apariciones públicas, que le han supuesto un escrutinio público interminable y constante», hizo saber el representante de la actriz que dio vida a Glinda en Wicked. Todo ello mientras aseguró que esta gira, que comenzó en junio en California, «ha sido una experiencia maravillosa para ella». Y añadió: «Quiere mucho a sus fans y ha disfrutado muchísimo cada minuto del tour».

Las duras críticas que ha recibido Ariana Grande por su físico

En los últimos meses, la estadounidense ha estado en el ojo del huracán tras recibir numerosos comentarios negativos por parte del público, en los que se cuestiona su salud por su aspecto físico. Entre otras cuestiones, consideran que la cantante padece un trastorno de alimentación. Tras lanzar el videoclip de su nuevo single, que lleva por nombre el mismo que el álbum, el debate en redes sociales respecto a este asunto se ha intensificado.

Cabe destacar que una fuente cercana a Ariana Grande hizo hincapié en People que el show que ofrece en esta gira «es muy físico», por lo que requiere «una gran capacidad atlética». Es más, quiso aprovechar la ocasión para dejar algo muy claro: «Actúa de manera saludable y con éxito a un nivel muy alto, noche tras noche».