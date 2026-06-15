Avance semanal de ‘Valle Salvaje’, del 15 al 19 de junio: alguien tira a Manuela por las escaleras
Lo que ocurrirá esta semana en 'Valle Salvaje'
No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Esta semana, en la serie diaria Valle Salvaje, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a ser testigos de cómo Alejo anima a Bárbara a que hable claro con Manuela, mientras que Braulio, presionado por Enriqueta, fracasa en su primer intento de cortejar a Manuela. Luisa y Bárbara, por su parte, acorralan a Leonor para exigirle la verdad sobre Rosalía, mientras Manuela guarda reposo en palacio tras su caída. Esto es lo que va a suceder en Valle Salvaje desde el martes 16 de junio (capítulo 433) y el viernes 19 de junio (capítulo 436).
Martes 16 de junio en ‘Valle Salvaje’ (Capítulo 433)
Alejo no duda un solo segundo en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para animar a Bárbara a hablar claro con Manuela. Es más, termina presenciando la enorme tensión que existe entre la de Guzmán y su primo antes de que Braulio se vea sorprendido por las verdaderas intenciones de Enriqueta. Y es que quiere casar a su hijo con Manuela. Todo ello mientras, en la Casa Pequeña, Victoria vuelve a creerse ama y señora del lugar.
Miércoles 17 de junio en ‘Valle Salvaje’ (Capítulo 434)
Presionado por Enriqueta, Braulio termina fracasando en su primer intento de cortejar a Manuela. Es más, deja a su madre completamente sin palabras al hacerle una confesión de lo más impactante, a la par que inesperada. Todo ello mientras Luisa descubre algo sobre Rosalía que la deja completamente sorprendida, a la par que descolocada.
Jueves 18 de junio en ‘Valle Salvaje’ (Capítulo 435)
Bárbara y Luisa dan el importantísimo paso de acorralar a Leonor para exigirle la verdad sobre Rosalía. ¿Terminará el aya confesando toda la verdad? En la Casa Grande, alguien sufre un accidente de lo más extraño y cae escaleras abajo. A pesar de todo, parece que nada es lo que parece, puesto que todo ha sido provocado.
Viernes 19 de junio en ‘Valle Salvaje’ (Capítulo 436)
La actitud del obispo mosquea muchísimo a José Luis, puesto que se muestra muy frío y autoritario con él. Aun así, nada es lo que parece. Manuela, por su parte, se ve obligada a guardar reposo en palacio después de su caída, sin tener la más mínima idea de que fue Braulio quien la empujó, tal y como él mismo ha querido confesar a su madre.
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