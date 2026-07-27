España estrena una calculadora que predice el riesgo de cáncer de mama de forma personalizada: quién puede utilizarla y cómo acceder

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El cáncer de mama continúa siendo uno de los principales retos de salud pública en todo el mundo. Gracias a los programas de cribado, miles de casos se detectan cada año en fases tempranas, lo que mejora notablemente las posibilidades de tratamiento y supervivencia. Sin embargo, durante décadas el modelo de seguimiento ha sido prácticamente el mismo para todas las mujeres de una misma franja de edad, sin tener en cuenta que el riesgo individual puede variar enormemente de una persona a otra. La medicina de precisión pretende cambiar este paradigma mediante estrategias adaptadas a las características de cada paciente, ahora con una calculadora que predice su riesgo.

En este contexto nace MamoRISK, un ambicioso proyecto de investigación español que busca avanzar hacia un cribado personalizado del cáncer de mama. La iniciativa reúne a especialistas en oncología, genética, radiología, salud pública, epidemiología, informática y otras disciplinas para desarrollar un modelo capaz de calcular el riesgo individual de desarrollar esta enfermedad. Para ello combina información genética, clínica, mamográfica y relacionada con el estilo de vida, con el objetivo de ofrecer un seguimiento más ajustado a las necesidades de cada mujer. Es importante seguir investigando estrategias que permitan mejorar la detección precoz y optimizar los programas de prevención.

MamoRISK: el proyecto que quiere personalizar la prevención del cáncer de mama

Actualmente, los programas de cribado poblacional se organizan principalmente en función de la edad. Aunque este sistema ha demostrado ser eficaz para detectar numerosos tumores de manera temprana, los investigadores consideran que puede evolucionar hacia un modelo más preciso.

La idea de MamoRISK consiste en adaptar el seguimiento al riesgo real de cada mujer. De esta manera, quienes presenten una mayor probabilidad de desarrollar cáncer de mama podrían beneficiarse de controles más estrechos, mientras que aquellas con un riesgo bajo continuarían con un seguimiento adecuado sin someterse a pruebas innecesarias.

Cómo funciona la evaluación personalizada de Mamorisk

El proyecto utiliza un modelo comparable a una calculadora de riesgo. En él se incorporan numerosos factores que la investigación científica ha relacionado con la aparición del cáncer de mama.

Entre ellos se encuentran el peso, la altura, los antecedentes familiares, determinados factores hormonales y reproductivos, los hábitos de vida y la información genética obtenida mediante el análisis de variantes asociadas al riesgo. A ello se suman datos procedentes de las mamografías, estudiados con herramientas de inteligencia artificial capaces de analizar características de la imagen que pueden aportar información adicional.

Toda esta información se integra para obtener una estimación personalizada del riesgo futuro de cada participante.

Un estudio con miles de mujeres

MamoRISK cuenta con la participación de mujeres procedentes de los programas de cribado de 14 comunidades autónomas españolas. Los investigadores realizarán un seguimiento a largo plazo para identificar entre 3.000 y 4.000 mujeres que desarrollen cáncer de mama tras haber participado inicialmente en el estudio.

Posteriormente compararán sus puntuaciones de riesgo con las de un grupo de mujeres que no hayan desarrollado la enfermedad. Este análisis permitirá comprobar hasta qué punto el modelo es capaz de identificar correctamente a las personas con mayor probabilidad de padecer cáncer en los años siguientes.

Qué ventajas puede aportar

Uno de los principales objetivos consiste en mejorar la prevención antes incluso de que aparezca la enfermedad. Si una mujer presenta un riesgo elevado, los profesionales sanitarios podrían valorar un seguimiento más frecuente o la aplicación de estrategias preventivas adaptadas a su situación clínica.

Además del posible beneficio para las pacientes, el proyecto también contempla estudiar el impacto económico de implantar este modelo en el sistema sanitario. Un cribado más personalizado podría favorecer una utilización más eficiente de los recursos disponibles sin perder eficacia en la detección precoz.

La importancia de la medicina de precisión

La medicina de precisión apuesta por adaptar la prevención, el diagnóstico y los tratamientos a las características individuales de cada persona. En lugar de aplicar las mismas recomendaciones a toda la población, tiene en cuenta factores biológicos, ambientales y clínicos específicos.

En el caso del cáncer de mama, este enfoque resulta especialmente prometedor porque se conocen numerosos factores que influyen en el riesgo de desarrollar la enfermedad. Modelos como Boadicea ya han demostrado que la combinación de variables genéticas y no genéticas mejora la capacidad predictiva frente a los sistemas tradicionales.

Aunque MamoRISK todavía se encuentra en fase de investigación, representa una de las iniciativas más relevantes desarrolladas en España para transformar el cribado del cáncer de mama. Su objetivo no es sustituir los programas actuales de detección precoz, sino perfeccionarlos mediante una evaluación individualizada del riesgo.