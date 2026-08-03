Avance semanal de ‘La Promesa’, del 3 al 7 de agosto: Leocadia confiesa toda la verdad sobre su pasado
No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha ganado a pulso convertirse en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. De hecho, como es de esperar, cada vez son más las personas que no se pierden ni una sola entrega de esta sorprendente y espectacular historia. Esta semana, en esta espectacular serie diaria, podremos ver cómo Manuel no duda en plantar cara a Ciro, mientras que Lorenzo convence a Ciro de manipular a Julieta. Leocadia se ve obligada a contar toda la verdad sobre su pasado, mientras que Jacobo confiesa a Adriano que no concibe su vida sin Martina. Esto es lo que va a ocurrir en La Promesa desde el lunes 3 de agosto (capítulo 878) y el viernes 7 de agosto (capítulo 882).
Lunes 3 de agosto en ‘La Promesa’ (Capítulo 878)
Ciro deja claro a Julieta que jamás le pondrá la mano encima, pero ella le recuerda que el maltrato no es siempre físico. Petra opta por tranquilizar a Martina prometiéndole discreción por lo que vio, mientras que Cristóbal alerta a las cocineras de que Julio está muy atento a todo lo que tenga que ver con verduras. Manuel planta cara a Ciro y le hace saber que, si no está cómodo, le recompra sus acciones. Tomasa arremete contra Teresa y Petra la defiende, mientras que Cristóbal señala a Máximo como posible implicado en la desaparición de la joven. Todo ello mientras María rechaza la propuesta de Cristóbal de casarse.
Martes 4 de agosto en ‘La Promesa’ (Capítulo 879)
Cristóbal reprocha a Leocadia no haberle contado lo de Máximo mientras este ordena a sus criados que controlen los rumores entre el servicio de palacio. Adriano recupera la capacidad de ver dibujos y su amor con Martina vive un momento verdaderamente dulce y mágico. Leocadia trata de explicar su historia con Máximo y cómo acabó casándose con otro, mientras este da a Alonso su propia versión, dejando a Leocadia como una aprovechada. Julio acepta las explicaciones de Cristóbal sobre la verdura, lo que hace sospechar a Ricardo. Harta del cinismo de Máximo, Leocadia estalla ante todos, desvelando uno de sus secretos mejor guardados.
Miércoles 5 de agosto en ‘La Promesa’ (Capítulo 880)
Leocadia confiesa que sigue viva porque Rómulo se negó a ejecutar el encargo de Cruz y le perdonó la vida, dejando a todos completamente descolocados. El marqués no puede evitar tener miedo de las repercusiones si esta historia llega a salir a la luz. Julio parece aceptar las disculpas de las cocineras, mientras que Tomasa exige a Petra que, de ahora en adelante, la defienda. Carlo sigue percibiendo extraños gestos entre Samuel y María, por lo que la doncella no tarda en darse cuenta de que algo le pasa. Lorenzo y Ciro celebran que Manuel haya accedido a vender el manual, mientras que Martina promete a Adriano que, cuando Jacobo regrese, romperá su compromiso para poder vivir su amor sin esconderse.
Jueves 6 de agosto en ‘La Promesa’ (Capítulo 881)
Máximo pide tiempo para pensarse lo de reconocer a Ángela como su hija y trata de comprar el silencio de Lorenzo. María invita a sus compañeras al bautizo de la pequeña Jana, pero no a los señores. Aun así, Alonso, Curro y Manuel piden a la doncella poder asistir a la ceremonia. Cristóbal reprocha a Leocadia su actitud, recordándole que quiere a Ángela como a una hija. Teresa se queda descolocada al ver a Petra defender a su hermana Tomasa, mientras que Carlo confiesa a María su amor y su deseo de casarse cuanto antes. Manuel intenta arreglar las cosas con Julieta, mientras que Martina propone a Adriano una escapada, pero Jacobo regresa de forma inesperada.
Viernes 7 de agosto en ‘La Promesa’ (Capítulo 882)
Jacobo confiesa a Adriano que no concibe una vida sin Martina, por lo que Adriano se siente fatal. Petra pone numerosas trabas al bautizo de Janita, lo que hace que todos teman que haya vuelto a las andadas. María Fernández explica a Carlo que le quiere, pero no de una forma apasionada, mientras que Curro reprocha a Máximo que no valore tener una hija como Ángela. Lorenzo convence a Ciro para vender el manual a mil pesetas y este logra cerrar su primera venta, mientras que Julieta habla con Manuel para que defienda su empresa. Carlo pone en marcha una campaña para convencer a María de casarse aprovechando el bautizo, mientras que Máximo toma una decisión definitiva respecto al reconocimiento público de Ángela como hija.
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