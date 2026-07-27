¿Dónde surgió la receta de pollo asado? Tiene un origen antiguo y compartido

El pollo asado también está ligado a numerosas costumbres que han contribuido a convertirlo en uno de los platos más apreciados de todo el mundo. En muchos hogares, especialmente los domingos y en ocasiones especiales, es tradición reunirse alrededor de la mesa para compartir un pollo recién hecho en compañía de familiares y amigos.

Además, cada familia tiene su propia forma de prepararlo, con mezclas de especias, hierbas o marinados que se transmiten de generación en generación, aportando un carácter único a cada receta. Se trata de una opción muy versátil, adecuada tanto para recetas sencillas del día a día como para platos más elaborados.

Historia del pollo asado

El pollo asado tiene una larga tradición que se remonta a la Antigüedad, cuando las primeras civilizaciones descubrieron que cocinar la carne sobre brasas mejoraba su sabor y conservaba su jugosidad.

Durante la Edad Media, el pollo asado alcanzó una gran popularidad en Europa. Los cocineros de la época mejoraron las técnicas de asado utilizando marinados, hierbas y especias que enriquecían el sabor de la carne. En sus inicios era un plato reservado para la nobleza y se servía en banquetes reales, celebraciones y festividades importantes, donde representaba prestigio y abundancia. Con el paso de los siglos, esta preparación dejó de ser exclusiva de las clases acomodadas y pasó a formar parte de la gastronomía popular.

La receta más viral

#cocina #pollo #asado #polloasado ♬ sonido original – Recetas fáciles by MSPín @chefmspin.recetas 🍗🥔✨¡El Mejor Pollo Asado con Patatas Panaderas ! 💯 ¡Descubre Cómo Preparar esta Exquisita Receta donde el Pollo se Asa a la Perfección, Acompañado de unas Jugosas Patatas Panaderas¡ 🍗🥔🍴 ♥️💾 𝘎𝘶𝘢́𝘳𝘥𝘢𝘵𝘦 𝘦𝘴𝘵𝘢 𝘳𝘦𝘤𝘦𝘵𝘢 𝘺 𝐒𝐈́𝐆𝐔𝐄𝐌𝐄 𝘱𝘢𝘳𝘢 𝘲𝘶𝘦 tiktok 𝘵𝘦 𝘮𝘶𝘦𝘴𝘵𝘳𝘦 𝘮𝘪𝘴 𝘷𝘪𝘥𝘦𝘰𝘴 𝘯𝘶𝘦𝘷𝘰𝘴. 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻 @chefmspin.recetas ✅ ➖POLLO AL HORNO CON PATATAS PANADERA➖ 📝INGREDIENTES: 🔸Cuatros traseros de pollo 2 ud 🔸Patatas 3 ud 🔸Cebolla 1 ud 🔸Ajo 2 ud 🔸Romero 1 ud 🔸Vino blanco 1 vaso 🔸Mantequilla 60 gr 🔸Pimienta negra 🔸Aceite de oliva 🔸Sal 🔥 ELABORACIÓN: ▪️1. Pelamos y cortamos las patatas del grosor del canto de una moneda. ▪️2. Colocamos las patatas sobre una bandeja, cebolla y ajo. ▪️3. Ponemos un poco de sal, pimienta negra y una rama de romero. ▪️4. Limpiamos el pollo, lo sazonamos y lo colocamos sobre las patatas ▪️5. Encima del pollo, ponemos unos trozos de mantequilla. ▪️6. Hornear el pollo a 180 °C durante 45 minutos. ▪️7. Con el jugo que va soltando el pollo ir pintando el pollo ▪️8. Retirar el pollo del horno y servir. ▪️ 🔍 TIPS: 🔹Añade un chorro de limón sobre el pollo y le dará un sabor delicioso. 🔹Si ves que coge demasiado color, puedes tapar el pollo con un poco de papel de aluminio. 🔹Puedes dar la vuelta al pollo para que coja color por todos los lados. ♦️INGREDIENTES PARA DOS PERSONAS♦️ ©️Chef MSPín 🚀 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #recetas

Para preparar esta receta para dos personas se necesitan: 2 cuartos traseros de pollo, 3 patatas, 1 cebolla, 2 dientes de ajo, 1 rama de romero, 1 vaso de vino blanco, 60 gramos de mantequilla, pimienta negra al gusto, aceite de oliva virgen extra y sal al gusto.

Lo primero es pelar las patatas y cortarlas en rodajas de un grosor similar al canto de una moneda. Este grosor permite que se cocinen de forma uniforme durante el horneado sin deshacerse.

A continuación, se colocan las rodajas de patata en una bandeja apta para horno. Sobre ellas se reparte la cebolla cortada en juliana y los dientes de ajo, que aportarán un aroma delicioso durante la cocción.

Después se sazona la base con un poco de sal, pimienta negra y una rama de romero. Estas especias darán sabor tanto a las patatas como al pollo mientras todo se cocina lentamente en el horno.

El siguiente paso consiste en limpiar bien los cuartos traseros de pollo, salpimentarlos y colocarlos encima de la cama de patatas y cebolla. De esta manera, la grasa y los jugos de la carne caerán sobre la guarnición, haciéndola mucho más sabrosa.

Sobre cada pieza de pollo se distribuyen pequeños trozos de mantequilla. Al fundirse con el calor, ayudarán a que la piel quede más dorada y crujiente, además de aportar un extra de jugosidad.

Se añade el vaso de vino blanco a la bandeja y se introduce en el horno, previamente precalentado, a 180 °C durante aproximadamente 45 minutos. El vino se mezclará con los jugos del pollo y creará una salsa muy sabrosa.

Mientras el pollo se hornea, es recomendable abrir el horno de vez en cuando y, con ayuda de una cuchara o una brocha de cocina, ir regando la carne con el jugo que se va formando en la bandeja. Así se evita que se reseque y se consigue una piel mucho más brillante y apetecible.

Una vez transcurrido el tiempo de cocción y cuando el pollo esté bien dorado, solo queda retirarlo del horno y servirlo inmediatamente acompañado de las patatas panadera y la cebolla, aprovechando toda la salsa que se ha formado durante el horneado.