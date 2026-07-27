La Promesa, poco a poco y con el paso de los años, se ha ganado a pulso ser una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en muchísimos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. De esta forma, esta semana en esta serie, podremos ver cómo Ciro propone a Julieta y a Manuel hacer un manual de averías, mientras que Carlo se queda en shock al presenciar el beso de Samuel y María Fernández. Martina y Adriano se dejan llevar por la pasión, mientras que Ángela descubre, de la peor forma, quién es su padre. Esto es lo que va a suceder en La Promesa desde el lunes 27 de julio (capítulo 873) y el viernes 31 de julio (capítulo 877).

Lunes 27 de julio en ‘La Promesa’ (Capítulo 873)

Ciro propone a Julieta y a Manuel hacer un manual para averías, mientras que Petra lamenta la jugarreta de Tomasa, su hermana. Las cocineras consiguen su objetivo, que era vengarse de Julio. Alonso, por su parte, teme que Máximo termine consiguiendo que los chicos se vayan, pero es ley de vida. Martina y Adriano, al no estar Jacobo, disfrutan al máximo de su amor. Leocadia trata de abrir los ojos a Ángela respecto a las manipulaciones de Máximo, mientras que Ciro y Lorenzo brindan porque su plan de venganza ha empezado a la perfección. Tras tanta tensión, Samuel besa a María Fernández y ella se lo devuelve, pero Carlo los ve.

Martes 28 de julio en ‘La Promesa’ (Capítulo 874)

Carlo se queda sin palabras al presenciar el beso de Samuel y María Fernández, mientras que Ciro finge trabajar muy duro para que Manuel y Julieta confíen en él. Todo ello mientras sigue planeando su traición. Alonso recrimina a Máximo que haya venido a por Curro y no a verle a él, mientras que confiesa a Leocadia y Lorenzo su preocupación sobre las pretensiones del duque con su hijo. Máximo intenta seguir ganándose la confianza de Ángela, mientras que Ricardo ofrece su ayuda a Petra porque sabe que lo está pasando mal por culpa de Tomasa. María Fernández anuncia que su hija se llamará Jana, mientras que Tomasa sorprende a su hermana con un bofetón.

Miércoles 29 de julio en ‘La Promesa’ (Capítulo 875)

Petra es incapaz de reaccionar al bofetón, por lo que Tomasa dice haberse convertido en lo que ahora es por culpa de ella. Todos celebran que la hija de María Fernández vaya a llamarse Jana, mientras que Carlo continúa pendiente de cada movimiento tras el beso entre María y Samuel. Máximo y Ángela continúan enfrentados, hasta tal punto que Curro se ve obligado a intervenir y a separarles en una de sus tantas disputas. Martina sorprende a Adriano en mitad de la noche y terminan haciendo el amor. Máximo confiesa a Leocadia su verdadero plan y es que quiere llevarse a Ángela para apartarla de su influencia. Así pues, de la peor manera, se entera de que Máximo es su padre.

Jueves 30 de julio en ‘La Promesa’ (Capítulo 876)

Cristóbal se muestra a favor de que las cocineras no se lo estén poniendo fácil a Julio con la verdura, mientras que Martina se marcha tras una noche mágica con Adriano. Julieta confiesa a Manuel los celos que le provocó conocer el nombre de la niña de María Fernández, mientras que Pía confiesa a Ricardo la reacción de Leocadia al descubrirlo. La desaparición de Ángela alarma a todos, mientras que Leocadia se enfrenta a Lorenzo, acusándole de haberla secuestrado. Ciro abronca a Julieta por salir a cenar sin consultarle, pero también se enfrenta a Manuel al exigirle cobrar por el manual. María pide a Samuel que sea él quien bautice a Jana, pero a Carlo le incomoda la idea.

Viernes 31 de julio en ‘La Promesa’ (Capítulo 877)

Ciro sigue insistiendo en cobrar por el manual, pero Manuel se niega a ceder. Es por eso que el heredero del marquesado y Julieta deciden aliarse contra él. Carlo comunica a María Fernández que no quiere que Samuel bautice a la pequeña Jana y se inventa que lo hará un familiar suyo. Curro y Leocadia comparten su desesperación, mientras que Máximo trata de convencer a la señora de Figueroa de que su preocupación por Ángela es genuina. Las desavenencias entre Manuel y Ciro se agravan, aunque, cuando Julieta intenta intervenir, Ciro la manda callar. Cristóbal trata de convencer a María para que aproveche el bautizo para casarse con Carlo. No obstante, ella sigue esquivando el tema. Petra confiesa a Martina que vio su beso con Adriano.